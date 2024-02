Manchester United – Fulham Tipp, Prognose & Quoten 24.02.

Unser Manchester United - Fulham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 24.02.2024 lautet: Seit Oktober 2003 holte Fulham keinen Sieg mehr im Old Trafford. Eine Bilanz, an der es auch in unserem Wett Tipp heute nichts zu rütteln gibt.

Manchester United gab sich zuletzt auf nationaler Ebene keine Blöße und holte zwölf Punkte an den vergangenen vier Premier League-Spieltagen. Bei Luton Town kam am Sonntag ein knapper 2:1-Triumph zum Vorschein.

Fulham dagegen befindet sich in einer Schaffenskrise und errang nur einen Sieg in den jüngsten fünf PL-Begegnungen. Zuletzt musste vor heimischer Kulisse gegen Aston Villa ein knapper 1:2-Misserfolg verbucht werden.

Ähnlich der Einschätzung der Wettanbieter sehen auch wir die Red Devils in der Favoritenrolle und spielen unseren Wett Tipp heute auf „Sieg Manchester United & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,72 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Fulham auf „Sieg Manchester United & Über 1,5 Tore“:

Man United holte 4 Siege aus den letzten 6 Liga-Heimspielen (1U, 1N).

Fulham verkörpert neben Sheffield United das schwächste Auswärtsteam im englischen Oberhaus (1S, 4U, 7N).

Seit Oktober 2003 haben die Lilywhites im Old Trafford nicht mehr gewonnen (2U, 13N).

Manchester United vs Fulham Quoten Analyse:

Den Wettanbietern ist der positive Trend der Mannen von Trainer Erik ten Hag keineswegs entgangen. Am Markt „1X2″ zeichnet sich eine klare Tendenz zum Heimsieg ab. Dieser wird mit einer durchschnittlichen Quote von 1,52 belohnt.

Sollte sich hingegen Fulham durchsetzen, steht bei Bwin der 5,25-fache Wetteinsatz im Raum. Neukunden haben zusätzlich die Chance, sich eine Bwin Freebet zu sichern.

Die direkten Aufeinandertreffen im Old Trafford wurden zuletzt mit offenem Visier geführt. Fünf der letzten sechs Kräftemessen brachten drei oder mehr Tore mit sich. Auch dieses Mal rechnen die Bookies mit drei oder mehr Treffern.

Manchester United vs Fulham Prognose: United hat das internationale Geschäft im Blick

Nach zwischenzeitlichen Tiefpunkten wirkten die Red Devils zuletzt gefestigt und konnten durchaus überzeugen. Satte vier Liga-Erfolge am Stück zieren das Konto der Schützlinge von Trainer Erik ten Hag. Wenngleich die Konkurrenz mit Wolverhampton (4:3), West Ham (3:0), Aston Villa (2:1) und Luton Town (2:1) nicht überwältigend gewesen ist, gilt es die starken Leistungen zu honorieren.

Mittlerweile rangieren die Kicker aus dem Nordwesten Englands auf Platz sechs und schnuppern mit drei Punkten Rückstand zu Tottenham am europäischen Geschäft.

Nur eines der letzten sechs PL-Duelle im Old Trafford ging verloren. Dem überraschenden 0:3 gegen Bournemouth stehen auf der anderen Seite vier Siege und ein Remis gegenüber. 75 Prozent der Heimansetzungen brachten drei oder mehr Tore mit sich. Mit durchschnittlich 1,5 Treffern pro Heimspiel zeigten die Red Devils einen gesunden Zug zum gegnerischen Kasten auf, ließen aber dieselbe Anzahl von Gegentoren auf heimischem Boden zu.

Manchester United - Fulham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:1 Luton Town (A), 2:1 Aston Villa (A), 3:0 West Ham (H), 4:3 Wolverhampton (A), 4:2 Newport County (A)

Letzte 5 Spiele Fulham: 1:2 Aston Villa (H), 3:1 Bournemouth (H), 2:2 FC Burnley (A), 0:0 FC Everton (H), 0:2 Newcastle United (H)

Letzte Spiele Manchester United vs. Fulham: 1:0 (A), 2:1 (H), 3:1 (H), 2:1 (A), 1:1 (H)



Nach dem Aufstieg in der Saison 2021/22 bestreitet Fulham bereits das zweite Jahr im englischen Oberhaus und rutschte gegenüber dem Vorjahr in der Tabelle um zwei Ränge auf Platz 12 ab.

Mit nur einem Sieg in den jüngsten fünf Premier League-Partien waren die Leistungen alles andere als überzeugend. Vor allem gilt es, an der eigenen Chancenverwertung zu arbeiten. Die zu erwartenden Tore fielen z. B. gegen Aston Villa (1:2) deutlich höher aus als die tatsächlichen.

Nur einen mageren Sieg fuhren die Recken von Trainer Marco Silva in der bisherigen Saison auswärts ein. Dieser kam im ersten Auswärtsspiel beim FC Everton (1:0) zustande. Die restlichen Ansetzungen in gegnerischen Stadien führten zu vier Remis und sieben Niederlagen. Lediglich Sheffield United holte in der Fremde noch weniger Punkte. Mit 26 Gegentoren präsentierte sich die von Silva präferierte Viererkette löchrig wie ein Schweizer Käse. 75 Prozent der Fernduelle im englischen Oberhaus führten zu zwei oder mehr Toren.

Unser Manchester United – Fulham Tipp: „Sieg Manchester United & Über 1,5 Tore“

Manchester United befindet sich auf dem aufsteigenden Ast und will den positiven Trend gegen die Cottagers fortsetzen. Mut machen in jedem Fall die vergangenen Heimspiele in der Premier League. Darüber hinaus gehört Fulham zu den schwächsten Auswärtsklubs im englischen Oberhaus.

Defensiv stehen die Gäste aus dem Westen Londons mit 41 Gegentoren alles andere als sicher.