Manchester United - Liverpool Tipp, Prognose, Quote|17.3

Unser Manchester United - Liverpool Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 17.03.2024 lautet: Die Liverpool-Profis wollen ihrem Trainer zum Abschied am liebsten vier Titel schenken. Im Wett Tipp heute zu Gast beim Erzrivalen sehen wir die Reds knapp vorne.

Im FA Cup der Saison 2023/24 wird am Wochenende das Viertelfinale ausgespielt. Dabei kommt es mit dem Match zwischen Manchester United und Liverpool zu einem absoluten Spitzenspiel. Die Reds wollen mit einem erfolgreichen Gastspiel beim ewigen Rivalen den Traum von vier Titeln zum Abschluss der Ära von Coach Jürgen Klopp aufrechterhalten. Laut den Wettquoten sind die Gäste auch favorisiert.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,90 bei Happybet die Wette „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Liverpool auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Manchester hat nur 2 der letzten 13 Duelle gegen Liverpool gewonnen

Die Reds haben lediglich eines der jüngsten 20 Pflichtspiele verloren

Die Red Devils liegen in der PL-Tabelle vier Plätze und 17 Punkte hinter dem LFC



Manchester United vs Liverpool Quoten Analyse:

In der Premier-League-Tabelle hat Liverpool vier Plätze und 17 Punkte Vorsprung auf United. Der Heimvorteil der Red Devils spielt dann bei der Manchester United vs Liverpool Prognose auch keine wirklich entscheidende Rolle mehr.

Denn für die Wettanbieter sind die Gäste im Old Trafford mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,86 recht klar favorisiert. Für einen Dreier der Gastgeber bekommt ihr Quoten im Schnitt von 3,74. Wenn ihr den Hausherren eine Überraschung zutraut, könnt ihr euch von einem Sportwetten Gutschein helfen lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Liverpool Prognose: Welches Gesicht zeigt United gegen den Erzrivalen?

Die Ära von Coach Erik ten Hag bei Manchester United hatte in der vergangenen Saison mit dem Sieg im Ligapokal und dem dritten Platz im Endklassement gut begonnen. Doch in dieser Saison kommt das Projekt ins Stocken. Nach 28 Spieltagen haben die Red Devils in der Premier League schon elf Niederlagen kassiert. In der kompletten Vorsaison war United insgesamt nur neun Mal als Verlierer vom Platz gegangen. 47 Punkte (15S, 2U) reichen aktuell nur für Rang 6. Der erste CL-Platz ist acht Zähler entfernt.

Auch das Old Trafford ist keine Festung mehr. In 14 PL-Heimpartien setzte es fünf Pleiten (8S, 1U). In der Fremde reichen 22 Zähler (7S, 1U, 6N) immerhin für Rang 6. Die große Problemzone ist die Offensive. 39 Treffer sind der schwächste Wert in den Top 12 der Premier League. Hinzu kam das blamable Aus in der Gruppenphase der Champions League, als die Mannschaft in der Gruppe A mit vier Punkten hinter den Bayern, Kopenhagen und Galatasaray nur auf dem letzten Platz landete.

Am Wochenende musste Liverpool die Tabellenführung in der Premier League an Arsenal abgeben. Doch Trainer Jürgen Klopp war deswegen nicht traurig. Denn seine Mannschaft hatte am Sonntag an der Anfield Road ein achtbares 1:1 gegen Manchester City geholt und dabei laut Coach im zweiten Durchgang die beste Halbzeit jemals gegen die Skyblues gespielt. Die Reds haben mit dem Ligapokal in dieser Saison schon einen Titel geholt. Auch in der Meisterschaft bleibt es spannend. Die Gunners haben nur wegen des Torverhältnisses die Nase knapp vorne.

In der Europa League steht der LFC nach dem 5:1-Sieg in der Vorwoche bei Sparta Prag auch schon mit mehr als nur einem Bein im Viertelfinale. Da der Verein einige Verletzte kompensieren muss, wirft Klopp viele junge Spieler ins kalte Wasser, die sich aber mit viel Leichtigkeit und Spielintelligenz in die Mannschaft einfügen. Zudem beweist Liverpool in dieser Saison meistens viel Leidenschaft, Klasse und Mut.

Manchester United - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:0 Everton (H), 1:3 Manchester City (A), 1:0 Nottingham (A), 1:2 Fulham (H), 2:1 Luton Town (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:1 Manchester City (H), 5:1 Sparta Prag (A), 1:0 Nottingham (A), 3:0 Southampton (H), 1:0 Chelsea (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs Liverpool: 0:0 (A), 0:7 (A), 2:1 (H), 0:4 (A), 0:5 (H)



Von den letzten 13 Duellen gegen Liverpool konnte Manchester United nur zwei für sich entscheiden (4U, 7N). Das Hinspiel in der laufenden PL-Saison endete Mitte Dezember mit einem 0:0 an der Anfield Road. Trotz eines xG-Werts von 2,38 und 8:1 Torschüssen hatten die Hausherren keinen Ball im gegnerischen Gehäuse unterbringen können. Schaut man auf die Gesamtbilanz im FA Cup haben die Red Devils mit zehn Siegen zu vier Niederlagen die Nase vorne.

Im Verbandspokal konnten die Reds nur eines von sechs Gastspielen im Old Trafford (1U, 5N) siegreich gestalten. In den beiden Pokalwettbewerben gingen nur zwei von 23 Duellen der beiden Erzrivalen in die Verlängerung. Steht nun zum dritten Mal nach 90 Minuten kein Sieger fest, bekommt ihr von Interwetten eine Quote von 3,90. Alle Details zum Download, zur Bedienung und den Erfahrungen mit der Interwetten App findet ihr bei uns.

Unser Manchester United - Liverpool Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Natürlich hat der Wettbewerb für Manchester United eine große Bedeutung. Im Vorjahr standen die Red Devils im FA-Cup-Finale und verloren nur knapp gegen Stadtrivale City (1:2). Doch in dieser Saison glückte United noch kein Sieg gegen die Top 3 der Premier League. Wir können uns nicht vorstellen, dass diese Serie im FA Cup endet. Denn Liverpool spielt eine tolle Saison und ist nur schwer zu schlagen. Die Truppe von Jürgen Klopp macht manche Schwächen mit viel Mut und Einsatz wett.

Zudem wollen die formstarken Reds unbedingt weiter auf allen Hochzeiten tanzen. Auch der direkte Vergleich der letzten Duelle sieht den LFC vorne. So trauen wir den Hausherren nach 90 Minuten nicht mehr als ein Remis zu.