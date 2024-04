Manchester United - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten|7.4.

Unser Manchester United - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 07.04.2024 lautet: Seit der Niederlage im FA-Cup sehnen sich die Reds nach einer Revanche gegen MUFC. In unserem Wett Tipp heute dürfte es diese geben.

Im Zuge der englischen Woche ging Manchester United beim 3:4 beim FC Chelsea leer aus. Dabei gaben die Gäste einen fast sicher geglaubten Sieg in den Schlussminuten der Nachspielzeit aus der Hand. Liverpool erkämpfte sich am vergangenen Donnerstag gegen Tabellenschlusslicht Sheffield United einen Arbeitssieg (3:1) und verteidigte vorerst die Tabellenspitze.

Obwohl wir die Gäste aus Liverpool in der leichten Favoritenrolle sehen, schließen wir in unserem Wett Tipp heute ein torreiches Remis nicht gänzlich aus. Für „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“ gewährt Betano eine Quote von 1,70.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Liverpool auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

10 der 14 PL-Heimspiele absolvierte Manchester United mit 3 oder mehr Toren.

In 4 der jüngsten 6 PL-Fernduelle der Reds fielen mehr als 2,5 Tore.

Nur einer der vergangenen 4 Gastauftritte im Old Trafford ging aus Sicht von Liverpool in der regulären Spielzeit verloren (2S, 1U).



Manchester United vs Liverpool Quoten Analyse:

Die Buchmacher fahren eine klare Linie bei diesem Match und lassen die Mannen des deutschen Trainers Jürgen Klopp als Favoriten auf den Sieg erkennen. Eine Tatsache, die anhand einer durchschnittlichen Quote von 1,62 bestätigt wird.

Manchester United ist aber keineswegs zu unterschätzen, ein Heimsieg würde trotzdem mit einer hohen Quote von 4,50 belohnt werden. Immerhin ging nur eines der letzten fünf Premier-League-Heimspiele verloren. Eine Wette auf „Doppelte Chance 1X“ verspricht teilweise mehr als den 2,2-fachen Wetteinsatz. Mit der Betano Freiwette können Neukunden ihren Manchester United Liverpool Tipp ohne eigenes Risiko spielen. Die letzten fünf Kräftemessen im Old Trafford brachten zwischen beiden Teams mehr als 2,5 Tore mit sich. Auch diesmal tendieren die Bookies zu einer offensiv geführten Ansetzung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs. Liverpool Prognose: Erhöht sich der Druck auf United-Trainer Erik ten Hag?

Bei den Red Devils hängt der Haussegen schief. Nur einen Sieg errangen die Mannen von Trainer Erik ten Hag an den vergangenen fünf PL-Spieltagen. Die gesamte Saison ist als herbe Ernüchterung zu betrachten. In der Champions League blamierte sich United und schied in der Gruppe A hinter Bayern, Kopenhagen und Galatasaray als Gruppenletzter aus. Auch auf nationaler Ebene läuft es alles andere als gut.

Nach 30 Spieltagen belegt MUFC den sechsten Platz und zeigt bereits elf Punkte Rückstand auf die Champions-League-Zone auf. Zumindest im FA-Cup bleibt den Kickern aus Manchester die Chance auf einen Titel in dieser Saison. Im Halbfinale wartet mit Coventry City eine vermeintlich lösbare Aufgabe.

Auf heimischem Boden sind die Leistungen im englischen Oberhaus als bescheiden einzustufen. Nur acht der 14 Heimspiele brachten einen Sieg mit sich (1U, 5N). 71 Prozent der Ansetzungen im Old Trafford führten zu drei oder mehr Toren. In sieben der jüngsten acht PL-Heimspiele verbuchte Man United einen eigenen Treffer.

Manchester United - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 3:4 FC Chelsea (A), 1:1 FC Brentford (A), 4:3 n.V. FC Liverpool (H), 2:0 FC Everton (H), 1:3 Manchester City (A).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:1 Sheffield United (H), 2:1 Brighton (H), 3:4 n. V. Manchester United (A), 6:1 Sparta Prag (H), 1:1 Manchester City (H).

Letzte Spiele Manchester United vs. Liverpool: 4:3 n. V. (H), 0:0 (A), 0:7 (A), 2:1 (H), 0:4 (A).



70 Punkte hat der FC Liverpool in dieser Saison schon errungen und grüßen von der Tabellenspitze. Eine Platzierung, die aber keineswegs in Stein gemeißelt ist. Mit Arsenal und Man City liegen zwei Konkurrenten auf der Lauer und sind in unmittelbarer Reichweite. Dennoch zeigen die Mannen von Jürgen Klopp derzeit eine sehr gute Verfassung auf und behielten an sechs der vergangenen sieben PL-Spieltage die Oberhand. Lediglich mit Manchester City wurden beim 0:0-Remis die Punkte geteilt.

Auswärts überzeugte der LFC kürzlich und holte sechs Siege in sieben Spielen. Allerdings musste auch eine 1:3-Niederlage bei den Gunners hingenommen werden. Satte 27 Tore erzielte die Klopp-Elf auswärts im englischen Oberhaus und traf bislang in jedem Fernduell. Vier der jüngsten sechs PL-Fernduelle endeten mit drei oder mehr Toren. Lediglich vier der insgesamt 14 Begegnungen in der Fremde führten zu einer weißen Weste. Tipp-Freunde, die ihren Manchester United Liverpool Tipp ortsungebunden platzieren möchten, könnten eine der zahlreichen von uns vorgestellten Sportwetten Apps nutzen.

Unser Manchester United - Liverpool Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Für Liverpool geht es um die Tabellenführung und Manchester United greift nach dem letzten Strohhalm in Richtung internationales Geschäft. Zweifelsohne handelt es sich hierbei um ein Spitzenduell mit einer gewissen Brisanz. Aufgrund des Ausscheidens im FA-Cup wollen die Reds eine alte Rechnung mit United begleichen. In einem engen Spiel räumen wir den Gästen aus Liverpool aufgrund der größeren Qualität in den eigenen Reihen leichte Vorteile ein und gehen zudem von mindestens drei Toren aus.