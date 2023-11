Manchester United – Luton Tipp, Prognose, Quoten | 11.11.23

Unser Manchester United - Luton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 11.11.2023 lautet: Ähnlich der Buchmacher-Einschätzung sehen wir in unserem Wett Tipp heute die Hausherren aus Manchester trotz CL-Pleite unter der Woche in der Favoritenrolle.

Mit drei Siegen in den letzten vier PL-Begegnungen agieren die Red Devils im nationalen Wettbewerb auf dem aufsteigenden Ast. Zuletzt resultierte gegen Fulham ein knapper 1:0-Erfolg. Einziger Wermutstropfen neben den Liga-Erfolgen ist die 3:4-Niederlage in der Königsklasse beim FC Kopenhagen. Der Aufsteiger aus Luton holte nur zwei Punkte aus den vergangenen fünf PL-Partien, das 1:1 gegen Liverpool ist aber als Lichtblick zu werten.

Dennoch sind die Gastgeber aus Manchester in unserem Wett Tipp heute als Favorit zu betrachten. Eine Sportwette auf „Sieg Manchester United (Handicap -1)“ wird bei Betano mit einer Quote von 1,93 vergütet.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Luton auf „Sieg Manchester United (HC -1)“:

Immerhin 50 Prozent der PL-Heimspiele führten die Red Devils zu einem Sieg.

Luton holte nur einen Auswärtssieg in dieser Saison und belegt in der Auswärtstabelle Rang 18 (1S, 1U, 4N).

Der Aufsteiger hat alle 15 Partien im Old Trafford verloren. 13 der 15 Misserfolge kamen mit mindestens zwei Toren Unterschied zustande.

Manchester United vs Luton Quoten Analyse:

Luton Town ist ein gern gesehener Gast in Manchester und ging bisher in allen Duellen leer aus. Im letzten Aufeinandertreffen im Old Trafford setzte es ein vernichtendes 0:5, wobei die Paarung bereits 1991 stattfand.

Die Ausgangslage hat sich jedoch kaum verändert. Nach wie vor sind die Gastgeber dem Aufsteiger mit einem Kader-Marktwert von 877,30 zu 87,2 Millionen Euro deutlich überlegen. Ein Umstand, der eine Quote von ca. 1,33 für den Heimsieg rechtfertigt. Um eventuell größere Einsätze bei einer niedrigen Quote zu spielen, bietet sich die Nutzung eines Bonus für Sportwetten an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs. Luton Prognose: Holt Luton erstmals Punkte im Old Trafford?

Mal abgesehen von der Pleite im Manchester-Derby gegen die Skyblues präsentierten die Mannen von Trainer Erik ten Hag in der Premier League ergebnisorientierten Fußball und holten neun Punkte in den jüngsten vier Premier-League-Partien.

Da vier der sechs Saisonsiege aus den letzten sechs Liga-Duellen resultieren, kann durchaus von einem Aufwärtstrend gesprochen werden.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Dieser soll nun auch im Old Trafford einkehren. Dort gingen nämlich drei der letzten vier Duelle verloren. Sämtliche Heimniederlagen schauten aber gegen Teams, die in der Tabelle vor Luton liegen, heraus.

Seit dem Abstieg 1991 unter David Pleat sind ganze 16 Jahre verstrichen, bis Luton Town den Sprung ins Oberhaus des englischen Fußballs als Tabellendritter der Championship vollzogen hat.

Manchester United - Luton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 3:4 Kopenhagen (A), 1:0 Fulham (A), 0:3 Newcastle (H), 0:3 Manchester City (H), 1:0 Kopenhagen (H).

Letzte 5 Spiele Luton: 1:1 Liverpool (H), 1:3 Aston Villa (A), 2:2 Nottingham (A), 0:1 Tottenham (H), 1:2 Burnley (H).

Letzte Spiele Manchester United vs. Luton: 3:0 (A), 1:1 (A), 5:0 (H), 4:1 (H), 1:0 (A).

Der Aufenthalt in der Premier League droht aber nur von kurzer Dauer zu sein. Nach elf Spieltagen haben die Mannen von Trainer Rob Edwards lediglich einen Triumph auf dem Konto und belegen Platz 17. Mit 87,2 Millionen Euro scheint es dem Kader an Qualität zu mangeln, um die Klasse zu halten. Selbst das Tabellenschlusslicht Sheffield United zeigt mit 153,95 Millionen Euro deutlich mehr Potenzial in den eigenen Reihen auf. Zwischen den Red Devils und den Hatters liegen gar Welten.

Den einzigen Saisonsieg holten die Mannen aus der kleinen Stadt nördlich von London beim FC Everton (2:1). Sämtliche Auswärtsspiele gegen Teams der oberen Tabellenhälfte gingen mit mindestens zwei, teilweise sogar drei Toren Unterschied verloren. Darüber hinaus haben die Hatters im Old Trafford keinen einzigen Punkt in den vergangenen 15 Spielen geholt. 13 der 15 Ansetzungen wurden zudem mit zwei oder mehr Toren verloren.

Wer einen mobilen Wettabschluss bevorzugt, ist bei Betano gut aufgehoben. Der Bookie hält die Betano Sportwetten App, die dem Desktop-Angebot in nichts nachsteht, bereit.

Unser Manchester United – Luton Tipp: Sieg Manchester United (HC -1)

Wenngleich Luton zuletzt mit dem 1:1 gegen Liverpool ein Achtungserfolg gelungen ist, dürfte es bei den Red Devils sehr schwer werden. Spielerisch ist der Aufsteiger dem Gastgeber bei weitem nicht gewachsen und muss zudem im Old Trafford antreten. Sein Übriges tut der Direktvergleich. Auch im 16. Match werden die Hatters bei den Red Devils vermutlich leer ausgehen und zudem eine deutliche Niederlage kassieren.