Manchester United Newcastle Tipp, Prognose, Quoten, 1.11.23

Unser Manchester United - Newcastle Sportwetten Tipp zum EFL Cup Spiel am 01.11.2023 lautet: Die erste Phase der Saison war für Manchester United ein Rückschritt, das Manchester-Derby am letzten Spieltag ein Tiefpunkt. Jetzt wartet bei unserem Wett Tipp heute die Neuauflage des EFL-Cup-Finals von 2022/23.

Einst glich das Old Trafford einem Paradies für United, ein sicherer Hafen, in dem Punkte scheinbar wie von selbst eingefahren wurden. Diese Zeiten sind mittlerweile Geschichte. Unter der Anleitung von Sir Alex Ferguson brauchte es in der Premier League 405 Heimspiele, um 34 Niederlagen zu kassieren. Nach seiner Amtszeit reichten 196 PL-Heimspiele, um diese Marke zu erreichen.

Der Vergleich mit Newcastle findet zwar außerhalb des Liga-Wettbewerbs statt, doch die fehlende Heimstärke der Red Devils greift auch hier. Unser heutiger Tipp lautet: “Sieg Newcastle” mit einer fantastischen Quote von 3,30 bei AdmiralBet . Es ist eine Wette mit etwas mehr Risiko, doch der Value ist offensichtlich.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Newcastle auf “Sieg Newcastle”:

Manchester United vs Newcastle Quoten Analyse:

Erik ten Hag sah seiner Mannschaft am letzten Spieltag hilflos dabei zu, wie sie im Manchester-Derby zerlegt wurde. In der Folge haben die Red Devils erstmals seit der Saison 1986/87 die Hälfte ihrer ersten zehn Ligaspiele verloren. Kein Wunder, dass trotz des Heimvorteils Siegquoten bis 2,22 für einen Sieg der Red Devils vergeben werden.

Manchester United vs Newcastle Prognose: Zu viel Feuerkraft für die Red Devils

Obwohl die Red Devils als Titelverteidiger in diesen Wettbewerb gestartet sind, wird das Achtelfinale gegen Newcastle eine schwere Aufgabe. Diese Vermutung wird durch die schwachen Auftritte in den ersten Wochen genährt.

Selten war der Angriff der Red Devils ein solches Problem wie in diesem Jahr. Das füttert unsere Idee, auf einen Sieg der Gäste zu setzen. Newcastle hat in der Liga nach Liverpool die meisten erwartbaren Tore auf das Papier gebracht (22,1 xG), die meisten Großchancen gesammelt (27) und nach Manchester City die meisten Torschüsse pro Partie abgegeben (6,4).

Manchester United - Newcastle Statistik & Bilanz:

Bis auf den Pokalerfolg über Crystal Palace (3:0) haben die Hausherren in diesem Jahr ihre sechs weiteren Siege mit genau einem Tor Differenz eingefahren. Setzt ihr bei AdmiralBet auf ein “Unenschieden (HC 0:1)”, könnt ihr mit einer Quote von 3,90 rechnen. Ebenso hat der Anbieter diesen AdmiralBet Gutschein im Angebot.

Unser Manchester United - Newcastle Tipp: Sieg Newcastle

Es bleibt noch abzuwarten, wie groß die jeweiligen Rotationen in der Startelf ausfallen, doch die fehlende Form der Red Devils sowie der starke Angriff von Newcastle machen die Quote von 3,30 für einen Sieg der Gäste in unseren Augen mehr als spielbar. Den Hausherren fehlt in dieser Spielzeit jegliche Dominanz, während die Magpies vor allem mit gnadenloser Offensive überzeugt haben.