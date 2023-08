Manchester United - Nottingham Tipp, Prognose, Quoten | 26.8.23

Unser Manchester United - Nottingham Tipp zum Premier League Spiel am 26.08.2023 lautet: Die Red Devils wollen Wiedergutmachung für die Pleite gegen die Spurs. Das dürfte am Samstag gegen den auswärtsschwachen Nottingham Forest FC auch glücken.

Manchester United steht nach 2 Spieltagen der neuen Premier-League-Saison mit drei Punkten und einem Tor nur auf Platz 12. Diesen mittelmäßigen Saisonstart wollen die Red Devils dringend ausmerzen. Die nächste Gelegenheit dazu ergibt sich am Samstag, wenn man im Old Trafford die Mannschaft von Nottingham Forest empfängt.

Laut den Wettquoten sind die Gastgeber hier die klaren Favoriten. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Manchester United & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Nottingham auf „Sieg Manchester United & Unter 4,5 Tore“:

Manchester United ist seit 30 Heimspielen ungeschlagen

Nottingham Forest war in der Vorsaison das schwächste PL-Auswärtsteam

Die Reds sind seit 28 Jahren ohne Punktgewinn gegen die Red Devils

Manchester United vs Nottingham Quoten Analyse:

Manchester war in der Vorsaison das zweitbeste Heimteam der Premier League. Nottingham war dagegen in der Fremde die schwächste Mannschaft. Alleine schon aus dieser Konstellation ergibt sich die Ausgangslage für die Manchester United vs Nottingham Prognose.

Für einen Heimsieg haben die Buchmacher, unter denen es auch einige Wettanbieter ohne Steuer gibt, gerade mal Quoten im Schnitt von 1,32 parat. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 9,16 die klaren Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Nottingham Prognose: Arbeitet United an seiner Torgefahr?

Mit Rang 3 in der Premier League und dem Gewinn des Ligapokals verlief die erste Saison von Manchester United unter Erik ten Hag durchaus erfolgreich. Erfolgsfaktoren waren die drittbeste Defensive mit nur 43 Gegentoren in 38 Spielen und die Stärke im heimischen Old Trafford. Hier sind die Red Devils nun schon seit 30 Partien in Folge ungeschlagen (26 Siege, 4 Remis). Diesen Status gilt es in diesem Jahr zu verteidigen. Dafür hat man beinahe 200 Millionen Euro für neue Spieler in die Hand genommen.

Zum Auftakt der neuen Saison gab es einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Wolverhampton. Am vergangenen Samstag folgte dann aber mit einem 0:2 zu Gast bei Tottenham die erste Pleite. Hier schossen die Gäste 22 Mal in Richtung des gegnerischen Tors, blieben aber bei einem Expected-Goals-Wert von 2,07 ohne eigenen Treffer. Fraglich ist, ob Neuzugang Rasmus Höjlund, der für 75 Millionen Euro von Atalanta Bergamo kam, die Vakanz im Sturm beheben kann. Der junge Däne schoss in 32 Serie-A-Spielen gerade mal neun Tore.

WETT-NEWS BEI SPORT1

Nottingham Forest kehrte in der Vorsaison nach 23 Jahren Abwesenheit in die Premier League zurück. Die „Reds“ schafften am Ende den Klassenerhalt mit zwei Plätzen und vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone. In der Fremde hatte der Aufsteiger aber große Probleme. Mit nur einem Sieg, acht Punkten und einem Torverhältnis von 11:44 aus 19 Gastspielen war Forest das schwächste Auswärtsteam der Liga. Dafür reichten 30 Punkte für Platz 10 in der Heimtabelle.

Zum Auftakt der neuen Saison gab es für Nottingham eine knappe 1:2-Niederlage bei Arsenal. Am 2. Spieltag folgte aber mit einem 2:1 daheim gegen Sheffield United der erste Dreier. Der Siegtreffer durch Wood fiel in der 89. Minute. So hat der NFFC nur eines der letzten sechs Ligaspiele verloren, bei drei Siegen und zwei Remis. Verlass ist auf Stürmer Taiwo Awoniyi, der in den letzten sechs PL-Spielen auf acht Treffer kommt. Trifft der Angreifer auch am Samstag, wird das von Bookie Oddset mit einer Quote von 3,75 belohnt.

Manchester United - Nottingham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:2 Tottenham (A), 1:0 Wolverhampton (H), 1:1 Athletic Bilbao (H), 3:1 Lens (H), 2:3 Borussia Dortmund (H)

Letzte 5 Spiele Nottingham: 2:1 Sheffield United (H), 1:2 Arsenal (A), 0:0 Eintracht Frankfurt (A), 0:5 Stade Rennes (H), 0:1 PSV Eindhoven (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs Nottingham: 2:0 (A), 2:0 (H), 3:0 (A), 3:0 (H), 8:1 (A)

Den letzten Punkt gegen Manchester United holte Nottingham mit einem 1:1 im November 1995. Die folgenden zehn Duelle mit den Red Devils haben die Reds alle verloren, bei einem Torverhältnis von 3:36. In der Vorsaison gab es alleine vier Spiele zwischen beiden Vereinen.

In der Liga und im Ligapokal setzte sich United jeweils zweimal mit 2:0 und mit 3:0 durch. Seit einem 2:1-Sieg im Old Trafford im Dezember 1994 hat Forest alle sechs Gastspiele bei Man United mit einer Torbilanz von 2:19 verloren.

Unser Manchester United - Nottingham Tipp: Sieg Manchester United & Unter 4,5 Tore

In Old Trafford hatten es zuletzt alle Gegner schwer. Das wird auch Nottingham Forest, das sich sowieso in der Fremde überhaupt nicht wohl fühlt, am Samstag nicht anders ergehen. Nach der Pleite gegen die Spurs wäre nun alles andere als ein Sieg für Manchester United eine große Überraschung. Da sich die Red Devils vor dem gegnerischen Tor aber aktuell etwas schwer tun, dürften dabei nicht allzu viele Treffer fallen.