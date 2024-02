Manchester United - West Ham Tipp, Prognose, Quote|4.2.24

Unser Manchester United - West Ham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.02.2024 lautet: In einem dramatischen Schlussspurt erzielte der 18-jährige Kobbie Mainoo das erlösende 4:3 gegen Wolverhampton. Für unseren Wett Tipp heute haben wir uns gegen einen erneuten Sieg der Red Devils entschieden.

Manchester United und West Ham mühen sich um den Anschluss an die Spitze der Premier League. Im direkten Duell ist Verlieren für die Tabellennachbarn verboten, ansonsten droht der Zug der Top 5 ohne sie abzufahren. Erik ten Hag setzt bei den Red Devils vermehrt auf junge Spieler und nimmt fehlende Konstanz in Kauf. Die Hausherren gewannen nur drei der letzten neun Liga-Spiele, West Ham ist seit sechs Liga-Partien ungeschlagen.

Darum tippen wir bei Manchester United vs West Ham auf „Doppelte Chance X2″:

Manchester United vs West Ham Quoten Analyse:

Seit vier Pflichtspielen sind die Red Devils ungeschlagen. Vor allem die Offensive bereitete den Anhängern in den letzten Auftritten viel Freude. Infolge des jüngsten 4:3-Sieges gegen Wolverhampton liegen die Siegquoten in diesem Duell zwischen 1,65 und 1,73.

Für unseren Geschmack fallen diese etwas zu niedrig aus. West Ham wartet zwar seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg, ist in der Premier League aber sechs Spieltage in Folge ungeschlagen (3S, 3U). Bei einer Maximalquote von 4,80 darf auf jeden Fall ein Wettbonus genutzt werden.

Manchester United vs West Ham Prognose: Fehlende Konstanz

Erik ten Hag gibt in dieser Saison vielen jungen Akteuren eine Menge Spielzeit. Der 19-jährige Alejandro Garnacho stand beim 4:3-Sieg gegen die Wolves zum 18. Mal in Serie in der Startelf. Teamkollege Kobbie Mainoo (18 Jahre) durfte ebenfalls von Beginn an ran und erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer.