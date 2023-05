Manchester United - Wolverhampton Tipp, Prognose & Quoten | 13.05.2023

Unser Manchester United - Wolverhampton Tipp zum Premier League Spiel am 13.05.2023 lautet: Im Rennen um einen CL-Platz hat Manchester United zuletzt viele Punkte liegen gelassen. Im Heimspiel gegen die Wolves spricht aber einiges für einen Heimsieg.

Lange Zeit lag Manchester United in dieser Saison klar auf Champions-League-Kurs. Seit dem 17. Spieltag hält sich die Mannschaft unter den Top 4 der Tabelle.

Doch im Endspurt gerät das sicher geglaubte Ticket für die Königsklasse mit nur vier Punkten aus den letzten vier Spielen immer mehr in Gefahr. Die Red Devils müssen so schnell wie möglich in die Erfolgsspur zurückkehren.

Die nächste Gelegenheit auf einen Dreier gibt es am Samstag im Heimspiel gegen Wolverhampton. Die Buchmacher haben wenig Zweifel am Erfolg der Gastgeber. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,72 bei Bet-at-home für die Wette „Sieg Man United & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Wolverhampton auf „Sieg Man United & Unter 4,5 Tore“:

Manchester United hat in dieser Saison schon 24 Pflicht-Heimspiele gewonnen

Die Red Devils sind seit 5 Liga-Heimpartien ohne Gegentor

Die Wolves konnten nur 2 der jüngsten 21 PL-Auswärtspartien für sich entscheiden

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Wolverhampton Quoten Analyse:

ManUnited hat drei Spieltage vor dem Saisonende nur noch einen Platz und einen Punkt Vorsprung auf Rang 5. Allerdings haben die Red Devils im Vergleich zu Liverpool noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Die Wolves stehen im gesicherten Mittelfeld und haben mit einem Polster von zehn Zählern den Klassenerhalt schon in der Tasche.

Natürlich sind die Gäste bei der Manchester United vs Wolverhampton Prognose aus Sicht der Bookies mit deutscher Lizenz die Außenseiter.

Für einen Dreier der Wanderers gibt es durchschnittliche Quoten von 7,93. So wird auf der Gegenseite ein Sieg der Hausherren mit Quoten im Schnitt von 1,40 bezahlt.

Manchester United vs Wolverhampton Prognose: ManUnited hofft auf den Old-Trafford-Trumpf

In Manchester wird es langsam Zeit, Bilanz über die erste Saison unter Coach Erik ten Hag zu ziehen. Sicher konnten die Red Devils in dieser Spielzeit den Ligapokal gewinnen und stehen auch im FA-Cup im Endspiel.

Doch sollte man im Endspurt der Premier-League-Saison das Ticket für die kommende Saison in der Champions League verpassen, wäre das sicher eine große Enttäuschung. Schon die ganze Spielzeit ist die Offensive eine Problemzone der Mannschaft.

49 Tore nach 35 Spieltagen sind der schwächste Wert in den Top 7 der Tabelle. Auch bei den letzten beiden 0:1-Niederlagen in Brighton und bei West Ham kam dieses Problem wieder zum Vorschein. Im Endspurt der Liga-Saison darf ManUnited aber immerhin noch dreimal daheim ran. 24 Pflichtspiel-Heimsiege in dieser Saison sind der viertbeste Wert in der Vereinsgeschichte. In der Liga setzte es in 16 Heimspielen auch lediglich eine Niederlage und acht Gegentore.

Als Julen Lopetegui Mitte November Wolverhampton übernahm, schwebte der Verein in höchster Abstiegsgefahr. Nach der Hinrunde standen die Wanderers auf dem vorletzten Platz. Erste Fortschritte unter dem neuen Coach machten sich aber schnell bemerkbar.

In der Tabelle der zweiten Saisonhälfte stehen die Wolves auf einem starken siebten Platz. Lopetegui konnte vor allem die Offensive in Schwung bringen. Nach nur elf Toren in den ersten 19 Partien, steht die Mannschaft in 16 Spielen der Rückserie schon bei 19 Treffern.

Vor allem dank der guten Heimbilanz konnte Wolverhampton den Klassenerhalt vorzeitig eintüten. Die letzten vier Heimspiele wurden alle ohne Gegentor gewonnen.

Nur die Auswärtsschwäche konnte der spanische Coach nicht abstellen. In 17 Gastspielen reichte es gerade mal für zwei Siege. Nur Nottingham und Leeds stehen im Auswärtsranking schlechter da. Aus den vergangenen sechs Gastspielen holte die Mannschaft lediglich zwei Zähler.

Manchester United - Wolverhampton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:1 West Ham (A), 0:1 Brighton (A), 1:0 Aston Villa (H), 2:2 Tottenham (A), 7:6 Brighton (A)

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 1:0 Aston Villa (H), 0:6 Brighton (A), 2:0 Crystal Palace (H), 1:2 Leicester City (A), 2:0 Brentford (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs Wolverhampton: 1:0 (A), 0:1 (H), 1:0 (A), 2:1 (A), 1:0 (H)

Manchester United führt den Vergleich gegen Wolverhampton mit 53 Siegen zu 37 Niederlagen an. Im Old Trafford konnten die Red Devils 34 von 53 Duellen gegen die Wolves für sich entscheiden, bei zehn Pleiten.

Eine dieser Niederlagen setzte es aber mit 0:1 in der Vorsaison. So gingen die letzten vier Liga-Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams jeweils an das Gäste-Team. Seit Anfang der 60er Jahre hat ManUnited aber keine zwei Heimspiele in Serie mehr gegen die Wanderers verloren.

Unser Manchester United - Wolverhampton Tipp: Sieg „ManUnited & Unter 4,5 Tore“

Manchester United muss eine Reaktion zeigen. Zum Glück dürfen die Red Devils nun wieder daheim ran. Zudem geht es für die Wolves im Endspurt dieser Saison um nichts mehr. In der Rückrunden-Tabelle liegen beide Teams mit 26 Punkten gleichauf.

Da sich die Wanderers auf des Gegners Platz aber nicht so wohl fühlen, müssten die Gäste unserer Meinung nach dieses Mal leer ausgehen. Da in den jüngsten neun Vergleichen zwischen beiden Teams gerade mal zehn Tore fielen, müssen sich die Zuschauer am Samstag wohl auch auf ein torarmes Spiel einstellen.