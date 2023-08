Manchester United – Wolverhampton Tipp, Prognose, Quoten | 14.08.2023

Unser Manchester United - Wolverhampton Tipp zum Premier League Spiel am 14.08.2023 lautet: Zum Saisonauftakt gehen wir von einem Sieg der Roten Teufel aus.

Die Elf von Trainer Erik ten Hag will in dieser Spielzeit ganz oben mitspielen. Die letzten Testspiele machen nur bedingt Mut. Lediglich eines von fünf Duellen wurde gewonnen (1U, 3N). Wolverhampton verlor keines seiner Testspiele (2S, 2U), wenngleich die Konkurrenz mit Rennes, Luton, Celtic und dem FC Porto nicht als überragend zu bewerten ist.

In unserem Wett-Tipp sehen wir Man United in der Favoritenrolle und tendieren zu einem Erfolgserlebnis der Gastgeber. Zudem haben wir den Wettmarkt „Mehr als 1,5 Tore“ ins Auge gefasst. Für diese Wette hält der Wettanbieter Oddset eine Gesamtquote von 1,80 bereit.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Wolverhampton auf „Sieg Manchester United & Über 1,5 Tore“:

Hinter den Citizens verkörperte United in der vergangenen Saison das heimstärkste Team der Premier League (15S, 3U, 1N).

Nur Leeds United und Nottingham holten in der vergangenen Spielzeit auswärts weniger Punkte als die Wölfe (2S, 5U, 12N).

Nur eines der letzten 13 Duelle im Old Trafford ging gegen die Wölfe verloren (9S, 3U).

Manchester United vs Wolverhampton Quoten Analyse:

Ein Blick auf den klassischen Drei-Weg-Markt lässt kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Gastgeber aus Manchester. Wer die Red Devils in Front sieht, darf sich auf eine durchschnittliche Quote in Höhe von 1,33 freuen.

Mit drei Punkten der Gäste ist nicht zu rechnen. Eine Manchester United Wolverhampton Quote von 9,00 untermauert diese These.

Nur eines der letzten zehn Duelle zwischen beiden Mannschaften endete unabhängig vom Austragungsort mit mehr als 2,5 Toren. Trotz allem gehen die Bookies beim erneuten Kräftemessen von drei oder mehr Toren aus.

Um das Verlustrisiko bei Manchester United Wolverhampton Wetten fast komplett auszuschließen, könnte sich die Nutzung von Freiwetten ohne Einzahlung anbieten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs. Wolverhampton Prognose: Kommt Manchesters 75-Millionen-Neuzugang Rasmus Höjlund zum ersten Einsatz?

20 Mal sackten die Roten Teufel bisweilen die nationale Meisterschaft ein. Der letzte Titelgewinn geht auf das Jahr 2013 zurück. In den vergangenen Jahren sind die nationalen Erfolge ausgeblieben. In dieser Saison soll sich dies jedoch ändern.

Um ganz vorne mitzuspielen, wurden in der Sommerpause mehr als 190 Millionen Euro in die Hand genommen, um vor allem die Offensive zu beleben. Mit Rasmus Höjlund kam ein weiterer Neuner. Zudem soll Mason Mount offensive Impulse setzen. Absolut nachvollziehbar, da Manchester in der vergangenen Saison „nur“ 58 Tore erzielte. Spitzenteams wie City (94) oder Arsenal (88) präsentierten sich wesentlich torgefährlicher.

Auch defensiv stand United auf wackeligen Beinen und kassierte 43 Gegentore in 38 Liga-Partien. Der Vertrag von Keeper David de Gea wurde nicht verlängert. Den Platz des 32-Jährigen nimmt André Onana, der für 52,5 Millionen Euro von Inter Mailand kam, ein.

Drei Meistertitel haben die Wolves errungen. Laut Buchmacher-Einschätzung kommt in dieser Saison kein weiterer hinzu. Letzte Saison reichte es mit viel Mühe für Rang 13.

Manchester United - Wolverhampton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:2 Manchester City (FA-Cup, A), 2:1 Fulham (PL, H), 4:1 Chelsea (PL, H), 1:0 Bournemouth (PL, A), 2:0 Wolverhampton (PL, H)

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 0:5 Arsenal (PL, A), 1:1 Everton (PL, H), 0:2 Manchester United (PL, A), 1:0 Aston Villa (PL, H), 0:6 Brighton (PL, A)

Letzte Spiele Manchester United vs. Wolverhampton: 2:0 (PL, H), 1:0 (PL, A), 0:1 (PL, H), 1:0 (PL, A), 2:1 (PL, A)

In erster Linie zeigte Wolverhampton eine eklatante Auswärtsschwäche und gewann nur zwei der insgesamt 19 Liga-Partien in der Fremde. Der Abwehrverbund hielt in nur einem Fernduell die Null. 17 Begegnungen in fremden Gefilden endeten mit mehr als 1,5 Toren.

Mit Rúben Neves und Nathan Collins haben die „Wolves“ zwei defensive Talente abgegeben. Es bleibt abzuwarten, ob die Neuzugänge rund um Boubacar Traoré und Matt Doherty diese Lücke füllen können.

Eines der größten Probleme der vergangenen Spielzeit war aber die Offensive. Mit 31 erzielten Toren stellte Wolverhampton den mit Abstand schwächsten Angriff der Premier League. Um in dieser Spielzeit mehr offensive Durchschlagskraft zu erzeugen, wurde Matheus Cunha von Atlético Madrid für 50 Millionen Euro verpflichtet.

Der von uns getestete Wettanbieter Oddset geht von einem offensiv geführten Match aus und tendiert zu drei oder mehr Treffern.

Unser Manchester United – Wolverhampton Tipp: Sieg Manchester United & Über 1,5 Tore

Vergangene Saison absolvierte Manchester mehr als 70 Prozent seiner Heimspiele mit mindestens zwei Toren und war hinter Meister City das heimstärkste Team.

Die Red Devils zeigen den mehr als 2,5-fachen Kader-Marktwert von Wolverhampton auf. Mit 892 Millionen Euro belegt United in der Premier-League-Tabelle hinter Manchester City (1,25 Mrd. €), Arsenal (1,19 Mrd. €) und Chelsea (904 Mio. €) den vierten Platz.