Mannarino - Moutet Tipp, Prognose & Quoten | ATP Mallorca

Unser Mannarino - Moutet Tipp zum ATP 250 Mallorca Spiel lautet: Als Nummer 4 der Setzliste ist Mannarino im Viertelfinale gegen seinen Landsmann Moutet der Favorit. Diesem Status dürfte die Nummer 43 der Welt unserer Meinung nach auch gerecht werden.

Ab dem 3. Juli steigt in Wimbledon wieder mal das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier des Jahres. Die Profis der Szene bringen sich aktuell mit Turnieren wie dem ATP 250 auf Mallorca auf Rasen in Form. Auf der Baleareninsel geht Stefanos Tsitsipas als Titelverteidiger und Nummer 1 der Setzliste ins Rennen. Dahinter geht es aber eng zu. Den Franzosen Adrian Mannarino, der an Nummer 4 gesetzt ist, sollte man auch im Blick behalten. Die Nummer 43 der Welt bekommt es am Donnerstag im Viertelfinale mit seinem Landsmann Corentin Moutet zu tun. Wir entscheiden uns bei diesem Match mit einer Quote von 1,50 bei Happybet für die Wette „Sieg Mannarino“.

Darum tippen wir bei Mannarino vs Moutet auf „Sieg Mannarino“:

Mannarino kann in diesem Jahr auf Gras eine Bilanz von 5:2 vorweisen

Der 34-jährige Franzose steht in der Weltrangliste 37 Plätze vor seinem Gegner

Moutet kommt 2023 gerade mal auf 6 Siege

Mannarino vs Moutet Quoten Analyse:

Da Corentin Moutet aktuell bei der ATP auf Rang 80 geführt wird, geht der 24-Jährige bei der Mannarino vs Moutet Prognose als Außenseiter der Buchmacher für Tennis Wetten auf den Court.

Für einen Sieg des Linkshänders werden durchschnittliche Quoten von 2,84 bezahlt. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg von Mannarino mit Quoten im Schnitt von 1,41 wenig lukrativ.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mannarino vs Moutet Prognose: Wer gewinnt das französische „Derby“?

Adrian Mannarino ist schon seit 2004 Tennisprofi. Der Mann aus Soisy-sous-Montmorency konnte in seiner Karriere zwei ATP-Titel gewinnen (2019 und 2022) und erreichte mit Rang 22 im März 2018 die beste Weltranglisten-Platzierung seiner Karriere. Auf Rasen fühlt sich der Franzose recht wohl. So erreichte Mannarino bei Grand-Slam-Turnieren viermal die vierte Runde, davon dreimal in Wimbledon. Auch in diesem Jahr darf sich der 34-Jährige für das dritte Major des Jahres Hoffnung machen.

In ‚s-Hertogenbosch und im Queen‘s Club stand Mannarino in den letzten Wochen jeweils im Viertelfinale. Auch auf Mallorca konnte die Nummer 43 der Welt einen weiteren Sieg einfahren. Allerdings hatte der Franzose den Start gegen Guido Pella (ATP Nr. 334) verschlafen und lag schon mit einem Satz und einem Break zurück. Am Ende reichte es aber noch für einen 3:6, 7:6, 6:3-Sieg. 2023 kann Mannarino eine Bilanz von 19 Siegen und 19 Niederlagen vorweisen. Auf Gras steht er bei 5:2.

Corentin Moutet verdient erst seit 2016 mit dem Tennissport sein Geld als Profi. Als 20-Jähriger erreichte er sein erstes ATP-Finale (Doha 2020) und war damit der jüngste französische Endspiel-Teilnehmer auf der Tour seit Richard Gasquet 2006. Nach seinem sechsten Challenger-Titel und dem Erreichen der vierten Runde bei den US Open als Lucky Loser kletterte der Mann aus Neuilly-sur-Seine Ende 2022 auf Rang 51 des ATP-Rankings, die beste Platzierung seiner Karriere.

In diesem Jahr kommt der 24-Jährige aber noch nicht so richtig in die Gänge. Bei den French Open folgte das Aus in Runde 2 gegen Andrey Rublev. Dann flog Moutet in Stuttgart und in Halle jeweils schon in der ersten Runde raus. Nun auf Mallorca hat der Franzose gegen O‘Connell und Carballes Baena immerhin schon zwei Matches gewonnen und ist dabei ohne Satzverlust geblieben. Die Bilanz der Saison 2023 fällt mit sechs Erfolgen zu acht Pleiten aber immer noch negativ aus.

Mannarino - Moutet Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mannarino: 2:1 Pella, 1:2 De Minaur, 2:0 Fritz, 2:1 Broady, 1:2 Thompson

Letzte 5 Spiele Moutet: 2:0 Carballes Baena, 2:0 O‘Connell, 0:2 Jarry, 1:2 Karatsev, 1:3 Rublev

Letzte Spiele Mannarino vs Moutet: -

Beide Landsmänner treffen am Donnerstag das erste Mal in ihrer Karriere aufeinander.

Unser Mannarino - Moutet Tipp: Sieg Mannarino

Adrian Mannarino ist auf Mallorca die Nummer 4 der Setzliste. Diese Einschätzung hat er sich durch gute Leistungen in ‚s-Hertogenbosch und im Queen‘s Club verdient. In Runde 1 von Mallorca gegen die Nummer 334 der Welt tat er sich aber sehr schwer.

Sein Landsmann Moutet hat dagegen schon das ganze Jahr immer wieder Probleme, erreichte auf der Baleareninsel aber ohne Probleme das Viertelfinale. Am Ende deutet vieles auf ein enges Duell hin. Wir sehen den konstanteren und grundsätzlich auf Gras etwas stärkeren Mannarino dabei knapp vorne.