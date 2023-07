Maribor - Birkirkara Tipp, Prognose & Quoten | 13.07.2023

In der abgelaufenen Saison der Prva Liga kam Maribor nicht über den dritten Platz hinaus. Vergangenes Jahr konnte sich der slowenische Rekordmeister immerhin noch auf seine Asse im Angriff verlassen. Nachdem die besten Offensivkräfte den Verein im Sommer verlassen haben, bleibt abzuwarten, in welcher Verfassung sich die Gastgeber befinden.

Noch vor dem Beginn der heimischen Ligen duellieren sich Maribor und Birkirkara in der Conference-League-Qualifikation. In einem Punkt sind sich die Sportwettenanbieter einig: Maribor wird mit Quoten bis 1,16 als haushoher Favorit angesehen.

Maribor vs Birkirkara Prognose: Eine neue Offensive benötigt Zeit

Damir Krznar hatte sich in seiner ersten Saison bei Maribor sicherlich mehr Titelchancen ausgerechnet. Trotz der besten Offensive der Liga (70 Tore) reichte es nur zum dritten Platz in der Abschlusstabelle. Bei 50,63 erwartbaren Treffern (5.) wird deutlich, wie sehr der slowenische Rekordmeister im Angriff überperformt hat.

In der letztjährigen Qualifikation starteten die Slowenen in der CL-Quali, durften danach in der EL-Quali ran und schieden letztlich in der Qualifikation zur Conference League aus. Alle acht ausgetragenen Qualifikationsspiele endeten mit Unter 2,5 Toren. Maribor ging in sieben dieser acht Partien leer aus.