Maribor – Fenerbahce Tipp, Prognose & Quoten | 17.08.2023

Fenerbahce gab sich im bisherigen Qualifikationsverlauf keine Blöße und blickt in drei Spielen auf 12 Tore und nur ein Gegentor. Das 3:1 im Hinspiel gegen Maribor schafft eine gute Basis für das bevorstehende Re-Match im Stadion Ljudski vrt in der slowenischen Stadt Maribor.

In unserem Wett Tipp gehen wir von einer offensiven Paarung mit Toren auf beiden Seiten aus. NEObet hält diesbezüglich eine Quote von 1,74 bereit.

Darum tippen wir bei Maribor vs Fenerbahce auf „Beide Teams treffen“:

Maribor vs Fenerbahce Quoten Analyse:

Wenngleich der türkische Vizemeister in Slowenien antritt, hat sich gegenüber dem Hinspiel an der Rollenverteilung nicht viel geändert. Die „Gelben Kanarienvögel“ sind nach wie vor als Anwärter auf den Sieg bzw. das Weiterkommen gesetzt. Ein Triumph in der regulären Spielzeit bringt eine Maribor Fenerbahce Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,50 mit sich.