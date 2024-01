Marokko - Südafrika Tipp, Prognose & Quoten | 30.01.2024

Unser Marokko - Südafrika Sportwetten Tipp zum Afrika Cup Spiel am 30.01.2024 lautet: Marokko spielte eine sehr gute Gruppenphase und wird im Zuge unseres Wett Tipps heute an die starken Leistungen anknüpfen.

Darum tippen wir bei Marokko vs Südafrika auf „Sieg Marokko & Unter 3,5 Tore“:

Marokko vs Südafrika Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten am Drei-Weg-Markt bringt die bisweilen stark aufspielenden Marokkaner als klaren Favoriten zum Vorschein. Ein Triumph wird bei den zahlreichen Bookies mit einer durchschnittlichen Quote von 1,60 bewertet. Wer hingegen die Südafrikaner favorisiert, darf sich im Falle eines Erfolgs über mehr als den 6,5-fachen Wetteinsatz freuen.

Marokko vs. Südafrika Prognose: Werden die Nordafrikaner ihrer Favoritenrolle gerecht?

Nur einmal gewann Marokko bislang den Afrika-Cup. Der Titel geht bereits auf das Jahr 1976 zurück und liegt somit in der fernen Vergangenheit. In diesem Jahr könnte es laut Wettanbieter-Bewertung für den zweiten Titel reichen.

Bereits bei der WM 2022 spielten die Marokkaner stark auf und beanspruchten am Ende den vierten Platz. Dabei wurden in der K.o.-Runde Spanien und Portugal ausgeschaltet.

Marokko - Südafrika Statistik & Bilanz:

Südafrika geht als klarer Underdog in Bezug auf den Gewinn des Afrika Cups ins Rennen. Im FIFA-Ranking belegt die Elf von Trainer Hugo Broos den 66. Rang und gehört somit bei weitem nicht zur Elite im Weltfußball. Der gesamten Mannschaft mangelt es mit einem Kader-Marktwert von 23,03 Millionen Euro an Qualität. Dennoch sprang am Ende der Vorrunde mit vier erbeuteten Punkten der zweite Tabellenplatz hinter Mali heraus. Mal abgesehen vom 4:0 Sieg gegen Namibia sah die Offensive in der Vorrunde keine Sonne und verpasste gegen Tunesien und Mali einen Treffer. Die Abwehr konnte immerhin in zwei der drei Gruppenspiele hinten die Null halten.