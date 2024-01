Marokko - Tansania Tipp, Prognose & Quoten | 17.01.2024

Unser Marokko - Tansania Sportwetten Tipp zum Afrika Cup 2024 Spiel am 17.01.2024 lautet: Die Marokkaner sind nicht nur bei der Afrikameisterschaft sondern auch in der Gruppe F der Favorit. Das schlägt sich im Wett Tipp heute mit einem Auftaktsieg nieder.

Bei der WM 2022 in Katar hat Marokko mit dem ersten Einzug einer afrikanischen Mannschaft ins Halbfinale Geschichte geschrieben. Wenig überraschend sind die „Atlas Löwen“ beim Afrika Cup 2024 auch der Topfavorit. Die Nordafrikaner starten am Mittwoch in San Pedro, Elfenbeinküste, mit einer Partie gegen Tansania ins Turnier. Für die Wettanbieter ist die Ausgangslage bei diesem Spiel ziemlich eindeutig.

Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,75 bei Interwetten die Wette „Sieg Marokko & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Marokko vs Tansania auf „Sieg Marokko & Unter 3,5 Tore“:

Marokko steht in der Weltrangliste mehr als 100 Plätze vor dem kommenden Gegner

Tansania nahm erst zweimal an einem Afrika Cup teil und schied immer in der Vorrunde aus

Die „Atlas Löwen“ gewannen 4 der 5 Duelle gegen die „Taifa Stars“

Marokko vs Tansania Quoten Analyse:

Als Nummer 13 der Weltrangliste sind die „Atlas Löwen“ bei der Marokko vs Tansania Prognose die klaren Favoriten. Denn die „Taifa Stars“ werden im FIFA-Ranking lediglich auf Platz 121 geführt.

So schlagen sich die besten Buchmacher mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,30 auch klar auf die Seite der Marokkaner. Ein Erfolg der Ostafrikaner wird dagegen mit hohen Quoten im Schnitt von 11,1 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Marokko vs Tansania Prognose: Werden die „Atlas Löwen“ ihrer Favoritenrolle gerecht?

Marokko nimmt zum 19. Mal an der Afrikameisterschaft teil. Den ersten und bisher einzigen Titel feierten die „Atlas Löwen“ im Jahr 1976. Seitdem stand man dreimal im Halbfinale (1980, 1986, 1988) und einmal im Finale (2004). Bei den jüngsten drei Turnier-Teilnahmen waren zwei Viertelfinal-Teilnahmen das Höchste der Gefühle. Nach dem 4. Platz bei der letzten FIFA-Weltmeisterschaft sind die Erwartungen ans Team nun aber natürlich groß. Spieler und Trainer haben sich den Einzug ins Endspiel vorgenommen.

In der Quali musste man im Juni 2023 nur eine Niederlage zu Gast in Südafrika hinnehmen (1:2). Im März 2023 hatte Marokko mit einem 2:1-Testspielsieg gegen Brasilien für eine weitere Überraschung gesorgt. Die Stars im Kader sind Man Uniteds Sechser Sofyan Amrabat, Achraf Hakimi von PSG, Bayerns Noussair Mazraoui und Leverkusens Amine Adli. Als erstes von 24 Teams trafen die Marokkaner schon am 7. Januar an der Elfenbeinküste ein, um sich zu akklimatisieren.

Tansania nimmt erst zum dritten Mal an einem Africa Cup of Nations teil. Die erste Endrunde spielten die „Taifa Stars“ 1980. Auch 2019 war das ostafrikanische Land bei der Kontinentalmeisterschaft dabei. Beide Male scheiterte Tansania schon in der Vorrunde. Fünf der sechs Gruppenspiele gingen verloren, bei einem Unentschieden. Dabei blieb die Auswahl nie ohne Gegentreffer. Nur drei Nationen haben mehr Spiele bei einer Afrikameisterschaft ohne eine „Weiße Weste“ absolviert.

In diesem Jahr soll der erste Sieg her. Zudem träumt das Land vom Weiterkommen. Neben Marokko bekommt man es noch mit Sambia und DR Kongo zu tun. Für Trainer Adel Amrouche, der die Auswahl erst im März des Vorjahres übernommen hat, ist es das erste große Turnier. Der bekannteste Spieler ist Mbwana Samatta, der schon bei Genk, Aston Villa und Fenerbahce unter Vertrag stand. Aktuell verdient der Angreifer sein Geld bei PAOK Saloniki.

Marokko - Tansania Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Marokko: 3:1 Sierra Leone (H), 2:0 Tansania (A), 3:0 Liberia (H), 1:1 Elfenbeinküste (A), 1:0 Burkina Faso (H)

Letzte 5 Spiele Tansania: 0:2 Ägypten (A), 0:2 Marokko (H), 1:0 Niger (A), 1:1 Sudan (A), 0:0 Algerien (A)

Letzte 5 Spiele Marokko vs Tansania: 2:0 (A), 2:1 (H), 1:3 (A), 3:1 (H), 1:0 (A)

Beide Nationalmannschaften standen sich erst fünfmal gegenüber. Alle Duelle stammen aus der Quali für die WM oder die Afrikameisterschaft. Hier führen die „Atlas Löwen“ die Bilanz mit vier Siegen an.

Der letzte Vergleich wurde im November 2023 ausgetragen. Hier gewannen die Marokkaner auswärts im Nationalstadion von Dar es Salaam mit 2:0. Die einzige Niederlage gegen die „Taifa Stars“ setzte es im März 2013 mit einer 1:3-Auswärtspleite.

Beim letzten Aufeinandertreffen blieb Tansania ohne Tor. Treffen die Ostafrikaner auch dieses Mal nicht ins Schwarze, gibt es bei AdmiralBet dafür eine Quote von 1,50. Kunden sollten sich den Admiralbet Willkommensbonus nicht entgehen lassen.

Unser Marokko - Tansania Tipp: Sieg Marokko & Unter 3,5 Tore

Marokko hat sich für den Afrika Cup einiges vorgenommen. In der Gruppe F sind die „Atlas Löwen“ schon mal die klaren Favoriten. Wir können uns nicht vorstellen, dass die „Taifa Stars“ zum Auftakt ein Stolperstein werden. Dafür ist der Qualitätsunterschied einfach zu groß. Zudem dürften nicht allzu viele Tore fallen. Denn Tansania hatte in der Quali von allen 24 Endrunden-Teilnehmern mit drei Toren in sechs Spielen die schwächste Offensive.