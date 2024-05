Marseille - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose, Quoten 02.5.

Unser Marseille - Atalanta Bergamo Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 02.05.2024 lautet: Ein Duell auf Augenhöhe erwartet uns im EL-Halbfinale zwischen Olympique und Atalanta. Da beide ihre Stärken in der Offensive haben, rechnen wir im Wett Tipp heute mit Toren auf beiden Seiten.

Mit Halbfinals im Europapokal hat Marseille gute Erfahrungen: Dreimal stand Olympique in der Runde der letzten Vier (1998/99, 2003/04 und 2017/18) und zog jedes Mal auch ins Endspiel ein. Gegen Atalanta soll nun das vierte Finale erreicht werden. Zudem will OM im vierten Versuch dann endlich auch den ersten internationalen Titel holen.

Bergamo steht nach 1987/88 zum zweiten Mal in einer UEFA-Vorschlussrunde und würde auch nur zu gerne als erster Verein aus der Serie A die Europa League nach Italien holen.

Im Hinspiel am Donnerstag im Stade Orange Velodrome entscheiden wir uns mit einer Quote von 1.67 bei Interwetten für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Marseille vs Atalanta Bergamo auf „Beide Teams treffen“:

OM-Stürmer Aubameyang ist mit 10 Treffern der beste EL-Torschütze.

Marseille erzielte in den letzten 15 Pflicht-Heimspielen nur einmal keinen eigenen Treffer (gegen PSG).

Bergamo erzielte in den vergangenen 8 EL-Gastspielen immer mindestens ein Tor und kommt in diesem Zeitraum auf insgesamt 17 Treffer.

Marseille vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Beim Marktwert hat „La Dea“ (349 Mio. Euro) gegenüber den „Phoceens“ (231 Mio. Euro) Vorteile. Für OM spricht aber im Hinspiel der Heimvorteil. So sind die Hausherren aus Sicht der Wettanbieter mit deutscher Lizenz minimal favorisiert.

Ihr bekommt für einen Heimsieg Quoten zwischen 2.40 und 2.60. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Erfolg der Gäste bis auf einen Wert von 2.85.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Marseille vs Atalanta Bergamo Prognose: OM ist daheim eine Macht

In der Heimat hat Marseille keine so gute Saison gespielt. Das beweisen unter anderem zwei Trainerwechsel. Und auch unter dem dritten Coach Jean-Louis Gasset setzte es zum Beispiel ab Mitte März eine Serie von fünf Pflichtspiel-Pleiten am Stück. Doch rechtzeitig zum Viertelfinal-Rückspiel gegen Benfica konnte OM die kleine Krise beenden und durch das Elfmeterschießen gegen Lissabon ins Halbfinale einziehen - und das, obwohl die Hausherren hier viele verletzte Spieler durch junge Talente ersetzen mussten.

In der Ligue 1 beträgt der Rückstand auf den Conference League-Platz nur zwei Punkte. Bei einem Titel in der Europa League winkt aber das Ticket für die Königsklasse. In der heimischen Liga konnte OM mit einem 2:1-Heimsieg gegen Lens den ersten Sieg seit fünf Spielen feiern. Daheim waren die „Phoceens“ im Europapokal jüngst sehr stark und kassierten in den vergangenen 18 Heimspielen gerade mal zwei Niederlagen (12S, 4U). In der Liga hat auch nur Lille (36) mehr Heimpunkte gesammelt als Marseille (33).

In der vergangenen Saison musste Atalanta das erste Mal seit fünf Jahren ohne europäischen Fußball auskommen. Doch in diesem Jahr ist „La Dea“ zurück und sorgt auch gleich für Aufsehen. An oberster Stelle steht hier natürlich der 3:0-Erfolg im Viertelfinale zu Gast an der Anfield Road. Durch dieses gute Ergebnis konnte sich Bergamo im Rückspiel gegen Liverpool eine 0:1-Heimpleite leisten. Doch die Mannschaft von Coach Gasperini will noch mehr. In der Serie A hat man nur zwei Punkte Rückstand auf den ersten CL-Platz.

Dabei haben die Nerazzurri auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Zudem hat man das Finale in der Coppa Italia gegen Juventus erreicht. Am Wochenende feierte Atalanta mit dem 2:0 gegen Empoli den elften Sieg in den letzten 14 Pflicht-Heimspielen. Auch seit neun Europapokal-Auswärtsspielen sind die Bergamasken ungeschlagen (5S, 4U). Wenn das Hinspiel im UEFA Cup/Europa League auswärts ausgetragen wurde, hat Bergamo in den letzten sechs Partien nur eine Niederlage kassiert (2S, 3U).

Marseille - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Marseille: 2:1 RC Lens (H), 2:2 OGC Nizza (H), 2:2 Toulouse (A), 1:0 Benfica (H), 1:2 Benfica (A)

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 2:0 Empoli (H), 4:1 AC Florenz (H), 2:1 AC Monza (A), 0:1 Liverpool (H), 2:2 Hellas Verona (H)

Letzte Spiele Marseille vs Atalanta Bergamo: -

Beide Teams treffen am Donnerstag erstmals aufeinander. Marseille hat mit sieben Siegen und zehn Niederlagen (7U) eine negative Bilanz gegen Vereine aus Italien. Seit sieben Duellen wartet Olympique hier auf einen Sieg (2U, 5N).

Auch konnte OM gerade einmal eines der letzten fünf Heimspiele gegen einen Serie A-Gegner für sich entscheiden. Atalanta spielte bisher erst dreimal gegen französische Mannschaften. Die Statistik ist mit einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage komplett ausgeglichen.

Bei den Torschützen muss man Pierre-Emerick Aubameyang auf dem Zettel haben. Der Ex-Dortmunder ist nicht nur mit zehn Treffern der EL-Topscorer, sondern erzielte in dieser Saison schon 27 Pflichtspieltreffer.

Kommt gegen Atalanta ein weiteres Tor hinzu, bekommt ihr dafür bei Sunmaker eine Quote von 2.37. Zusammen mit dem Sunmaker Bonus wird diese Wette für Neukunden des Anbieters gleich noch um einiges attraktiver.

Unser Marseille - Atalanta Bergamo Tipp: „Beide Teams treffen“

Uns geht es im Hinspiel ähnlich wie den Buchmachern. Ein Favorit ist hier nicht wirklich auszumachen. Es finden sich einige gewichtige Argumente für beide Mannschaften. OM wirft vor allem seine gute Heimbilanz in dieser Saison in den Ring.

Und Atalanta hat vor allem mit dem 3:0-Sieg in Liverpool extrem viel Selbstvertrauen getankt. Da hier auch zwei gute Offensivreihen aufeinandertreffen, entscheiden wir uns am Ende für Tore auf beiden Seiten.