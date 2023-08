Marseille - Panathinaikos Athen Tipp, Prognose & Quoten | 15.08.2023

Unser Marseille - Panathinaikos Athen Tipp zum Champions League Qualifikationsspiel am 15.08.2023 lautet: Die Franzosen laufen im Rückspiel der 0:1 Niederlage aus Athen hinterher. Trotz klarer Quotenvorteile erwarten wir große Spannung im Spiel.

Panathinaikos hat im Hinspiel von einer Roten Karte der Franzosen profitiert. Infolge der Überzahl gelang den Griechen der späte 1:0-Siegtreffer in der 83. Spielminute. Vor heimischer Kulisse ist Marseille nun gefordert, doch die erwartbaren Tore der ersten beiden Pflichtspiele deuten darauf hin, dass der Angriff von OM noch nicht in Fahrt gekommen ist.

Zudem sprechen die letzten Ergebnisse beider Mannschaften gegen ein torreiches Spiel. Sowohl Marseille als auch Panathinaikos beendeten drei der letzten fünf Partien (inklusive Testspiele) mit Unter 2,5 Toren. Unser Tipp: „Doppelte Chance X2″ mit einer Quote von 2,10 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Marseille vs Panathinaikos Athen auf „Doppelte Chance X2″:

Marseille vs Panathinaikos Athen Quoten Analyse:

Eine Rote Karte rundete einen schwachen Auftritt im Hinspiel von Olympique Marseille ab. Die Mannschaft von Marcelino kam selbst bis zur Roten Karte in der 65. Minute zu kaum nennenswerten Torchancen. Im Rückspiel sind die Franzosen mit Quoten bis 1,60 ein schmeichelhafter Favorit.

Marseille vs Panathinaikos Athen Prognose: Zu wenig Gefahr im Angriff

Marseille versucht es in dieser Spielzeit mit einem neuen Mann an der Seitenlinie. Trainer Marcelino lässt seine Spieler in einem klassischen 4-4-2 auflaufen. Aus dieser Formation heraus fehlte den Franzosen bisher noch die Kreativität im Angriff.