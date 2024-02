Marseille - Shakhtar Donetsk Tipp, Prognose & Quoten | 22.02.2024

Unser Marseille - Shakhtar Donetsk Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 22.02.2024 lautet: In einer stürmischen Saison nimmt bei OM der nächste Steuermann auf dem Trainerstuhl Platz. Wir trauen dem neuen Coach im Wett Tipp heute aber einen erfolgreichen Einstand zu.

Am Dienstag gab Marseille die Entlassung von Coach Gennaro Gattuso bekannt. Der Italiener hatte Olympique erst im September übernommen. Mit Jean-Louis Gasset steht schon ein Nachfolger bereit. Der 70-Jährige hatte vor kurzem noch die Elfenbeinküste beim Afrika Cup betreut, wurde aber nach einer enttäuschenden Gruppenphase entlassen. Am Ende konnte Gasset mit ansehen, wie die Auswahl unter seinem Assistenten Emerse Faé den Titel holte. Am Donnerstag feiert der neue Coach nun sein Debüt bei den „Olympiens“. Die Ausgangslage für die Hausherren ist nach dem 2:2 gegen Shakhtar Donetsk aus dem Hinspiel recht vielversprechend.

Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1.97 bei Happybet für die Wette „DC 1/x & beide treffen“.

Darum tippen wir bei Marseille vs Shakhtar Donetsk auf „DC 1/x & beide treffen“:

OM ist in der Ligue 1 daheim noch ungeschlagen

Marseille hat durch Marktwert und Heimvorteil die Nase vorne

Olympique hat nur 2 der letzten 15 Europapokal-Heimspiele verloren (9S, 4U).

Marseille vs Shakhtar Donetsk Quoten Analyse:

Natürlich spricht bei der Marseille vs Shakhtar Donetsk Prognose der Heimvorteil für OM. Hinzu kommt ein Vorsprung beim Marktwert von 237 Mio. Euro zu 120 Mio. Euro. So bekommt ihr bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz Quoten im Schnitt von 1,74 für einen Heimsieg. Auf der Gegenseite wird ein Sieg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 4.68 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Marseille vs Shakhtar Donetsk Prognose: Wie wirkt sich der Trainerwechsel beim OM aus?

Bei Olympique Marseille kehrt in dieser Saison einfach keine Ruhe ein. Ende September war der erst im Sommer verpflichtete Trainer Marcelino aus eigenen Stücken von seinem Amt zurückgetreten. Unter Nachfolger Gattuso konnte OM im Kalenderjahr 2024 nur ein einziges Pflichtspiel gewinnen, mit 1:0 im Pokal bei Fünftligist US Thionville. Seit sieben Spielen sind die „Olympiens“ ohne Sieg. In der Ligue-1-Tabelle rutschte der Verein aus dem Süden Frankreichs auf den neunten Tabellenplatz ab.

Der Rückstand auf die internationalen Plätze beträgt sechs Punkte. Während Marseille in der Liga daheim mit sechs Siegen und fünf Remis noch ungeschlagen ist, läuft auf des Gegners Platz überhaupt nichts zusammen. Mit nur einem Sieg und insgesamt sieben Punkten ist Olympique das schwächste Auswärtsteam im französischen Oberhaus. In der vergangenen Woche zu Gast bei Donezk hatte sich OM gar nicht so schlecht geschlagen und war zweimal in Führung gegangen, konnte aber nur ein Remis nach Hause bringen.

Trotz aller Widrigkeiten rollt in der ukrainischen Liga der Ball. In der Saison 2022/23 sicherte sich Shakhtar Donetsk seine 14. Meisterschaft. Und auch in diesem Jahr hat der Titelverteidiger gute Karten. Nach 17 Spieltagen stehen die „Hirnyky“ zwar nur auf Platz 4, drei Zähler hinter Platz 1. Doch die Männer von Coach Marino Pušić haben noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Auswärts ist Donetsk mit vier Siegen und drei Remis noch ohne Niederlage.

International legte der Verein in der Champions League los. Drei Siege in sechs Gruppenspielen, darunter ein 1:0 gegen den FC Barcelona, reichten nur zum Überwintern in der Europa League. Die Partie in der Vorwoche gegen OM war für Shakhtar das erste Pflichtspiel nach einer Winterpause von mehr als zwei Monaten. Seit sieben EL-Begegnungen konnten die Ukrainer nicht mehr zu null spielen. Zudem haben die Orange-Schwarzen acht der jüngsten elf Europaokal-Auswärtspartien verloren (2S).

Marseille - Shakhtar Donetsk Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Marseille: 0:1 Stade Brest (A), 2:2 Shakhtar Donetsk (A), 1:1 FC Metz (H), 0:1 Olympique Lyon (A), 2:2 AS Monaco (H)

Letzte 5 Spiele Shakhtar Donetsk: 2:2 Marseille (H), 1:1 Lechia Gdansk (A), 4:1 Arkadag (H), 2:3 Velez Mostar (H), 0:2 Hradec Kralove (H)

Letzte 5 Spiele Marseille vs Shakhtar Donetsk: 2:2 (A), 1:2 (H), 0:2 (A)

Im Viertelfinale des UEFA Pokals trafen Marseille und Shakhtar Donetsk in der Saison 2008/09 erstmals aufeinander. Damals setzten sich die Ukrainer mit zwei Siegen, 2:0 daheim und 2:1 auswärts, durch.

Im Hamburger Volksparkstadion trennten sich beide Teams in der Vorwoche mit einem 2:2. Die „Hirnyky“ konnten erst in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Endstand treffen. Zuvor hatte der frühere Dortmunder Aubameyang zweimal für Olympique getroffen.

Erzielt der Angreifer auch am Donnerstag ein Tor, bekommt ihr dafür bei Winamax eine Quote von 2.15. Zuvor solltet ihr euch den Winamax Bonus nicht entgehen lassen, bei dem ihr bis zu 100 € in Freebets bekommt und den ihr nur 1-mal umsetzen müsst.

Unser Marseille - Shakhtar Donetsk Tipp: DC 1/x & beide treffen

Der ukrainische Meister legte nach seiner langen Winterpause in der Vorwoche ein überraschend gutes Pflichtspieldebüt im Jahr 2024 hin. Vor allem vor dem gegnerischen Tor konnte Shakhtar trotz eines Expected-Goals-Wertes von nur 0,80 überraschen. Am Donnerstag will Donetsk nun seine gute Bilanz gegen OM in den Ring werfen.

Doch die Aufgabe wird schwer. Der Trainerwechsel bei den Hausherren erschwert die Vorbereitung. Am Ende dürften der Heimvorteil und die Qualität den Unterschied machen. So trauen wir den Gästen nicht mehr als ein Remis zu. Dabei rechnen wir wie im Hinspiel mit Toren auf beiden Seiten.