Marseille - Villarreal Tipp, Prognose, Quoten |07.03.2024

Unser Marseille - Villarreal Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 07.03.2024 lautet: Pierre-Emerick Aubameyang ist derzeit der beste Torschütze der Europa League. Im Wett Tipp heute schauen wir, wie erfolgreich die OM-Offensive gegen das Gelbe U-Boot ist.

Nach der Trennung von Gennaro Gattuso geht es bei Olympique Marseille steil bergauf. Unter dem neuen Trainer Jean-Louis Gasset gewann OM bisher alle drei Pflichtspiele und war im eigenen Angriffsspiel überhaupt nicht mehr zu bremsen. Gegen Villarreal im Europa-League-Achtelfinale soll es nach Möglichkeit genauso weitergehen. Villarreal befindet sich in der spanischen Primera Division weiterhin im Mittelfeld. Die Form der Gäste ist mit sieben ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie dennoch beachtlich.

Wir entscheiden uns im Wett Tipp heute für „Marseille Über 1,5 Tore“. Mit einer Quote von 1,90 spielen wir diese Wette bei Oddset.

Darum tippen wir bei Marseille vs Villarreal auf „Marseille Über 1,5 Tore“:

Marseille erzielte in allen 3 Pflichtspielen unter Jean-Louis Gasset Über 1,5 Tore.

Nur Freiburg (15,8 xG) und Sporting Lissabon (15,2 xG) erzielten in der Europa League mehr erwartbare Tore als „Les Olympiens“ (15,1 xG).

Pierre-Emerick Aubameyang ist der beste Torschütze dieser Europa-League-Saison (7 Tore).



Marseille vs Villarreal Quoten Analyse:

Beide Mannschaften waren in ihren letzten Begegnungen in Torlaune. Marseille erzielte in den vergangenen drei Pflichtspielen insgesamt zwölf Treffer, Villarreal jubelte über acht Tore in den vorangegangenen beiden Partien.

Auf französischem Boden vergeben die Buchmacher in ihren Sportwetten Apps Siegquoten bis 2,02 für einen Marseille-Sieg. In den Wettquoten für einen Auswärtssieg von Villarreal sparen die Wettanbieter ebenfalls nicht mit guten Angeboten. Die maximale Siegquote der Gäste reicht bis 3,75.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Marseille vs Villarreal Prognose: Olympique dreht auf

Olympique Marseille ist seit dem Trainerwechsel nicht mehr zu bändigen und zerlegt derzeit die Konkurrenz. Jean-Louis Gasset ist der neue Trainer der Franzosen. Der 70-Jährige begann seine Amtszeit mit einem 3:1-Sieg gegen Donetsk.

Ohne Pause ließ Marseille daraufhin zwei weitere Kantersiege (4:1 vs. Montpellier, 5:1 vs. Clermont) folgen. Die Gastgeber sind in bester Torlaune und haben mit Pierre-Emerick Aubameyang den aktuell besten Torschützen der Europa League im Kader (7 Tore).

Der Gabuner erzielte fünf Treffer in seinen vergangenen vier EL-Spielen und jubelte in jedem Spiel unter dem neuen Coach mindestens über einen eigenen Treffer. Villarreal sollte sich auf einen formstarken Aubameyang einstellen.

Schon vor dem Trainerwechsel hatte OM eine fantastische Offensive in der Europa League und wusste mit den drittmeisten erwartbaren Toren (15,1 xG) zu überzeugen. Nur Liverpool (6,7) und Leverkusen (7,0) gaben pro Spieltag mehr Torschüsse als die Franzosen ab (6,1).

Marseille - Villarreal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Marseille: 5:1 Clermont (A), 4:1 Montpellier (H), 3:1 Shakhtar Donetsk (H), 0:1 Brest (A), 2:2 Shakhtar Donetsk (A).

Letzte 5 Spiele Villarreal: 5:1 Granada (H), 3:1 Real Sociedad (A), 1:1 Getafe (H), 1:1 Alaves (A), 0:0 Cadiz (H).

Letzte Spiele Marseille vs. Villarreal: 2:1 (H), 1:1 (H).



Villarreal ist in diesem Vergleich alles andere als chancenlos. Das Gelbe U-Boot ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen, gewann zuletzt zwei Liga-Partien in Serie und erzielte mal eben acht Treffer in zwei Spielen (3:1 vs. Real Sociedad, 5:1 vs. Granada).

Gäste-Trainer Marcelino vertraut einem klassischen 4-4-2-System, in dem Alexander Sörloth (12 Liga-Tore) und Gerardo Moreno (10 Liga-Tore) zu den auffälligsten Akteuren in der Offensive zählen.

Beim vergangenen Torfestival gegen Granada (5:1) erzielte Sörloth einen Hattrick und führte Villarreal zum zweiten Sieg in Serie. Seine Tore werden auch in Frankreich benötigt, denn der spanische Vertreter kassierte in seinen vorangegangenen drei Europa-League-Spielen jeweils ein Gegentor.

Trotzdem war Villarreal in den letzten drei EL-Spielen erfolgreich. Die drei abschließenden Gruppenspiele der Gäste wurden jeweils mit „Über 2,5 Toren“ in der Partie abgepfiffen, ebenso wie sechs von acht EL-Partien der Hausherren. Treffen beide Teams und fallen „Über 2,5 Tore“, gibt es bei Oddset eine Quote von 2,10 zu holen.

Unser Marseille - Villarreal Tipp: Marseille Über 1,5 Tore

Bereits vor der Ankunft des neuen Trainers spielte Marseille eine hervorragende Europa-League-Saison und zeigte mehrfach im Angriff ansprechende Leistungen. Das Angriffsspiel der Hausherren explodierte in den ersten drei Pflichtspielen unter Jean-Louis Gasset. Ein Ende dieser Torflut ist nicht in Sicht.