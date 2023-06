Martinique - Panama Tipp, Prognose & Quoten | 01.07.2023

Unser Martinique - Panama Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 01.07.2023 lautet: Im Kampf um den vorzeitigen Viertelfinaleinzug treffen beide ins gegnerische Netz.

Die Nationalmannschaft Martiniques galt vor Beginn des Gold Cups 2023 als einer der krassesten Außenseiter. Doch schon am zweiten Spieltag der Gruppenphase könnten „Les Matinino“ vorzeitig das Viertelfinale erreichen. Voraussetzung hierfür ist ein Sieg gegen die Nationalelf Panamas.

Doch wie der Gegner haben auch die Canaleros ihr Auftaktspiel gewonnen und stehen bei einem weiteren Dreier so gut wie sicher in der nächsten Runde. Spannung ist vorprogrammiert und wir rechnen mit einigen Chancen auf beiden Seiten. Daher entscheiden wir uns für die Wette „Beide treffen“, die bei NEObet eine Quote von 2,08 bringt.

Darum tippen wir bei Martinique vs Panama auf „Beide treffen“:

Martinique traf in den letzten 7 Länderspielen

Panama ist gegen Martinique noch ungeschlagen

Der Gewinner steht so gut wie sicher im Viertelfinale

Martinique vs Panama Quoten Analyse:

Wie schon zum Auftakt gegen El Salvador gilt die Auswahl Martiniques auch gegen Panama als klarer Außenseiter. Dieses Mal ist die Kluft bei den Siegwetten sogar noch größer. Während die Quoten für Wetten auf einen Sieg Panamas noch nicht einmal die Marke von 1,40 knacken, bringt ein Tipp auf einen Erfolg von Martinique Wettquoten bis 8,00.

Selbst ein Tor des vermeintlichen Underdogs halten die Buchmacher für unwahrscheinlich, wie Quoten über 2,00 für die Wett-Alternative „Beide treffen“ darlegen. Der NEObet Bonus ist hier eine gute Möglichkeit, etwas ohne echtes Risiko zu versuchen. So bringen zum Beispiel Wetten auf einen Sieg Martiniques mit einem Handicap von +2 immer noch Quoten bis 1,68.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Martinique vs Panama Prognose: Ausgeglichenes Duell um die Tabellenspitze

Der Nationalmannschaft Martiniques gelang gleich zum Auftakt eine Überraschung, als sie El Salvador mit 2:1 besiegen konnte. Damit haben „Les Matinino“ nach dem ersten Spieltag schon drei Punkte mehr als in der gesamten Gruppenphase im Jahr 2021, als sie alle drei Vorrundenspiele verloren.

Dabei musste das Team, das zu den Außenseitern dieses Turniers gehört, fast eine ganze Halbzeit lang in Unterzahl spielen. Dennoch fiel der Gegentreffer zum 2:1-Endstand erst in der fünften Minute der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt. Am Ende stand dann der dritte Sieg in Serie für das französische Übersee-Departement fest.

Nur einmal bei den bisherigen sieben Teilnahmen am Gold Cup schaffte es Martinique über die Gruppenphase hinaus. Das ist allerdings schon 21 Jahre her. Mit einem neuerlichen Sieg gegen Panama könnte man das Viertelfinale fast schon buchen. Doch selbst ein Remis wäre im Hinblick auf das letzte Gruppenspiel gegen Costa Rica kein schlechtes Ergebnis.

Die Costa Ricaner waren es auch, die der Nationalmannschaft Martiniques die einzige Niederlage in deren letzten acht Länderspielen zufügten. Von den anderen sieben Partien haben die Kicker von der karibischen Insel vier gewonnen. In ihren letzten sieben Matches konnten sie auch immer mindestens ein Tor erzielen.

Martinique - Panama Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Martinique: 2:1 El Salvador (GC, N), 2:0 Puerto Rico (GCQ, N), 3:1 Saint Lucia (GCQ, N), 1:2 Costa Rica (CNL, H), 2:2 Französisch-Guyana (Test, N)

Letzte 5 Spiele Panama: 2:1 Costa Rica (GC, N), 0:1 Mexiko (CNL, N), 0:2 Kanada (CNL, N), 3:2 Nicaragua (Test, N), 1:0 Costa Rica (CNL, A)

Letzte Spiele Martinique vs. Panama: 0:0 (CNL, H, 2023), 0:5 (CNL, A, 2023), 0:3 (GC, N, 2017), 0:1 (GC, N, 2013)

Wie der Gegner, so startete auch Panama mit einem 2:1-Erfolg ins Turnier und wie Martinique kassierten auch die Panamaer in der Partie gegen Costa Rica den Gegentreffer erst in der Nachspielzeit. Auch sie stehen bei einem weiteren Dreier mit eineinhalb Beinen im Viertelfinale, das sie bei ihrer letzten Teilnahme 2021 verpassten.

Zuvor hatten sie zwischen 2005 und 2019 achtmal in Folge die Gruppenphase überstanden und wollen dies nun wieder tun. Dafür müssen sie ihre Leistung aus dem Auftaktspiel bestätigen, mit dem sie die zuletzt getrübte Stimmung wieder ein wenig aufhellten. Denn zuvor verloren sie in den Finals der CONCACAF Nations League zweimal in Folge zu Null.

Am Ende musste sich „La Marea Roja“ bei diesem Turnier mit dem vierten Platz zufriedengeben. Weiter zurückblickend haben die Panamaer nur drei ihrer letzten zehn Länderspiele verloren, aber eben auch nur drei ihrer letzten elf Partien gewonnen. In nur einer dieser letzten elf Begegnungen konnte Panama den Kasten sauber halten.

Gegen Martinique gelang dies der „Equipo Canalero“ wiederum immer. In bisher vier direkten Duellen gab es drei Siege und ein Remis bei 9:0 Toren. Erst im bisher letzten Aufeinandertreffen, dem torlosen Rückspiel in der CONCACAF Nations League vor knapp einem Jahr, konnte Martinique die Niederlagenserie gegen Panama beenden. Gibt es nun das erste Tor?

Unser Martinique - Panama Tipp: Beide treffen

Die Nationalmannschaft Panamas geht als Favorit ins Rennen, allerdings hat Martinique nach dem Auftaktsieg die große Chance, nach 21 Jahren mal wieder in die nächste Runde einzuziehen. Der Underdog hat einen guten Lauf und in den letzten sieben Spielen stets getroffen, während Panama in nur einer der letzten elf Partien hinten zu Null spielen konnte.