Mavericks - Cavaliers Tipp, Prognose & Quoten | 28.12.2023

Unser Mavericks - Cavaliers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 28.12.2023 lautet: Die Mavericks empfangen in unserem Wett Tipp heute die Cavaliers und könnten den dritten Sieg in Folge einfahren. Wir sehen die Mavs leicht im Vorteil und aufgrund der starken Offensive und der schwachen Defensive der Texaner viele Punkte auf die Fans im American Airlines Center zukommen.

Luka Doncic is on fire! Der Slowene erledigte die Suns im letzten Spiel mit 50 Punkten, 15 Assists, 6 Rebounds, 4 Steals und 3 Blocks quasi im Alleingang. Was sich wie ein Boxscore aus einem Videospiel liest, ist selbst für den Superstar der Mavs besonders.

Gegen ersatzgeschwächte Cavaliers könnte es gut sein, dass der MVP-Kanditat eine weitere Machtdemonstration zeigt. Auch aufgrund der Tatsache, dass bei Cleveland Defensiv-Anker Evan Mobley fehlt, wählen wir für das kommende Duell eine „Über 231,5 Punkte“-Wette mit einer Quote von 1,85 bei Betano.

Darum tippen wir bei Mavericks vs Cavaliers auf „Über 231,5 Punkte“:

In den Spielen von Dallas fallen in dieser Saison im Schnitt 237,1 Punkte.

In vier der letzten fünf Spiele der Cavaliers erzielten die Gegner über 115 Punkte im Spiel.

Die Mavericks erzielen in dieser Saison im Schnitt 119,3 Punkte pro Spiel.

Mavericks vs Cavaliers Quoten Analyse:

Das Heimteam aus Texas wird von den Wettanbietern mit deutscher Lizenz als Favorit im Duell mit den Cavaliers gesehen und bekommt eine Siegquote von 1,55 zugewiesen. Ein Sieg der Cavs, die immerhin vier der letzten fünf Spiele gewinnen konnten, wird mit einer Gewinnquote von 2,55 belohnt.

Bei den Wetten im Bereich der Handicaps liegt der Spread zwischen den Mavs und den Cavaliers bei 4,0 Punkten mit jeweils einer Quote in Höhe von 1,90. Dallas konnte sieben der letzten zehn Spiele gegen die Cavs gewinnen und führte dabei am Ende der Spiele immer mit mindestens acht Punkten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mavericks vs Cavaliers Prognose: Können die Cavs ohne ihre drei Stars mithalten?

Die Mavericks stehen momentan mit einer Bilanz von 18-12 auf dem fünften Platz der Western Conference und somit auf einem guten Wege zur direkten Playoff-Qualifikation. Dabei wissen die Texaner traditionell vor allem im Angriff zu überzeugen, was zu großen Teilen an ihrem Franchise-Player Luka Doncic liegt. Der Slowene legt über die Saison gesehen mit 33,5 Punkten pro Spiel die zweitmeisten aller Spieler der NBA auf.

Die Mavs stellen die siebtbeste Offensive der Liga und die neunschwächste Defensive der Liga, was ihnen ein leicht positives Net Rating von +1,6 einbringt (Platz 13) und hochgerechnet 46 Siege am Ende der Saison ergeben würde. Das Shooting der Mavs kühlte zuletzt jedoch etwas ab. Zu Beginn der Saison führte man die Liga noch bei der Dreierquote mit fast 42 Prozent an, liegt momentan jedoch mit 36,8 Prozent nur noch auf Rang 14 im Ligavergleich.

Die Cavaliers strauchelten zu Beginn der Saison gewaltig und verloren sechs der ersten zehn Spiele. Danach lief es jedoch deutlich besser und aus den folgenden 18 Spielen konnten immerhin elf Siege eingefahren werden. Vor allem die Defensive der Cavs enttäuscht in dieser Saison jedoch. Mit einem Rating von 113,6 belegt Cleveland nur Platz 10 der NBA. In der vergangenen Saison stellten die Cavaliers noch die beste Defensive der gesamten Liga.

Dass nun Evan Mobley für einige Wochen verletzt ausfällt, wird der Defensive sicherlich nicht gut tun, könnte jedoch aufgrund des schwachen Shootings des Big Man die Offensive etwas ankurbeln. Dass zuletzt jedoch mit Darius Garland und Donovan Mitchell auch der komplette Backcourt der Cavs ausfiel, dünnt die Rotation der Mannen von Trainer J.B. Bickerstaff gehörig aus.

Mavericks - Cavaliers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mavericks: 128:114 Suns (A), 144:119 Spurs (H), 96:122 Rockets (A), 111:120 Clippers (H), 104:130 Nuggets (A)

Letzte 5 Spiele Cavaliers: 109:105 Bulls (A), 104:123 Pelicans (H), 124:116 Jazz (H), 135:130 Rockets (H), 127:119 Hawks (H)

Letzte 5 Spiele Mavericks vs. Cavaliers: 99:100 (A), 90:105 (H), 120:112 (A), 96:114 (H), 124:97 (A)

Die Cavaliers schlugen sich in den letzten Spielen jedoch erstaunlich gut und konnten die vielen Ausfälle auffangen. Vier der letzten fünf Spiele konnten gewonnen werden, der Spielplan meinte es in diesem Zeitraum jedoch auch recht gut mit den Cavs. Vor allem die stabile Dreierquote von 39 Prozent war ein Hauptgrund für das gute Abschneiden in diesem Zeitraum.

Die Mavs hingegen verloren drei der letzten fünf Spiele, konnten zuletzt jedoch zwei Siege in Folge einfahren. Mit den Nuggets, Clippers, Rockets und den Suns hatten die Texaner es jedoch nicht unbedingt mit Laufkundschaft zu tun. Nur der Sieg gegen enorm schwache Spurs war Pflicht und wurde auch souverän eingefahren. Seit der Verletzung von Kyrie Irving konnte sich Neuzugang Dante Exum in die Startaufstellung spielen und machte seine Sache in den letzten neun Spielen mit 16,8 Punkten, 4 Rebounds und drei Assists sehr ordentlich.

Unser Mavericks - Cavaliers Tipp: Über 231,5 Punkte

Die Mavericks ließen in den letzten zehn Partien immer mindestens 110 Punkte ihrer Gegner zu. Auch gegen die Cavaliers erwarten wir ein ähnliches Bild, vor allem wenn diese ihre Distanzwürfe so gut wie zuletzt treffen können. Auch die Cavaliers ließen in sieben der letzten zehn Spiele mindestens 110 Punkte zu. Gegen die enorm starke Offensive der Mavs dürften es noch ein paar mehr Punkte werden, vor allem wenn ein gewisser Luka Doncic seine Form bestätigen kann.