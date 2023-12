Mavericks - Grizzlies Tipp, Prognose, Quoten | 02.12.2023

Unser Mavericks - Grizzlies Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 02.12.2023 lautet: Eine der schwächsten Offensiven der Liga trifft auf eine der besten. Memphis bleibt zudem vom Verletzungspech verfolgt, so sehen wir im Wett Tipp heute wenige Chancen für die Grizzlies.

Die Verletztenliste der Grizzlies ist lang, sehr lang. Dass mit Ja Morant aufgrund einer Suspendierung noch der mit Abstand beste Spieler des Teams zusätzlich fehlt, können die Grizzlies nicht auffangen. So wurden sie dementsprechend größtenteils vermöbelt in den ersten 17 Ligaspielen. Wir sehen, trotz einiger Schwierigkeiten zuletzt, die starke Offensive der Mavericks klar im Vorteil gegen dezimierte Grizzlies.

Deshalb entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Sieg Mavericks mit HC -10,5″ mit einer Quote von 1,90 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Mavericks vs Grizzlies auf „Sieg Mavericks mit HC -10,5″:

Die Mavericks erzielen in ihren Spielen im Schnitt 14 Punkte mehr als die Grizzlies.

Im ersten Duell gewannen die Mavs gegen die Grizzlies mit 15 Punkten Vorsprung.

Memphis verlor 3 der letzten 4 Spiele mit mindestens 20 Punkten Abstand.

Mavericks vs Grizzlies Quoten Analyse:

Die Gastgeber aus Dallas gehen hier klar als Favorit auf das Parkett im heimischen American Airlines Center und bekommen von den Buchmachern mit deutscher Lizenz eine Siegquote von 1,22 zugewiesen. Sollten die Grizzlies tatsächlich auswärts gegen die Mavs gewinnen können, winkt eine Quote von 4,20.

Zudem erwarten die Buchmacher kein Spiel mit extra vielen Punkten, so liegt die Over-/Under-Line mit jeweils einer Quote von 1,90 bei 227,5 Punkten, was vor allem daran liegen sollte, dass die Grizzlies selten weit über 100 Punkte erzielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mavericks vs Grizzlies Prognose: Holen die Grizzlies den 4. Auswärtssieg der Saison?

Die Mavs starteten brandheiß in die aktuelle Saison und gewannen neun der ersten 13 Spiele. Seitdem kam der Lauf der Texaner etwas ins Stocken und drei der folgenden fünf Partien wurden verloren. Mit einer Bilanz von 11-6 steht das Team von Trainer und Hall-of-Famer Jason Kidd jedoch noch auf einem sehr respektablen dritten Platz der Western Conference.

Wie zu erwarten ist das Prunkstück des Kaders die Offensive mit einem Rating von 119,0 (Platz 5), vor allem in Person von MVP-Kandidat Luka Doncic und Kyrie Irving. Der Slowene legt sehr effiziente 31,1 Punkte, 7,9 Assists und 8,0 Rebounds pro Spiel im Schnitt auf. Der Distanzwurf bleibt dabei die wichtigste Waffe im Arsenal der Mavericks, obwohl die Dreierquote von über 40 Prozent auf immer noch starke 37,4 Prozent (Rang 6) abfiel.

Die Grizzlies stellen mit einem Offensiv Rating von 105,9 den zweitschwächsten Angriff der gesamten Liga. Durch den Ausfall von Superstar Ja Morant fehlt schlicht ein Spieler im Kader, der sich und seinen Teamkollegen verlässlich gute Würfe auflegen kann. In der Defensive liegt man mit einem Rating von 113,0 auf Rang 14 und somit im Durchschnitt der Liga, was an der durch Verletzungen extrem ausgedünnten Center-Rotation liegen dürfte.

Die Grizzlies nehmen die viertmeisten Dreier, kein Team trifft diese jedoch so schlecht wie Memphis mit nur 32,7 Prozent. Allein diese Tatsache lässt die Effizienzwerte der Offensive ins Bodenlose rutschen, das Resultat ist ein Effective Field Goal Percentage von 49,8 (29.).

Mavericks - Grizzlies Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mavericks: 121:115 Rockets (H), 88:107 Clippers (H), 104:101 Lakers (A), 113:129 Kings (H), 132:125 Bucks (A)

Letzte 5 Spiele Grizzlies: 105:91 Jazz (H), 97:119 Timberwolves (H), 89:110 Suns (H), 91:111 Rockets (A), 100:102 Celtics (H)

Letzte 5 Spiele Mavericks vs. Grizzlies: 125:110 (A), 108:112 (A), 88:104 (H), 108:112 (a), 137:96 (H)

Beide Teams schieden zuletzt im neu eingeführten In-Season-Tournament der NBA aus und werden nicht in Las Vegas um den ersten Pokal des neuen Formats kämpfen können. Die Grizzlies verloren alle vier Pokal-Partien, während die Mavs mit einer ausgeglichenen Bilanz von 2-2 scheiterten. Ein Blick auf den direkten Vergleich zwischen den beiden Kontrahenten zeigt ein ausgeglichenes Bild. Beide Mannschaften konnten fünf der letzten zehn Duelle gewinnen. Im Schnitt fielen in diesen Partien 211,6 Punkte. Dazu muss jedoch erwähnt werden, dass diese Statistiken mit Vorsicht zu genießen sind, da Memphis in der aktuellen Verfassung und Besetzung nichts mit dem starken Regular-Season-Team der letzten Jahre gemein hat. In der vergangenen Saison stellten die Grizzlies noch die zweitbeste Defensive der Liga und erzielte zusätzlich im Angriff im Schnitt fast zehn Punkte mehr als aktuell.

So könnte sich eine Wette auf „Über Punkte“ für Luka Doncic lohnen. Diese ist zwar relativ hoch angesetzt, den Grizzlies fehlt jedoch schlichtweg das Personal, um den Slowenen auch nur ansatzweise vom Punkten abzuhalten. Solltet ihr noch auf der Suche nach Möglichkeiten sein, eure Mavericks Grizzlies Wette mit noch höheren Gewinnchancen auszustatten, schaut euch doch mal den starken Interwetten Einzahlungsbonus an.

Unser Mavericks - Grizzlies Tipp: Sieg Mavericks mit HC -10,5

Die Grizzlies werden wenige Chancen gegen die starke Offensive der Mavericks haben, sollten diese ihre Würfe auch nur ansatzweise mit gewohnter Effizienz verwerten. Die Texaner lassen zwar mit 118 Punkten im Schnitt die siebtmeisten gegnerischen Punkte der gesamten Liga zu, Memphis fehlt es jedoch einfach an offensiver Durchschlagskraft, um diese Schwäche effektiv zu bestrafen. Wir sehen einen klaren Heimsieg der Mavericks auf die Fans im American Airlines Center zukommen.