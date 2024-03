Mavericks - Heat Tipp, Prognose & Quoten | 08.03.2024

Unser Mavericks - Heat Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 08.03.2024 lautet: Will Dallas das Play-In vermeiden, muss man so schnell wie möglich zurück auf die Siegerstraße. Doch im Wett Tipp heute wartet daheim gegen Miami die nächste schwere Aufgabe.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (MEZ) steht im American Airlines Center ein spannendes Matchup auf dem Programm. Dallas trifft erstmals in der NBA-Saison 2023/24 auf Miami. Die Mavericks haben nur eines der letzten sechs Spiele gewonnen und sind damit im Westen auf Platz 8 abgerutscht. Die Heat haben dagegen nur eines der jüngsten acht Spiele verloren und behaupten mit dieser Serie den 6. Platz in der Eastern Conference.

Laut den Wettquoten sind die Gastgeber in diesem Duell favorisiert. Wir schätzen die Ausgangslage etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten die Wette „Sieg Miami mit HC +6,5″.

Darum tippen wir bei Mavericks vs Heat auf „Sieg Miami mit HC +6,5″:

Miami hat 7 der letzten 8 Spiele gewonnen

Dallas hat 5 der vergangenen 6 Partien verloren

Die Heat haben den Spread in 9 der jüngsten 11 Spiele gecovered



Mavericks vs Heat Quoten Analyse:

Miami steht mit 35-26 auf Platz 6 im Osten, bei Dallas reicht eine Bilanz von 34-28 nur für Rang 8 in der Western Conference. Trotz der unterschiedlichen Formkurven der beiden Teams schlagen sich die besten Wettanbieter recht deutlich auf die Seite der Hausherren.

Die Gastgeber bekommen einen Spread von minus fünf Punkten verpasst. So gibt es bei der Mavericks vs Heat Prognose für einen Heimsieg gerade mal Quoten im Schnitt von 1,52. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 2,60.

Mavericks vs Heat Prognose: Kriegt Dallas seine Defense in den Griff?

An Luka Doncic liegt es wahrlich nicht. Der Superstar kam am Dienstag beim 120:137 der Mavericks daheim gegen die Pacers auf 39 Punkte, elf Assists und zehn Rebounds. Der Slowene erzielte in seinen letzten drei Partien immer mindestens 37 Zähler und ein Triple-Double. Doncic führt die NBA mit 34,6 PPG an. Trotzdem stand Dallas am Ende in allen drei Spielen mit leeren Händen da. So hat das Franchise aus Texas fünf der letzten sechs Spiele verloren, obwohl man derzeit keine Verletzungssorgen hat.

Doch dafür macht die Defense große Sorgen. Seit dem All-Star Break lassen die Mavs 126,1 Points per 100 Possessions zu. Das ist der mit Abstand schlechteste Wert der Liga. Selbst Schlusslicht Washington (121,9) ist hier deutlich besser. Der Rückstand auf Rang sechs beträgt bereits zwei Spiele. Dazu lauern hinter Dallas die formstarken Teams der Lakers (0,5 Spiele Rückstand) und der Warriors (1). Noch 20 Matches haben die Mavs Zeit, um das Play-In-Turnier zu umgehen. In zehn davon geht es gegen Teams, die schlechter als .500 stehen. Gegen diese kommt Dallas bisher in dieser Saison auf eine Bilanz von 19-5.

Im Januar musste Miami mit sieben Pleiten in Serie die schlimmste Negativserie seit der Saison 2007/08 hinnehmen. Doch die Heat haben sich mit elf Siegen aus den letzten 14 Spielen aus diesem Loch herausgekämpft. Ein Grund für die Trendwende ist die Defensive. Das Team von Coach Erik Spoelstra hatte nach den sieben Niederlagen das vierschwächste Defensive Rating der NBA (124,2 Points Allowed per 100 Possessions). In den letzten 14 Partien stellte das Franchise die zweitbeste Abwehr (106,7 PA per 100 Possessions).

Die einzige Niederlage in den vergangenen acht Spielen setzte es gegen den amtierenden Champion aus Denver. Beim 118:110-Heimsieg am Dienstag spielte Jimmy Butler mit 26 Punkten wieder einmal groß auf. Butler führt auch die Statistik von Miami in dieser Saison mit 21,9 PPG an. Vor allem in der vorletzten Partie gegen Utah spielte der Small Forward mit 37 Zählern groß auf. Bei der Offensive Efficiency stehen die Heat auf Rang 20, bei der Defensive Efficiency auf Platz 8.

Mavericks - Heat Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mavericks: 120:137 Pacers (H), 116:120 76ers (H), 110:138 Celtics (A), 136:125 Raptors (A), 119:121 Cavaliers (A)

Letzte 5 Spiele Heat: 118:110 Pistons (H), 126:120 Jazz (H), 97:103 Nuggets (A), 106:96 Trail Blazers (A), 121:110 Kings (A)

Letzte 5 Spiele Mavericks vs Heat: 122:129 (A), 115:90 (H), 107:99 (A), 110:125 (H), 127:113 (A)



Nach 73 Duellen führt Dallas den Vergleich knapp mit 38 Siegen zu 35 Niederlagen an. In den letzten beiden Spielzeiten war die Bilanz mit jeweils einem Sieg immer ausgeglichen. In der Saison 2020/21 hatten die Mavericks beide Aufeinandertreffen gewonnen.

Davor hatte das Franchise aus Texas aber sechs Niederlagen in Serie gegen Miami hinnehmen müssen. Das Duell Jimmy Butler vs Luka Doncic verspricht Punkte. Das „Punkte-Über/Unter“ liegt bei 228,5 Zählern. Wird dieser Wert überschritten, bekommt ihr dafür bei Intertops eine Quote von 1,70. Vor einer Wette bei diesem Anbieter liefern wir euch alle Infos zur Intertops App!

Unser Mavericks - Heat Tipp: Sieg Miami mit HC +6,5

Aktuell fällt ein Tipp auf Dallas schwer. Das liegt, wie schon erwähnt, nicht an Luka Doncic und der Offense. Doch die Defense kann aktuell keinen Gegner stoppen und ließ jüngst gegen die Pacers 137 sowie gegen die Celtics 138 Punkte zu. Seit dem All-Star-Break ist kein NBA-Team defensiv schwächer. So nutzte den Mavs auch bei drei der jüngsten fünf Niederlagen die Favoritenrolle nichts. Auf der Gegenseite fühlen sich die Heat auch als Underdogs wohl. Bei den letzten sieben Siegen aus den vergangenen acht Spielen war Miami viermal der Außenseiter. Auch mit dem Spread kommt das Franchise aus Florida aktuell gut zurecht. So glauben wir, dass die Gäste einen virtuellen Vorsprung von 6,5 Punkten ins Ziel bringen.