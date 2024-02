Mavericks - Spurs Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2024

Unser Mavericks - Spurs Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 15.02.2024 lautet: In der kommenden Nacht kommt es zum Texas-Traditionsduell zwischen den Mavericks und den Spurs. Dallas ist gut in Form und sollte gegen die im Wiederaufbau befindlichen Spurs in unserem Wett Tipp heute klar im Vorteil sein.

Die Mavericks könnten im Heimspiel gegen die Spurs den sechsten Sieg in Folge einfahren und sollten alle Werkzeuge zur Hand haben, um die schwache Defensive des Gegners auseinanderzunehmen. San Antonio konnte in den letzten Wochen, vor allem durch eine Umstellung der Startaufstellung, eine positive Entwicklung nehmen, auch wenn sich dies nicht unbedingt in vielen Siegen äußerte.

Da auch die Defensive der Mavs nicht gerade berühmt ist, entscheiden wir uns heute für eine „Sieg Mavericks & Über 239,5 Punkte“-Wette mit einer Quote von 1,88 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Mavericks vs Spurs auf „Sieg Mavericks & Über 239,5 Punkte“:

Die Mavericks gewannen die letzten fünf Spiele in Serie.

Die Spurs verloren vier der letzten fünf Auswärtsspiele.

In den beiden Spielen zwischen den Mavs und Spurs in dieser Saison fielen im Schnitt 254 Punkte.



Mavericks vs Spurs Quoten Analyse:

Die Spurs befinden sich mitten im Neuaufbau um Supertalent Victor Wembanyama und gehen daher als krasser Außenseiter in das Duell. Auf dem Zwei-Wege-Markt steht daher ein Heimsieg der Mavs mit einer Quote von nur 1,10 zu Buche, während ein Sieg der Spurs eine Quote in Höhe von 5,30 zugewiesen bekommt.

Als bester Punktesammler kann natürlich nur Luka Doncic gelten. Der slowenische Mega-Star auf Seiten von Dallas führt die Liga mit 34,4 Punkten im Schnitt pro Partie an und agiert dabei enorm effizient. Ein Tipp auf eine weitere Punkte-Explosion des großen Spielmachers ist immer eine Überlegung wert und ließe sich hervorragend mit dem Intertops Sportwetten Bonus in Verbindung bringen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mavericks vs Spurs Prognose: Bekommen die neu formierten Mavs ihre Defensive unter Kontrolle?

Die Mavericks stehen mit einer Bilanz von 31-23 auf dem achten Platz im Westen und somit mitten im Kampf um die Playoffplätze. Der Rückstand auf die fünftplatzierten Pelicans beträgt nur einen Sieg und sollten die Mavs ihre Serie noch ausbauen können, wäre ein Angriff auf die Top Vier der Western Conference sogar noch denkbar. Dafür müsste jedoch die Defensive mit einem Wert von 117,3 (Platz 21) zumindest noch etwas mehr Richtung Durchschnitt der Liga wandern, auch wenn diese in den letzten Wochen nicht mehr so aussichtslos desolat wirkte.

Vor allem sollten die Mavericks jedoch in der Offensive noch einen Gang nach oben schalten, da mit Luka Doncic und Kyrie Irving im Kader ein Offensive Rating von 118,3 (Platz 10) etwas zu wenig ist, um ernsthaft Ansprüche auf den Thron der Liga stellen zu können. Durch die Transfers von Daniel Gafford und P.J. Washington könnten die Verantwortlichen der Texaner die nötige Verbesserung in der Verteidigung schon akquiriert haben. Sollten Doncic und sein kongenialer Partner Irving den Rest der Saison ohne Verletzungen auskommen, könnte auch ein Sprung in der Offensive durchaus möglich sein.

Bei den Spurs dreht sich in dieser Saison alles um die Entwicklung um Superstar Victor Wembanyama. Der Franzose gilt als Jahrhunderttalent und konnte diese immensen Erwartungen zumindest in Ansätzen erfüllen. Der erst 19-Jährige Forward/Center kombiniert seine unglaubliche Länge von 224 cm mit einer Wingspan von etwa 245 cm, was ihn zu einem wandelnden Albtraum für gegnerische Offensiven werden lässt. „Wemby“ kommt auch in dieser Saison schon auf 3,2 Blocks und 1,1 Steals pro Partie im Schnitt.

In der Offensive läuft derweil noch nicht alles rund beim Franzosen, wie auch im gesamten Kader der Spurs. Mit einem Offensive Rating von 110,1 und einem Defensive Rating von 118,3 liegt das Team von Kult-Trainer Gregg Popovich jeweils unter den sechs schlechtesten Teams der Liga. Die Wurfquote der Spieler aus San Antonio liegt mit 46,1 Prozent deutlich unter dem Ligaschnitt und reicht nur für Platz 25. Mit einer Bilanz von 11-43 liegen die Spurs auf dem letzten Platz der Western Conference.

Mavericks - Spurs Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mavericks: 112:104 Wizards (H), 146:111 Thunder (H), 122:108 Knicks (A), 119:107 Nets (A), 118:102 76ers (A).

Letzte 5 Spiele Spurs: 122:99 Raptors (A), 103:123 Nets (A), 111:127 Magic (A), 104:116 Heat (A), 101:117 Cavaliers (H).

Letzte 5 Spiele Mavericks vs. Spurs: 144:119 (H), 126:119 (A), 117:138 (H), 137:128 (A), 142:116 (H).



Die Mavericks konnten neun der letzten zehn Spiele gegen die Rivalen aus Texas gewinnen. In sechs der letzten sieben Duelle konnte Dallas dabei mindestens 123 Punkte erzielen. Und dann wäre da natürlich noch Jumbo-Guard Luka Doncic, der in den letzten fünf Partien gegen San Antonio im Schnitt 35,4 Punkte auflegen konnte.

Die Mavs konnten drei der letzten vier Heimspiele gewinnen und erzielten dabei im Schnitt 126,5 Punkte. Eine Wette darauf, dass das Team von Coach Kidd diese Marke im kommenden Match gegen die Spurs knackt, wäre sicherlich nicht die schlechteste Idee und könnte ganz bequem über die Intertops App abgegeben werden.

Unser Mavericks - Spurs Tipp: Sieg Mavericks & Über 239,5 Punkte

Wie schon oben erwähnt, können die Mavericks auf eine beeindruckende Bilanz von 9-1 in den letzten zehn Spielen gegen San Antonio zurückblicken und sollten daher mit breiter Brust ins kommende Duell gehen. In den letzten sieben dieser Spiele wurden insgesamt mindestens 240 Punkte erzielt, was uns zum zweiten Teil unserer präferierten Wette bringt.