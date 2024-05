Mavericks - Thunder Tipp, Prognose & Quoten | 11.05.2024

Unser Mavericks - Thunder Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 11.05.2024 lautet: Die Serie zwischen den Mavs und Thunder zieht nach Texas, ist nach dem überzeugenden Sieg der Mavs in Spiel 2 ausgeglichen. Dallas ist im Wett Tipp heute erstmals im Vorteil.

Eine starke Teamleistung der Mavericks im zweiten Spiel gegen den First-Seed des Westens beschert uns eine ausgeglichene Serie. Luka Doncic konnte dabei deutlich effektiver auftreten, auch wenn der Slowene sicherlich nicht an seinem Leistungsmaximum agiert. Sollte der Wurf seiner Teamkollegen wie im letzten Spiel ordentlich fallen, erwarten uns noch einige enge Partien.

Wir gehen mit dem Heimvorteil in Spiel 3 und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Mavericks“ mit einer Quote von 1,65 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Mavericks vs Thunder auf „Sieg Mavericks“:

Die Mavericks gewannen 8 der letzten 10 Playoff-Heimspiele.

Kyrie Irving und Luka Doncic können noch besser spielen als bisher in dieser Serie.

Die Mavs gewannen 6 der letzten 10 Heimspiele gegen OKC.

Mavericks vs Thunder Quoten Analyse:

Nach dem Auswärtssieg der Mavericks geht der Heimvorteil gegen das beste Team des Westens der abgelaufenen Regular Season erstmals nach Texas. Umso wichtiger wäre ein Sieg im ersten Heimspiel der Dallas Mavericks gegen die Thunder. Die Bookies sehen die Chance dafür nicht allzu gering und vergeben eine Quote in Höhe von 1,65 für einen Dallas-Sieg. Dass die Thunder wieder in Front gehen können, wird mit einer Quote von 2,25 etwas unwahrscheinlicher gesehen.

Die Over-/Under-Line für die anstehende Partei liegt bei 219,5 Punkten und Quoten von jeweils 1,91. Die Marke wurde in den letzten fünf Heimspielen der Mavs gegen OKC teils deutlich überschritten, sodass eine „Über 219,5 Punkte“-Wette in Verbindung mit einem attraktiven Sportwetten Bonus einen ordentlichen Gewinn einbringen könnte.

Mavericks vs Thunder Prognose: Bekommt Shai Gilgeous-Alexander wieder mehr Unterstützung?

Der kanadische Superstar der Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, lieferte auch im zweiten Spiel der Serie ab und kratzte mit 33 Punkten, zwölf Rebounds und acht Assists an einem Triple Double, bekam jedoch von seinen Mitspielern zu wenig Hilfe, um in der Serie gegen die Mavs mit 2-0 in Front zu gehen. Einzig Jalen Williams knackte noch die Marke von 20 Punkten, traf dabei jedoch nur sieben seiner 17 Versuche.

Das lag natürlich zum Teil auch an der starken Defensive der Mavericks, die im Gegensatz zum ersten Spiel deutlich weniger Fouls begingen und den Thunder nur 17 Freiwürfe schenkten. Diese fielen für das Team von Coach Daigneault mit 94,1 Prozent jedoch außerordentlich gut.

Auf der Gegenseite haben die Mavs in dieser Hinsicht noch etwas Luft nach oben. Die Texaner konnten immerhin 24 Versuche von der Freiwurflinie Richtung Korb werfen, trafen diese jedoch nur mit 70,8 Prozent. Am Ende rächte sich diese Schwäche für das Team von Jason Kidd jedoch nicht, was vor allem am guten Shooting von Downtown lag. 18 der 37 Dreipunkt-Würfe der Mavs fielen durch die Reuse, vor allem PJ Washington schoss mit sieben von elf Dreiern die Lichter aus und kam auf ein Playoff-Career-High von 29 Punkten.

Die gleiche Punkteausbeute konnte auch Luka Doncic verbuchen, der vor allem im ersten Viertel los legte wie die Feuerwehr und 16 Punkte in den ersten zwölf Minuten erzielte. Dabei fiel auch erstmals in dieser Postseason der Distanzwurf des slowenischen Superstars mit 62 Prozent sehr gut.

Mavericks - Thunder Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mavericks: 119:110 Thunder (A), 95:117 Thunder (A), 114:101 Clippers (H), 123:93 Clippers (A), 111:116 Clippers (H).

Letzte 5 Spiele Thunder: 110:119 Mavericks (H), 117:95 Mavericks (H), 97:89 Pelicans (A), 106:85 Pelicans (A), 124:92 Pelicans (H).

Letzte 5 Spiele Mavericks vs. Thunder: 119:110 (A), 95:117 (A), 86:135 (A), 119:126 (A), 146:111 (H).

Die Thunder konnten drei der vier Partien der abgelaufenen Regular Season gegen die Mavericks gewinnen. Dazu muss jedoch erwähnt werden, dass die Mavericks nur in einer Partie mit ihrer Bestbesetzung antreten konnten, das Spiel wurde mit 146:111 vor heimischem Publikum mehr als deutlich gewonnen. Kyrie Irving erzielte im letzten Spiel gegen die Thunder nur neun Punkte, konnte jedoch vor allem mit guten defensiven Plays und starker Übersicht überzeugen und legte elf Assists für seine Mitspieler auf.

Die Mavericks konnten in den letzten fünf Heimspielen gegen die Thunder im Schnitt 122 Punkte pro Partie auflegen und erzielten dabei immer mindestens 111 Zähler. Bei den besten Sportwettenanbietern erhaltet ihr für „Mavericks Über 111,5 Punkte“ eine recht ordentliche Quote von rund 1,85, die sich gut in eurem NBA-Tippschein einfügen könnte.

Unser Mavericks - Thunder Tipp: Sieg Mavericks

Die Mavericks sind in den Playoffs zu Hause eine Bank und erzielten in den letzten zehn Heimspielen in den Playoffs immer mindestens hundert Punkte. Das sollte auch gegen die gute Defense der Thunder wieder gelingen, zumal die beiden Superstars der Texaner noch nicht ihr bestes Spiel gezeigt haben und jederzeit für eine absolute Offensiv-Explosion sorgen können.