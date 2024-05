Mavericks - Thunder Tipp, Prognose & Quoten | 19.05.2024

Unser Mavericks - Thunder Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 19.05.2024 lautet: Die Mavs haben in Spiel 6 gegen die Thunder die Möglichkeit, die Serie vor den Augen ihrer Fans zu beenden. Wir glauben im Wett Tipp heute erneut an die Magie von Luka Doncic.

Nachdem Luka Doncic in den ersten fünf Spielen der Western Conference Semifinals gegen OKC nicht wirklich an seinem Leistungsmaximum agierte, zeigte der Slowene im letzten Spiel die ganze Palette seines Könnens und führte seine Farben zu einem verdienten Auswärtssieg. Die Mavs haben nun die Möglichkeit, die Serie im heimischen American Airlines Center zu gewinnen und dürften sich dabei wieder auf ihren Superstar verlassen können. Trotzdem sehen wir die Möglichkeit, dass die Thunder ein Spiel 7 erzwingen.

Unser Wett Tipp heute: “Doncic Über 28,5 Punkte” mit einer Quote von 1,87 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Mavericks vs Thunder auf “Doncic Über 28,5 Punkte”:

Luka Doncic kommt auf einen Playoff-Karriereschnitt von 31,0 Punkten.

Beide Teams hatten 2 spielfreie Tage, was vor allem Luka Doncic gut getan hat.

Dies ist nun schon das fünfte Spiel 6 einer Playoff-Serie für Luka Doncic, im Schnitt konnte der Slowene dabei 30,4 Punkte auflegen.



Mavericks vs Thunder Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen das Heimteam aus Texas im möglicherweise entscheidenden sechsten Spiel der Serie im Vorteil und beziffern die Chancen auf einen Heimsieg mit einer Quote von 1,54. Dass die jungen Thunder ein siebtes Spiel erzwingen können, wird mit einer Quote von 2,45 da schon ein gutes Stück unwahrscheinlicher erachtet.

Die meisten Punkte im Spiel werden derweil wieder Shai Gilgeous-Alexander zugetraut, dessen Over-/Under-Line bei geschmeidigen 31,5 Punkten und Quoten im Bereich von 1,80 bis 1,95 liegt. Solltet ihr euch nicht so ganz sicher sein, ob der junge Kanadier sein starkes Scoring aufs Parkett bringen kann, würde sich der Bet3000 Bonus anbieten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mavericks vs Thunder Prognose: Bekommt Gilgeous-Alexander genügend Unterstützung?

Luka Doncic kam vor dem letzten Spiel auf einen Schnitt von 22 Punkten pro Partie in der laufenden Serie gegen die Thunder, was dem ehrgeizigen Slowenen trotz seiner Knieverletzung nicht gerade geschmeckt haben dürfte. Beim letzten Sieg der Mavs sah Luka “Magic” nun schon deutlich fitter aus und legte gegen die starke Defense der Thunder eine beeindruckende Statline von 31 Punkten, zehn Rebounds und elf Assists auf.

Dabei half natürlich, dass der Dreier des Ausnahmetalents mit 45 Prozent erstmals sehr stabil durch die Reuse fiel. Insgesamt konnten die Mavericks 40 Prozent ihrer Triples versenken, in dieser Hinsicht konnte der Gegner aus Oklahoma City nicht mithalten und kam nur auf einen schwachen Wert von 25 Prozent.

Dass die Thunder am Ende der Partie dennoch halbwegs in Schlagdistanz blieben, lag größtenteils an der starken Leistung von Shai Gilgeous-Alexander, der den Boxscore mit effizienten 30 Punkten, sechs Rebounds und acht Assists auffüllte. Der Kanadier ist aus der Mitteldistanz nicht zu stoppen, daran dürfte sich nicht viel ändern. “Gilgeous-Alexander Über 31,5 Punkte” mit einer Quote von 1,95 in Verbindung mit einem starken Wettbonus könnte sicherlich eine valide Option für euren Mavericks Thunder Tipp darstellen.

Um einen Sieg gegen das stark verteidigende Team aus Dallas davontragen zu können, bedarf es jedoch einer klaren Steigerung von Jalen Williams und/oder Chet Holmgren in der Offensive. Vor allem J-Dub spielt mit im Schnitt nur 16,0 Punkten und schwachen Wurfquoten keine gute Serie bisher.

Mavericks - Thunder Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mavericks: 104:92 Thunder (A), 96:100 Thunder (H), 105:101 Thunder (H), 119:110 Thunder (A), 95:117 Thunder (A).

Letzte 5 Spiele Thunder: 92:104 Mavericks (H), 100:96 Mavericks (A), 101:105 Mavericks (A), 110:119 Mavericks (H), 117:95 Mavericks (H).

Letzte 5 Spiele Mavericks vs. Thunder: 104:92 (A), 96:100 (H), 105:101 (H), 119:110 (A), 95:117 (A).



Die Mavericks kombinierten derweil die außergewöhnlichen Fähigkeiten ihres Superstars Luka Doncic mit der Athletik und dem Shooting der Rollenspieler. So war es vor allem Derrick Jones Jr., der in Halbzeit 1 heiß lief und seine ersten sechs Würfe versenkte. Am Ende kam der athletische Rim Runner auf 19 Punkte und dürfte auch im kommenden Match freie Looks erhalten. Kyrie Irving hielt sich derweil wieder einmal zurück und kam am Ende auf zwölf Punkte bei nur elf Versuchen aus dem Feld. Ansonsten spielte der Guard sehr mannschaftsdienlich und überzeugte wieder einmal mit einer guten Defensivleistung.

Die Mavericks gewannen übrigens die letzten drei sechsten Spiele einer Playoff-Serie in Folge und könnten diesen Lauf mit einem Sieg gegen die Thunder nun verlängern. Sollte Luka Doncic wieder einen starken Auftritt hinlegen können, sehen wir die Hausherren aus Texas jedenfalls klar im Vorteil.

Unser Mavericks - Thunder Tipp: Doncic Über 28,5 Punkte

Die Dallas Mavericks können sich in aller Regel auf die Leistungen ihres Superstars Luka Doncic in den entscheidenden Momenten verlassen. Das gilt vor allem auch für die Playoffs, in denen der 25-Jährige jederzeit in der Lage ist, sich und seinen Mitspielern Vorteile zu erspielen. Doncic wirkte zudem zuletzt deutlich fitter als in den vorangegangenen Spielen und dürfte alles daran setzen, die Serie vor heimischem Publikum zu beenden.