Mavericks - Timberwolves Tipp, Prognose, Quoten | 29.5.2024

Unser Mavericks - Timberwolves Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 29.05.2024 lautet: Wir erwarten mit Spannung Spiel 4 der Western Conference Finals zwischen Dallas und Minnesota. Im Wett Tipp heute erwarten wir abermals eine ausgeglichene Partie.

Die Dallas Mavericks stehen mit einem Bein in den NBA-Finals 2024! Wer darauf zu Saisonbeginn eine Wette abgeschlossen hätte, wäre nun wohl um einiges reicher. In 156 Versuchen in der Playoff-Historie konnte kein Team einen 0-3 Rückstand noch umbiegen und wir sehen auch nicht, wie dies den Minnesota Timberwolves gelingen soll. Da mit Dereck Lively II ein wichtiger Teil des texanischen Frontcourts ausfallen wird, sehen wir ein paar größere Freiräume für Anthony Edwards auf Seiten der Timberwolves.

Wir entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute „Über 200,5 Punkte & Doncic und Edwards Über 24,5 Punkte“ mit einer Quote von 2,45 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Mavericks vs Timberwolves auf „Über 200,5 Punkte & Doncic und Edwards Über 24,5 Punkte“:

In den bisherigen 3 Partien in der Serie wurden im Schnitt 217,6 Punkte erzielt.

Luka Doncic erzielte in den letzten 3 Partien im Schnitt 32,7 Punkte.

Edwards erzielte in den ersten 3 Spielen im Schnitt 22 Punkte, konnte sich im letzten Spiel mit 26 Punkten jedoch etwas steigern.

Mavericks vs Timberwolves Quoten Analyse:

Die Mavericks werden im zweiten Heimspiel der Western-Conference-Finals mit einer Siegquote von 1,80 nur noch leicht im Vorteil gesehen, so liegen die Timberwolves auf dem Zwei-Weg-Markt mit einer Siegquote von 2,10 nur knapp darüber.

Luka Doncic ist nach einer durchwachsenen Serie gegen die Thunder voll in den Playoffs angekommen und erzielte in den drei Siegen gegen die Timberwolves jeweils mindestens 32 Zähler. Solltet ihr daran glauben, dass dem Slowenen ein weiteres starkes Scoring-Spiel gelingt, könnt ihr für „Doncic Über 30,5 Punkte“ eine Quote von 1,90 abgreifen und diese in Verbindung mit einem starken Sportwetten Bonus in einen netten Gewinn verwandeln.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mavericks vs Timberwolves Prognose: Können die Timberwolves die beiden Superstars der Mavs stoppen?

Die Mavericks verlängerten mit dem Sieg gegen die Timberwolves in der Nacht auf Montag ihre Siegesserie auf fünf Spiele, führen mit 3-0 in den Western-Conference-Finals und haben somit allerbeste Chancen darauf, den Boston Celtics in die Finals zu folgen. Den größten Anteil am dritten Sieg in Folge gegen die Timberwolves hatte wieder einmal das kongeniale Backcourt-Duo der Texaner.

Luka Doncic und Kyrie Irving erzielten jeweils 33 Punkte und zeigten sich dabei mit einer Wurfquote von über 50 Prozent sehr effizient im Abschluss. Der Slowene zeigte auch in dieser Partie seine Steigerung am defensiven Ende des Feldes und kam auf fünf starke Steals. Die Entscheidung im Spiel brachte neben den starken Abschlüssen der Stars wieder einmal die tolle Team-Defense der Texaner, welche die Timberwolves in den letzten fünf Minuten des Spiels bei nur drei erzielten Punkten halten konnte.

Die Timberwolves hielten über weite Strecken des Spiels wieder einmal gut dagegen, bis die schon erwähnte große Eiszeit in den letzten fünf Minuten der Spielzeit anbrach. Wo wir schon bei frostigen Temperaturen sind, müssen wir leider über Karl-Anthony Towns reden. Der selbsternannte „beste Big-Man-Shooter aller Zeiten“ wurde mit Null von acht Versuchen von Downtown über die gesamte Partie absolut kaltgestellt.

Immerhin attackierten die Wolves vor allem nach dem Ausfall von Dereck Lively II die Zone der Texaner deutlich aggressiver als in den vorigen Duellen und konnten das Duell bei den Points-in-the-Paint mit 50:40 gewinnen. Dafür lief im Fastbreak mal wieder fast gar nichts beim Team aus Minneapolis, sodass aus diesen Situationen nur vier Pünktchen über die gesamte Partie herausschauten.

Mavericks - Timberwolves Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mavericks: 116:107 Timberwolves (H), 109:108 Timberwolves (A), 108:105 Timberwolves (A), 117:116 Thunder (H), 104:92 Thunder (A)

Letzte 5 Spiele Timberwolves: 107:116 Mavericks (A), 108:109 Mavericks (H), 105:108 Mavericks (H), 98:90 Nuggets (A), 115:70 Nuggets (H)

Letzte 5 Spiele Mavericks vs. Timberwolves: 116:107 (H), 109:108 (A), 108:105 (A), 87:121 (A), 115:108 (H)

Die Mavericks erzielten in den ersten drei Partien dieser spannenden Serie insgesamt 13 Punkte mehr als der Gegner aus Minnesota. Das zeigt ganz gut, wie eng diese Duelle bis zum Schluss waren. Trotzdem wirkten die Mavericks aus unserer Sicht in jedem Spiel wie das reifere Team und zeigten sich vor allem im Angriff mit einem deutlich besseren Plan. Das junge Team der Timberwolves um den erst 22-jährigen Superstar Anthony Edwards zeigte sich in den Clutch-Minuten recht kopflos und versuchte die Abschlüsse zu sehr zu erzwingen, wodurch immer wieder unnötige Ballverluste oder schlechte Looks entstanden.

Die Verletzung von Dereck Lively II könnte jedoch vor allem für die starke Rim-Protection der Mavericks eine enorme Schwächung darstellen, da mit Maxi Kleber ein weiterer Big der Texaner weiterhin ausfällt. So wird vermutlich auch in der kommenden Partie Dwight Powell einige Minuten spielen, der vor allem in der Defensive eine klare Schwachstelle darstellen wird, die Anthony Edwards gnadenlos attackieren muss, sollten seine Timberwolves eine Chance auf den Anschluss-Sieg haben wollen. Übrigens erzielten in allen drei bisherigen Duellen zwischen den Mavs und Timberwolves beide Teams immer mindestens 100 Punkte. Solltet ihr also zum Beispiel Dallas im Vorteil sehen, könntet ihr eine „Sieg Dallas & Beide Teams über 100 Punkte“-Wette mit einer Quote von 3,50 abfeuern. Das Risiko bei einem solchen Tipp ließe sich hervorragend mit der Nutzung einer Freebet umgehen.

Unser Mavericks - Timberwolves Tipp: „Über 200,5 Punkte & Doncic und Edwards Über 24,5 Punkte“

Luka Doncic zeigte in den letzten Spielen eindrucksvoll, dass er einer der besten Offensivspieler auf diesem Planeten ist. Zudem fügte der Slowenen seinem Spiel in dieser Postseason eine engagierte und meist starke defensive Komponente hinzu. Der Point Guard im Körper eine Forwards wird auch in der kommenden Partie nicht effizient zu stoppen sein.

Auf der Gegenseite muss Anthony Edwards eine weitere Steigerung hinlegen, um den ersten Sieg in dieser Serie erringen zu können. Durch den Ausfall von Lively dürfte etwas mehr Platz in der Zone der Texaner entstehen, was der 22-Jährige mit seiner überragenden Athletik und Explosivität ausnutzen muss.