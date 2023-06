Medvedev - Bautista Agut Tipp, Prognose & Quoten | Halle 2023

Unser Medvedev - Bautista Agut Tipp zum ATP 500 Halle Spiel lautet: Dieses Duell bekamen wir bereits im Viertelfinale des vergangenen Jahres geboten. Damals setzte sich Medvedev durch. Eine Woche später revanchierte sich Bautista Agut auf Mallorca.

Das ATP-500-Turnier in Halle zählt zu den Vorbereitungsturnieren für Wimbledon. Am Freitag stehen die ersten Viertelfinalspiele auf dem Programm und im Duell zwischen Medvedev und Bautista Agut bekommen wir die Neuauflage des letztjährigen Viertelfinals zu sehen. Der erfahrene Spanier wird als klarer Außenseiter gehandelt, doch in der Vergangenheit stellte er sich des Öfteren als das Kryptonit des Russen heraus.

Fällt der direkte Vergleich auf Rasen mit 1-1 noch ausgeglichen aus, hat der 35-Jährige mit 4-2 Siegen insgesamt die Nase vorne. In diesem Jahr fehlt es dem Spanier jedoch an Konstanz. Somit lautet unser Tipp: Dieses Spiel geht über 3 Sätze. Dafür bekommt ihr bei Bet-at-home eine Quote von 2,45.

Darum tippen wir bei Medvedev vs Bautista Agut auf „3 Sätze“:

Bautista Agut hat im H2H mit 4-2 Siegen die Nase vorne.

Auf Rasen lautete die Bilanz im vergangenen Jahr: 1-1.

In den bisherigen direkten Duellen gewann Medvedev 49 Prozent der Spiele, Bautista Agut somit 51 Prozent - eine sehr ausgeglichene Statistik.

Medvedev vs Bautista Agut Quoten Analyse:

Als aktuelle Nummer 3 der Welt und erster Spieler, der die Marke von 40 Saisonsiegen überschritten hat, ist Medvedev mit Quoten bis zu 1,33 natürlich der klare Quotenfavorit. Bautista Agut spielt eine wechselhafte Saison und spült euch für ein Weiterkommen Wettquoten zwischen 3,20 und 3,55 ein.

In der bisherigen Karriere des russischen Top-5 Spielers galt der erfahrene Bautista Agut als Angstgegner, die aktuelle Form spricht jedoch für Medvedev. Seid ihr euch in diesem Match unschlüssig, bietet sich eine Gratiswette an. Hier erfahrt ihr, bei welchen Bookies das geht.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Medvedev vs Bautista Agut Prognose: Am Ende fehlt die Form

Das Erreichen der letzten Acht beim Turnier in Halle ist für Bautista Agut fast eine Überraschung. Obwohl der Spanier im ATP-Ranking auf Rang 23 unter den besten 30 Profis gelistet ist, gewann er in Halle erstmals seit den Australian Open zwei Matches in Folge.

In seinen bisherigen beiden Matches behielt Bautista Agut stets einen kühlen Kopf und hatte mit all seiner Erfahrung zur richtigen Zeit die Kontrolle über seine Spiele. Einen Satz hat der Spanier in 01:55 Stunden Spielzeit noch nicht abgegeben.

Am liebsten würde er diese Serie mit Sicherheit auch gegen Medvedev fortsetzen. Danach sieht es jedoch nicht aus, dafür fehlt dem 35-Jährigen die Konstanz. Vor dem Turnier stand Bautista Agut bei einer negativen Saisonbilanz von 12-14 Siegen. Zwölf seiner 20 bisherigen Best-of-3-Matches hat er in diesem Jahr verloren.

Bei einem direkten Duell spielen die Erlebnisse aus den vergangenen Aufeinandertreffen ebenfalls eine Rolle. Diese sprechen wiederum für den Profi aus Spanien. Fünf der acht ausgetragenen Sätze gingen zuletzt an Bautista Agut, für die er nur 48,7 Prozent der verteilten Punkte einsammeln musste.

Medvedev - Bautista Agut Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Medvedev: 2:1 L. Djere, 2:0 M. Giron, 1:2 A. Mannarino, 2:3 T. Seyboth Wild, 2:0 H. Rune.

Letzte 5 Spiele Bautista Agut: 2:0 B. Nakashima, 2:0 A. Vavassori, 2:3 J.P. Varillas, 3:0 Y. Wu, 0:2 M. Cecchinato.

Letzte 5 Spiele Medvedev vs. Bautista Agut: 2:0, 0:2, 2:0, 0:2, 1:2.

Die jüngere Bilanz deutet eher auf ein Match über zwei Sätze hin. Setzt ihr bei Bet-at-home auf einen 2:0-Sieg von Medvedev, findet ihr auch in der Bet-at-home Sportwetten App eine Quote von 1,78.

Wir erwarten eher ein Match mit wechselnden Vorteilen. Medvedev hatte bereits in seinem vergangenen Duell mit Djere diese Phasen und lag im zweiten Satz zwischenzeitlich mit 0:3 Spielen hinten. Im Gegensatz zu Djere wird der routinierte Bautista Agut diese Chancen nutzen.

Auf der anderen Seite ist Medvedev aktuell der deutlich bessere Spieler. Selbst wenn er diese kritischen Situationen im Laufe des Viertelfinales erlebt, wird er sie mit seiner Qualität überstehen. Allein seine Fähigkeiten bei eigenem Service sind ein starkes Kriterium, um Medvedev zu favorisieren. Der Russe spielte im Turnier 16 Asse, Bautista Agut nur fünf.

Gewinnt der spanische Herausforderer mit seinem ersten Aufschlag jedoch weiterhin starke 83 Prozent der Punkte, könnte es ein enges Match werden.

Unser Medvedev - Bautista Agut Tipp: Spiel geht über 3 Sätze

Medvedev entschied bereits im vergangenen Jahr das Viertelfinale gegen Bautista Agut für sich. Auf das gesamte Jahr gesehen spricht die Bilanz des Russen (41-7) klar für einen Favoritensieg, selbst wenn Bautista Agut seine ganze Erfahrung einsetzt.