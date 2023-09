Medvedev - De Minaur Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Medvedev - De Minaur Tipp zum US Open 2023 Achtelfinale lautet: Die US Open sind das Lieblingsturnier von Daniil Medvedev. Wir rechnen gegen Alex de Minaur zwar mit einem engen Spiel, trauen dem Russen aber den Einzug in die nächste Runde zu.

Bei den US Open fühlt sich Daniil Medvedev besonders wohl. 2019 erreichte der Russe in Flushing Meadows sein erstes Grand-Slam-Finale. 2020 stand der Mann aus Moskau in New York auch wieder in der Runde der letzten 4. Und 2021 gewann der 27-jährige bei den US Open seinen ersten Grand-Slam-Titel. Als Nummer 3 der Setzliste muss man Medvedev in diesem Jahr erneut auf dem Zettel haben. Im Achtelfinale hat er aber, wenn auch die Wettquoten etwas anderes implizieren, unserer Meinung nach mit dem Australier Alex de Minaur gar kein so leichtes Los erwischt. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 2,25 bei Bet365 die Wette „Sieg Medvedev & beide gewinnen 1 Satz“.

Darum tippen wir bei Medvedev vs De Minaur auf „Sieg Medvedev & beide gewinnen 1 Satz“:

Medvedev steht bei den US Open bei einer Bilanz von 26:5

Der Russe führt den Vergleich gegen De Minaur mit 4:2 an, verlor aber die letzten beiden Duelle

Beide Spieler haben im laufenden Turnier erst einen Satz abgegeben

Medvedev vs De Minaur Quoten Analyse:

Als Nummer 3 der Welt schicken die Buchmacher, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuer befinden, den Russen als klaren Favoriten in die Medvedev vs De Minaur Prognose. Für einen Sieg des Mannes aus Moskau gibt es lediglich Quoten im Schnitt von 1.39.

Dabei hat der Australier die letzten beiden direkten Duelle gewonnen und bisher auch ein gutes Turnier in New York gespielt. Trotzdem ist De Minaur bei den Bookies mit durchschnittlichen Siegquoten von 3.07 der Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Medvedev vs De Minaur Prognose: Bleibt De Minaur ein Angstgegner?

Im Kalenderjahr 2023 kommt Daniil Medvedev schon auf fünf Titel, vier davon auf Hard Court. Besser war der Mann aus Moskau bisher in einer Saison noch nicht gewesen. Die Generalproben für die US Open bei den Masters in Toronto und Cincinnati liefen aber nicht so erfolgreich. Hier war zunächst im Viertel- und dann sogar schon im Achtelfinale Endstation. Doch in Flushing Meadows kann der Russe auf seine beste Bilanz aller Major-Turniere zurückblicken.

Diese Statistik baute die Nummer 3 der Welt in Runde 1 der US Open mit einem 6:1, 6:1, 6:0 gegen den Ungarn Attila Balazs eindrucksvoll aus. Danach ließ Medvedev beim 6:2, 6:2, 6:7, 6:2 gegen Christopher O‘Connell zwar seinen einzigen Satz im Turnierverlauf liegen, zog aber trotzdem souverän in die nächste Runde ein. Und auch für Sebastian Baez, der zuvor in Kitzbühel und Winston-Salem zwei Turniere in Folge gewonnen hatte, gab es beim 2:6, 1:6, 6:7 nicht viel zu holen. Medvedev ist seit 2018 der beste Spieler was Titel (18), Finalteilnahmen (27) und gewonnene Spiele (231) auf Hard Court angeht.

Alex de Minaur kann ein gutes Jahr 2023 vorweisen. Beim ATP 500 in Acapulco im März gewann der Australier seinen siebten Titel. Zudem erreichte der Mann aus Sydney drei weitere Finals (Queen‘s Club, Los Cabos und Masters Toronto). Dadurch kletterte der 24-Jährige auf Rang 12 der Weltrangliste, seine beste Position im ATP-Ranking. Nun möchte De Minaur der erste Profi aus Down Under in den Top 10 seit 20 Jahren und seit Lleyton Hewitt werden.

Ausgerechnet in Runde 1 der US Open gegen Timofey Skatov (ATP 129) nahm sich der Profi aus Sydney im zweiten Satz eine Auszeit. Am Ende stand aber ein 6:2, 3:6, 6:1, 7:5 auf dem Board. In den folgenden beiden Runden ließ er dann kaum noch Punkte liegen. Auf ein 6:1, 6:2, 6:1 gegen den Chinesen Wu Yibing folgte ein 6:1, 6:3, 6:2 gegen den Chilenen Nicolas Jarry, die Nummer 23 der Setzliste. Gegen Jarry musste De Minaur nur einen Breakpoint hinnehmen und gewann 85 Prozent der Punkte nach seinem ersten Aufschlag.

Medvedev - De Minaur Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Medvedev: 3:0 Baez, 3:1 O‘Connell, 3:0 Balazs, 1:2 Zverev, 2:0 Musetti

Letzte 5 Spiele De Minaur: 3:0 Jarry, 3:0 Wu, 3:1 Skatov, 0:2 Monfils, 2:1 Wolf

Letzte 5 Spiele Medvedev vs De Minaur: 0:2, 1:2, 2:0, 2:1, 2:0

Die ersten 4 Duelle gegen Daniil Medvedev hatte Alex de Minaur alle verloren. Dann glückte beim Masters in Paris im Vorjahr endlich der erste Erfolg. Dieser erste Sieg gegen einen Top-5-Spieler nach 18 vergeblichen Versuchen war ein wichtiger Durchbruch für den Australier. Danach folgten weitere Erfolge gegen absolute Elite-Profis. Einer davon war der Sieg gegen Medvedev vor wenigen Wochen im Viertelfinale von Toronto.

So kann man dem „Underdog“ auch im Achtelfinale auch etwas zutrauen. Daniil Medvedev musste auf dem Weg ins Achtelfinale der US Open 2023 schon zwei Mal in einen Tiebreak gehen. Passiert das ein drittes Mal, gibt es dafür bei Bet365 eine Quote von 1.83. Vor einer Wette beim Anbieter lohnt ein Blick auf den Bet365 Bonus.

Unser Medvedev - De Minaur Tipp: Sieg Medvedev & beide gewinnen 1 Satz

Die letzten beiden Spiele gegen Alex de Minaur hat Daniil Medvedev in keiner so guten Erinnerung. Doch bisher kann der Russe in Flushing Meadows wieder an seine alten Leistungen anknüpfen. Da auch der Australier ein gutes Turnier spielt und nicht gerade der Lieblingsgegner des Weltranglistendritten ist, trauen wir dem „Außenseiter“ mindestens einen Satz zu. Am Ende sollte sich aber Medvedev durchsetzen.