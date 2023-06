Medvedev - Djere Tipp, Prognose & Quoten | ATP Halle 2023

Unser Medvedev - Djere Tipp zum ATP 500 Halle Spiel lautet: Mit seinem glatten Erstrundensieg knackte Medvedev als erster Profi des Jahres die Marke von 40 Tour-Level-Siegen. Der letztjährige Finalist bekommt es nun mit einem motivierten Underdog zu tun.

Einige Absagen im Vorfeld der Terra Wortmann Open haben Laslo Djere direkt ins Hauptfeld gespült. Dort misst er sich in der zweiten Runde mit Daniil Medvedev. Der an Nummer 1 gesetzte Turnier-Favorit sprach trotz seines glatten 2:0-Erfolgs in der ersten Runde davon, seinen Rhythmus zu suchen. Wir greifen seine Zweifel auf und empfehlen eine Wette auf ein Duell über „3 Sätze im Match“. Diese Variante bringt euch bei Bwin eine Quote von 3,50.

Darum tippen wir bei Medvedev vs Djere auf „3 Sätze im Match“:

In seinen ersten 5 Aufschlagspielen gegen Otte gab Djere nur 2 Punkte ab.



Erst in der vergangenen Woche verlor Medvedev gegen die damalige Nummer 52 der Welt, Adrian Mannarino.



Djere behielt gegen Otte die Nerven und wehrte 3 Satzbälle ab.



(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Medvedev vs Djere Quoten Analyse:

Einen Halbfinalisten des vergangenen Jahres (Otte) hat Djere bereits geschlagen. In seiner zweiten Runde erhöht sich der Schwierigkeitsgrad deutlich. Sein Gegner ist Daniil Medvedev, die Nummer 1 der Setzliste. Dieser stand bei der letzten Austragung im Finale.

Beide Spieler konnten in ihrer Auftaktpartie einen 2:0-Sieg feiern. Dennoch ist klar: Medvedev ist mit Quoten bis zu 1,13 der haushohe Quotenfavorit. Düpiert ihn sein 28-jähriger Konkurrent, vergeben die Buchmacher Wettquoten zwischen 6,00 und 8,00. Es könnte sich lohnen, einen Sportwetten Bonus ins Visier zu nehmen.

Medvedev vs Djere Prognose: „Medvedev ist nicht unfehlbar“

Medvedev ist ein spezieller Typ Spieler mit einem eigenwilligen Spielstil. Das bekam das Publikum in Halle bereits in der ersten Runde zu sehen, als der Russe sich für seinen Return durchschnittlich 4,75 Meter hinter der Linie positionierte.

Dieser Anblick erzeugt bei seinen aufschlagenden Kontrahenten ein unkonventionelles Bild. Sonderlich effizient war das in der ersten Runde jedoch nicht: Die Nummer 1 der Setzliste gewann nur 21 Prozent der 1st Return Points. Damit lag Medvedev 15 Prozentpunkte unter seinem Saisonschnitt von 36 Prozent.

In seinem On-Court-Interview sprach der Dritte der ATP-Weltrangliste davon, seinen Rhythmus auf Rasen noch nicht gefunden zu haben. Eine Einschätzung, die wenig überrascht, denn bei den Libema Open verlor der 27-Jährige sein erstes Match mit 1:2 gegen Adrian Mannarino - damals die Nummer 52 der Welt.

Bezogen auf das anstehende Match gegen Laslo Djere ändern diese Daten vielleicht nichts an der Favoritenrolle, doch sie sprechen für ein Duell, das Potenzial für insgesamt drei Sätze mitbringt.

Medvedev - Djere Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Medvedev: 2:0 M. Giron, 1:2 A. Mannarino, 2:3 T. Seyboth Wild, 2:0 H. Rune, 2:0 S. Tsitsipas.



Letzte 5 Spiele Djere: 2:0 O. Otte, 1:2 A. de Minaur, 2:0 R. Berankis, 1:3 A. Rublev, 0:2 C. Ruud.



Letzte Spiele Medvedev vs. Djere: 3:0, 0:1 (Aufgabe).



Niemand sollte sich aufgrund der unterschiedlichen Positionierungen in der Weltrangliste von einer Wette auf ein enges Match abhalten lassen. Djere zeigte in der ersten Runde ein starkes Match. Vor allem sein Service machte Eindruck. Der Serbe gab in seinen ersten fünf Aufschlagspielen nur zwei Punkte an Otte ab.

Brachte Djere seinen ersten Aufschlag gegen den letztjährigen Halbfinalisten ins Feld, gewann er 89 Prozent der Punkte. Eine Statistik, die den Außenseiter mit zusätzlichem Selbstvertrauen ausstattet. Bereits in ‚s-Hertogenbosch knüpfte der Serbe dem deutlich favorisierten Alex de Minaur im Zweitrundenmatch einen Satz ab.

Bei seiner dritten Teilnahme an den Terra Wortmann Open bewies die Nummer 65 der Welt bereits starke Nerven und wehrte gegen Otte drei Satzbälle in Folge ab. Bleibt der Serbe in seinem Duell mit Medvedev fokussiert und beim Service eiskalt, kann er ein enges Spiel forcieren.

Bastelt Medvedev noch etwas an seinem Spiel, um seinen Rhythmus zu finden, könnte Djere mit seinen guten Abläufen aus der ersten Partie direkt den ersten Satz für sich entscheiden. Wettet ihr darauf, dass Djere den ersten Satz für sich beansprucht, könnt ihr bei Bwin nicht nur eine Quote von 4,50 ergattern, sondern gleichzeitig einen Bwin Gutschein nutzen.

Unser Medvedev - Djere Tipp: 3 Sätze im Match

Als erster Spieler des Jahres hat Medvedev 40 Tour-Level-Siege sammeln können. Unfehlbar ist der Russe jedoch nicht, wie er bei seinem frühen Ausscheiden bei den Libema Open unter Beweis stellte. Mit seinen Qualitäten sollte sich Medvedev am Ende des Matches als Sieger erweisen, doch Djere kann, sofern er weiterhin dominant serviert, einen Satz für sich entscheiden.