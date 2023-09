Medvedev - Djokovic Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Medvedev - Djokovic Tipp zum US Open 2023 Finale lautet: Mit Daniil Medvedev und Novak Djokovic treffen im letzten Grand-Slam-Finale des Jahres die zwei aktuell wohl besten Hard-Court-Spieler aufeinander. Das verspricht Weltklasse-Tennis über mindestens vier Sätze.

Bei den US Open 2021 stand Novak Djokovic als erster Spieler seit Rod Laver im Jahr 1969 kurz davor, alle vier Grand-Slam-Turniere eines Kalenderjahres zu gewinnen. Doch im Finale von Flushing Meadows kassierte der Serbe dann eine überraschend glatte 3-Satz-Niederlage gegen Daniil Medvedev. Im Endspiel der diesjährigen US Open kommt es am Sonntag zu einer Neuauflage der damaligen Partie. Während die Wettquoten von einer Revanche des Serben ausgehen, entscheiden wir uns mit einer Quote von 1.50 bei Betway für die Wette „Über 3,5 Sätze“.

Darum tippen wir bei Medvedev vs Djokovic auf „Über 3,5 Sätze“:

Djokovic hat bei US Open 2023 2 Sätze liegen gelassen, Medvedev 3 Sätze

Medvedev ist mit einer Bilanz von 38:5 im Jahr 2023 der beste Spieler auf Hard Court

Djokovic hat auf Hartplatz in diesem Jahr nur eine Niederlage kassiert (26 Siege)

Medvedev vs Djokovic Quoten Analyse:

Im Finale von Flushing Meadows 2023 treffen die Nummer 2 und die Nummer 3 der Weltrangliste aufeinander. Trotzdem schlagen sich die Buchmacher, unter denen sich auch zahlreiche Wettanbieter ohne Steuer befinden, recht klar auf die Seite des Serben.

Das hat natürlich in erster Linie mit der Erfolgsgeschichte des „Djoker“ bei Grand-Slam-Turnieren zu tun. Während Djokovic auf 23 Titel kommt, hat der Mann aus Moskau erst ein Major gewonnen.

Für einen Endspielsieg von „Nole“ gibt es somit durchschnittliche Quoten von 1.40. Auf der Gegenseite ist der Russe mit Siegquoten im Schnitt von 3.08 der Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Medvedev vs Djokovic Prognose: Baut der „Djoker“ seinen Rekord aus?

Daniil Medvedev und die US Open. Diese Beziehung passt einfach. In Flushing Meadows erreichte der Russe sein erstes Grand-Slam-Finale (2019) und gewann 2021 seinen ersten Grand-Slam-Titel. Im Halbfinale des laufenden Wettbewerbs bewies der Profi aus Moskau, dass er auf seinem besten Level jeden Gegner schlagen kann. So setzte sich die Nummer 3 der Welt mit 7:6, 6:1, 3:6 und 6:3 gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz durch. Medvedev wehrte dabei 8 von 9 Breakbällen ab.

Mit seiner starken Beinarbeit, einem exzellenten Grundlinienspiel und kraftvollen Returns ließ er den Spanier nie wie gewohnt das Spiel diktieren. Zudem konnte der 27-jährige sich auf seinen Aufschlag verlassen, servierte 9 Asse und gewann 82 Prozent der Punkte nach seinem ersten Service. In diesem Jahr konnte Medvedev schon vier Titel auf Hard Court (Rotterdam, Doha, Dubai, Miami) gewinnen und kann 2023 auf diesem Belag die beste Bilanz aller Spieler auf der Tour (38:5) vorweisen.

Im Halbfinale der US Open 2023 bekam es Novak Djokovic mit dem 20-jährigen US-Amerikaner Ben Shelton (ATP Nr. 47) zu tun. Dabei konnte der Serbe vor allem mit seiner Erfahrung und seiner Antizipation den gefährlichen Aufschlag seines Gegners immer wieder entschärfen und insgesamt fünfmal breaken. Zudem gewann die Nummer 2 der Welt 84 Prozent der Punkte nach seinem ersten Aufschlag, schlug 28 Winner (bei 25 Unforced Errors) und entschied 23 von 26 Punkten am Netz für sich.

Am Ende setzte sich „Nole“ deutlich mit 6:3, 6:2 und 7:6 durch und steht damit schon zum zehnten Mal im Finale von Flushing Meadows. Zudem hat der „Djoker“ zum dritten Mal in seiner Karriere nach 2015 und 2021 alle vier Grand-Slam-Endspiele eines Jahres erreicht. Bei den US Open steht Djokovic zum zehnten Mal im Finale und hofft auf seinen vierten Sieg in New York. Seine Bilanz bei dem Major steht bei 87:13. Egal wie das Duell gegen Medvedev endet: Ab Montag wird der Serbe wieder als Nummer 1 der Weltrangliste geführt.

Medvedev - Djokovic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Medvedev: 3:1 Alcaraz, 3:0 Rublev, 3:1 De Minaur, 3:0 Baez, 3:1 O‘Connell

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:0 Shelton, 3:0 Fritz, 3:0 Gojo, 3:2 Djere, 3:0 Zapata Miralles

Letzte 5 Spiele Medvedev vs Djokovic: 2:0, 0:2, 1:2, 0:1, 1:2

Beide Profis standen sich seit 2017 schon 14-mal gegenüber. Djokovic führt den direkten Vergleich mit 9 Siegen zu 5 Niederlagen an. Auf Hard Court hat der Serbe mit 4 Erfolgen zu 3 Niederlagen nur hauchdünn die Nase vorne.

In diesem Jahr verlor „Nole“ auf Hartplatz schon das Halbfinale in Dubai gegen Medvedev. Zudem weiß der Russe ja, wie man den „Djoker“ im US-Open-Finale bezwingt. Zum vierten Mal bestreiten beide ein Endspiel. Hier liegt Djokovic mit 2:1 vorne.

Unser Medvedev - Djokovic Tipp: Über 3,5 Sätze

Wer einen Carlos Alcaraz im Halbfinale in vier Sätzen schlägt, dem ist auch gegen Novak Djokovic alles zuzutrauen. Medvedev fühlt sich beim Grand Slam in New York sehr wohl und ist in diesem Jahr der beste Spieler auf Hard Court.

Zudem zeigte „Nole“ bei diesem Turnier, vor allem bei seinem Drittrundensieg gegen Landsmann Djere (3:2 Sätze), auch schon einige Schwächen. So darf sich Daniil Medvedev zurecht Hoffnungen auf seinen zweiten Grand-Slam-Titel machen.

Am Ende erwartet uns aber wohl ein enges, hochklassiges Match auf Augenhöhe, in dem alles passieren kann. Aber eine Sache dürfte wohl nicht passieren: Dass die Zuschauer im Arthur Ashe Stadium schon nach 3 Sätzen nach Hause gehen müssen.