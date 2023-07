Medvedev - Eubanks Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Medvedev - Eubanks Tipp zum Wimbledon 2023 Viertelfinale lautet: Christopher Eubanks durchlebt derzeit die erfolgreichste Phase seiner bisherigen Karriere. Nach neun Siegen in Folge könnte er für Medvedev zur Gefahr werden.

Medvedev hatte in seinem Achtelfinale alles im Griff und konnte sich durch die verletzungsbedingte Aufgabe von Lehecka ein paar Körner für das anstehende Viertelfinale aufsparen.

Diese zusätzlichen Reserven benötigt die derzeitige Nummer 3 der ATP-Weltrangliste, um sich gegen den formstarken Eubanks zu wehren. Der überraschte mit einem Fünf-Satz-Sieg gegen Tsitsipas und zog, ebenso wie Medvedev, zum ersten Mal ins Wimbledon-Viertelfinale ein. Unser Tipp: „Sieg Eubanks (HC +1,5 Sätze)“, mit einer Quote von 2,65 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Medvedev vs Eubanks auf „Sieg Eubanks (HC +1,5 Sätze)“:

Medvedev vs Eubanks Quoten Analyse:

Beide Spieler bestreiten zum ersten Mal in ihrer Karriere ein Viertelfinale im All England Club. Medvedev beginnt das Match als Nummer 3 der ATP-Weltrangliste mit Quoten bis 1,20.Allzu sicher sollte sich vor diesem Vergleich jedoch keiner sein.

Eubanks stellt in der aktuellen Verfassung eine schwierige Herausforderung dar. Verglichen damit sind die Wettquoten für einen Sieg des US-Amerikaners mit Werten zwischen 4,60 und 5,00 wirklich verlockend. Buchmacher, bei denen Wetten ohne Steuern möglich sind, sorgen für eine bestmögliche Auszahlung.

Medvedev vs Eubanks Prognose: Breakout für Eubanks

Ein Spieler im Alter von 27 Jahren zählt längst nicht mehr zu den Nachwuchstalenten. Eubanks erlebt derzeit ein Breakout-Jahr, das so nicht mehr zu erwarten war.

2023 trat der US-Amerikaner erstmals in den Club der Top-100 ein - nach seinem ersten Viertelfinale bei einem Masters 1000-Turnier in Miami knackte der 2,01 m große Spieler sogar die Top-50. Im ATP-Live-Ranking belegt er gerade Platz 31.

Ein Ende dieser Erfolgsgeschichte ist nicht in Sicht. Vor dem dritten Grand Slam des Jahres sicherte sich der brillante Aufschlagspieler noch schnell den ersten Titel auf Tour-Level (Mallorca, Rasen). Im Anschluss ist es Eubanks gelungen, seine Form zu konservieren und sich erstmals bis in ein Grand-Slam-Viertelfinale zu spielen.

Auf dem Weg dorthin schlug er nicht nur den Briten Cameron Norrie (13. der ATP-Weltrangliste), sondern ergatterte ebenso seinen ersten Top-5-Sieg in einem Fünf-Satz-Thriller gegen Tsitsipas. Eubanks‘ Aufschlag stellt für jeden Spieler eine Gefahr dar, wie die meisten geschlagenen Asse (85) im Turnierverlauf bestätigen.

Medvedev - Eubanks Statistik & Bilanz:

Dementsprechend bezweifeln wir einen glatten Erfolg des Favoriten, der ihm im bisher einzigen Vergleich der beiden gelang. Dieser fand beim bereits erwähnten Masters 1000-Turnier in Miami statt, wo Medvedev sich im Viertelfinale mit 2:0 durchsetzen konnte.

Eubanks‘ Spielanlage ist deutlich offensiver als die des Russen. Schlägt er ausnahmsweise kein Ass, bleibt der US-Amerikaner am Drücker. Mit seiner Rückhand ist er im Gegensatz zu Medvedev deutlich besser in der Lage, einen Winner-Schlag auszupacken. Diese Spielweise und damit verbundene 52 geschlagene Winner gegen Tsitsipas machen Eubanks so gefährlich.