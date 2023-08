Medvedev - O‘Connell Tipp, Prognose, Quoten | US Open 2023

Unser Medvedev - O‘Connell Tipp zum US Open 2023 Spiel lautet: Christopher O‘Connell stand in seinem Erstrunden-Match mehr als doppelt so lange auf dem Court wie der an Position 3 gesetzte Medvedev.

Daniil Medvedev und die US Open, das passt einfach. Der Russe hat bei keinem anderen Grand Slam so viele Siege wie in New York (24) errungen (Australian Open: 21, Wimbledon: 13, Roland Garros: 7). Zudem gelang ihm sein einziger Major-Titel in Flushing Meadows vor zwei Jahren. Zum Auftakt zeigte die Nummer 3 der Welt eine blitzsaubere Leistung.

In der zweiten Runde trifft der ehemalige Weltranglisten-Erste auf Christopher O‘Connell. Der Australier stand in seinem ersten Match fast drei Stunden auf dem Court (Medvedev 1:16 h) und hat in diesem Jahr eine negative Siegesbilanz (16-17). Unser Tipp: „Medvedev gewinnt ohne Satzverlust“ mit einer Quote von 1,40 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Medvedev vs O‘Connell auf „Medvedev gewinnt ohne Satzverlust“:

Medvedev gab in seinem Erstrunden-Match insgesamt nur 2 Spiele ab. Der Sieg erhöhte seine Saisonbilanz auf 50-11 Siege.

O‘Connell hat beide direkten Duelle gegen Medvedev verloren und eine Karriere-Bilanz von 7-12 Siegen bei Grand-Slam-Turnieren.

Medvedev ist ein Hardcourt-Spezialist und steht auf diesem Belag im Jahr 2023 bei 33-5 Siegen.

Medvedev vs O‘Connell Quoten Analyse:

Mit seinem Erstrunden-Sieg über Balazs hat Medvedev seine US-Open-Bilanz auf 24-5 Siege aufgestockt. Sein australischer Konkurrent O‘Connell hingegen hat beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres erst vier Hauptrunden-Matches absolviert (2-2). Quoten bis 1,04 für einen Sieg des russischen Favoriten sind definitiv gerechtfertigt.

Christopher O‘Connell hat in seiner Vorbereitung keine gute Figur abgegeben. Als Nummer 69 der ATP-Weltrangliste scheiterte er sowohl beim ATP Masters 1000 Turnier in Kanada als auch in Cincinnati in der Qualifikation. Kein Wunder, dass ein Außenseiter-Sieg mit Quoten zwischen 11,00 und 18,00 beziffert wird. Für kurzentschlossene Wettfreunde locken diese Wettanbieter mit Paypal.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Medvedev vs O‘Connell Prognose: Das Wohnzimmer von Medvedev

Daniil Medvedev hat sich für die US Open erneut einiges vorgenommen. Der Finalist von 2019 und Triumphator von 2021 hat eine unglaubliche Saison in den Beinen. Sein Erstrunden-Sieg ließ die prall gefüllte Sieger-Schatulle auf 50-11 Siege ansteigen. Außerdem hat die ehemalige Nummer 1 der Welt ein Portfolio von 24-5 Siegen in New York.

Sein bester Lauf des Jahres war definitiv die Siegesserie zwischen Februar und März. Früh im Jahr feierte der Russe 19 Siege und drei Titel in Serie. Während dieser Tage traf Medvedev auch auf seinen Zweitrunden-Konkurrenten O‘Connell. Im Viertelfinale von Doha schlug der 27-Jährige den Australier mit 2:1 (6:2, 4:6, 7:5).

Das Premieren-Duell zwischen Medvedev und O‘Connell wurde spannenderweise im Jahr 2020 bei den US Open ausgetragen. Vor drei Jahren standen sich die beiden ebenfalls in der zweiten Runde gegenüber - am Ende brachte der Vergleich einen eindeutigen 3:0-Sieg des russischen Favoriten zutage.

Wir gehen auch in diesem Jahr von einem glatten Favoritensieg aus. O‘Connell hat bei den US Open eine ausgeglichene Bilanz (2-2) und ist in seiner Karriere noch nie über die dritte Runde bei einem Major-Turnier hinausgekommen. Medvedev weist in diesem Jahr auf den Hardcourts dieser Welt eine herausragende Bilanz von 33-5 Siegen auf.

Medvedev - O‘Connell Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Medvedev: 3:0 A: Balazs, 1:2 A: Zverev, 2:0 L. Musetti, 0:2 A. de Minaur, 2:0 L. Musetti.

Letzte 5 Spiele O‘Connell: 3:1 M. Purcell, 1:2 D. Altmaier, 0:2 C. Garin, 2:1 T.-S. Kwiatkowski, 0:2 L. Djere.

Letzte Spiele Medvedev vs. O‘Connell: 2:1, 3:0.

Die Vorbereitung des australischen Herausforderers lief bei weitem nicht so gut, wie erhofft. Der 29-Jährige erreichte weder in Kanada, noch in Cincinnati (jeweils ATP Masters 1000 Turniere) das Hauptfeld. Medvedev suchte zwar ebenfalls noch etwas nach seiner Form, konnte bei denselben Turnieren immerhin das Viertelfinale und die dritte Runde erreichen.

Die ATP führt den Russen im Return Rating als besten Spieler der Welt auf (165,6). Speziell auf den Hardcourt-Plätzen steigt sein Rating auf 169,2 - natürlich ist das ebenfalls der klare Bestwert. Nach seinem Erstrunden-Match berichtete Medvedev davon, sich mit seinem Aufschlag wohlzufühlen. Im Zuge dessen hob er die hohe Bedeutung von einem guten Service hervor. Gegen Balazs gewann der Russe 86 Prozent seiner ersten Aufschläge.

Ein weiteres Indiz für die Dominanz von Medvedev: Niemand kam in seiner Erstrunden-Partie häufiger ans Netz als der einstige Titelträger der US Open (21 Prozent). Bleibt Medvedev mutig, sehen wir ihn in der Lage, selbst ein Tiebreak zu verhindern. Interwetten bietet dafür eine Quote von 1,45.

Unser Medvedev - O‘Connell Tipp: Medvedev gewinnt ohne Satzverlust

Die ersten beiden Grand-Slam-Turniere des Jahres hat O‘Connell jeweils in der ersten Runde beendet. Beim letzten Major-Turnier in Wimbledon konnte er sich immerhin in die dritte Runde vorarbeiten. Das wird gegen Medvedev nicht möglich sein. Der Russe gewann in seinem Erstrunden-Match 66 Prozent seiner Return-Punkte, während der Australier mit knapp 35 Prozent gewonnenen Return-Punkten aus seinem ersten Match kam.