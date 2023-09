Medvedev - Rublev Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Medvedev - Rublev Tipp zum US Open 2023 Spiel lautet: Im russischen Duell der beiden Freunde im Viertelfinale der US Open 2023 ist der Weltranglisten-Dritte der klare Favorit. Am Ende dürfte sich Daniil Medvedev auch durchsetzen.

Andrey Rublev gehört schon seit Jahren zu den besten Tennisprofis der Welt. Bisher wartet der Russe aber noch auf sein erstes Grand-Slam-Halbfinale. In acht Versuchen schied der 25-Jährige achtmal im Viertelfinale eines Majors aus. Bei den US Open 2023 startet der Mann aus Moskau einen neuen Anlauf. In der Runde der letzten Acht trifft er auf seinen Landsmann und guten Freund Daniil Medvedev.

Auch dieses Mal prophezeien die Quoten kein Ende der Negativserie. Wir entscheiden uns ebenso mit einer Quote von 1,82 bei Bet-at-home für die Wette „Sieg Medvedev mit Game HC -4,5″.

Darum tippen wir bei Medvedev vs Rublev auf „Sieg Medvedev mit Game HC -4,5″:

Medvedev steht 2023 bei 53 Siegen - nur Alcaraz (59) ist hier besser.

Rublev hat in 8 Versuchen noch kein Grand-Slam-Viertelfinale gewonnen.

Die Nummer 3 der Welt führt den direkten Vergleich mit 6:2 an.

Medvedev vs Rublev Quoten Analyse:

Schaut man auf das ATP-Ranking, trifft bei der Medvedev vs Rublev Prognose die Nummer 3 auf die Nummer 8. Trotzdem ist für die Bookies, unter denen auch einige Wettanbieter ohne Steuer sind, Medvedev mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,40 der überraschend klare Favorit.

Das hat vor allem mit den größeren Erfolgen des Weltranglisten-Dritten bei Grand-Slam-Turnieren zu tun. Für einen Erfolg von Rublev haben die Buchmacher somit Quoten im Schnitt von 3,01 parat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Medvedev vs Rublev Prognose: Endet die Viertelfinal-Serie von Rublev?

Im Achtelfinale der US Open traf Daniil Medvedev auf den Australier Alex de Minaur, gegen den er die letzten zwei Duelle, darunter auch ein Match im vergangenen Monat in Toronto, verloren hatte. Auch dieses Mal kam die Nummer 3 der Welt nicht gut ins Spiel und verlor den ersten Satz mit 2:6. Doch dann fand der Russe zu seinem Spiel und ließ in den folgenden drei Durchgängen nur noch sieben Games liegen. So steht der 27-Jährige bei den letzten fünf Teilnahmen in Flushing Meadows zum vierten Mal in der Runde der letzten Acht.

Mit dem Erfolg gegen de Minaur hat sich Medvedev als dritter Spieler nach Novak Djokovic und Carlos Alcaraz auch schon die Teilnahme an den ATP-Finals im November in Turin gesichert. In diesem Jahr läuft es für die Nummer 3 der Welt ziemlich gut. Der Profi aus Moskau gewann schon fünf Titel, darunter auch zwei Masters. Zudem war Medvedev auf Sand mit einer Bilanz von 10:3 richtig stark und stand auch in Wimbledon im Halbfinale. Dort verlor er gegen Carlos Alcaraz.

Im Oktober 2020 schaffte Andrey Rublev das erste Mal den Sprung unter die Top 10 der Weltrangliste. Seitdem verbrachte der Russe nur noch drei Wochen außerhalb der zehn besten Tennisprofis der Welt. Insgesamt kommt der 25-Jährige auf 14 ATP-Einzeltitel und 22 Siege gegen Top-10-Spieler. Im September 2021 hatte der Mann aus Moskau mit Rang 5 seine beste Platzierung im ATP-Ranking erreicht. 2023 konnte Rublev in Monte Carlo sein erstes Masters gewinnen.

Bei den US Open 2023 bekam er es in den ersten drei Runden jeweils mit französischen Gegnern zu tun. Gegen Arthur Cazaux (ATP Nr. 119), Gael Monfils (ATP Nr. 162) und Arthur Rinderknech (ATP Nr. 73) ließ er insgesamt nur zwei Sätze liegen. Im Achtelfinale ging es dann gegen den Briten Jack Draper. Auch hier musste der russische Profi über vier Sätze gehen, setzte sich am Ende aber verdient mit 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 durch und steht nun zum vierten Mal in New York im Viertelfinale.

Medvedev - Rublev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Medvedev: 3:1 De Minaur, 3:0 Baez, 3:1 O‘Connell, 3:0 Balazs, 1:2 Zverev

Letzte 5 Spiele Rublev: 3:1 Draper, 3:1 Rinderknech, 3:1 Monfils, 3:0 Cazaux, 1:2 Ruusuvouri

Letzte 5 Spiele Medvedev vs Rublev: 2:0, 1:2, 1:2, 3:0, 3:0

Die Freunde trafen seit 2016 schon achtmal auf der Tour aufeinander. Die ersten fünf Duelle gingen alle ohne Satzverlust an Medvedev. Im Halbfinale von Cincinnati 2021 schaffte Rublev dann den ersten Erfolg mit 2:6, 6:3, 6:3. Beim Masters-ATP-Cup-2022 folgte Sieg Nummer 2 (6:7, 6:3, 7:6). Im Finale von Dubai in diesem Jahr baute die Nummer 3 der Welt aber mit einem glatten 2-Satz-Sieg (6:2, 6:2) die Bilanz auf sechs Siege und zwei Niederlagen aus.

Gegen de Minaur verlor Medvedev den ersten Satz. Passiert das auch gegen Rublev, gibt es dafür bei Bet-at-home eine Quote von 2,45. Bei Bet-at-home sind auch Ein- und Auszahlungen mit Paypal möglich.

Unser Medvedev - Rublev Tipp: Sieg Medvedev mit Game HC -4,5

Medvedev spielt ein gutes Jahr 2023. Zudem hat er im Vergleich mit seinem Freund klar die Nase vorne. Auch bei Grand-Slam-Turnieren spricht die Bilanz für die Nummer 3 der Welt. Die Negativserie von Rublev bei großen Turnieren geht dagegen wohl weiter.