Medvedev - Zverev Tipp, Prognose & Quoten | 15.11.2023

Unser Daniil Medvedev - Alexander Zverev Sportwetten Tipp zum ATP Finals 2023 Spiel am 15.11.2023 lautet: Zum Auftakt der ATP Finals 2023 feierte Alexander Zverev einen überraschenden 2:1-Erfolg über Carlos Alcaraz. Im Gegensatz zum Spanier ist Daniil Medvedev jedoch in Bestform. In unserem Wett Tipp heute wagen wir eine erste Prognose.

Daniil Medvedev zeigte in seiner ersten Partie gegen Andrey Rublev eine starke Leistung und legte 24 Winner bei nur sechs Unforced Errors auf - ein wahnsinnig gutes Verhältnis. Am zweiten Spieltag duellieren sich Medvedev und Zverev um die Führung in der Roten Gruppe. Diese Konstellation ergibt sich dank des unvorhergesehenen 2:1-Erfolgs von Alexander Zverev über Carlos Alcaraz. Es ist bereits das fünfte Aufeinandertreffen des Jahres und die Bilanz ist eindeutig: Zverev verlor vier von fünf Duellen mit Medvedev.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Medvedev siegt 2:0″ mit einer Quote von 2,10 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Daniil Medvedev vs Alexander Zverev auf „Medvedev siegt 2:0″:

Medvedev gewann in diesem Jahr 4 von 5 Duellen mit Zverev.

Medvedev holte 2023 die meisten Tour-Level-Siege (65) sowie Hardcourt-Siege (48).

Medvedev brillierte am 1. Spieltag mit 24 Winnern und nur 6 Unforced Errors.

Daniil Medvedev vs Alexander Zverev Quoten Analyse:

Beide Spieler starteten mit einem Sieg in die ATP Finals in Turin. Am zweiten Spieltag der Roten Gruppe entscheidet der direkte Vergleich, wer die Tabellenführung übernimmt. Im Quotenvergleich geben die Buchmacher Daniil Medvedev mit Quoten bis 1,46 einen klaren Vorteil.

Alexander Zverev hat seine Bilanz bei den ATP Finals durch seinen Sieg gegen Alcaraz auf 13-8 ausgebaut. Für den zweiten Erfolg im zweiten Spiel erwartet euch eine Maximalquote von 2,80. Wer sich für einen Außenseiter-Sieg entscheidet, kann seine Wette mit einem Bonus für Sportwetten aufwerten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Daniil Medvedev vs Alexander Zverev Prognose: Eindeutige Bilanz 2023

Als Siebter der ATP-Weltrangliste gilt Alexander Zverev als Herausforderer von Daniil Medvedev. Der Russe hat eine starke Saison gespielt und die meisten Tour-Level-Siege aller Spieler gesammelt (65).

Besonders auf den Hartplätzen dieser Welt hat die aktuelle Nummer 3 und ehemalige Nummer 1 der Welt in diesem Jahr ihr Unwesen getrieben. Kein Spieler auf der Tour sammelte 2023 mehr Hardcourt-Siege als Medvedev (48).

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Bezogen auf das direkte Matchup mit dem zweifachen ATP-Finals-Sieger Zverev (2018, 2021) hat der Russe in diesem Jahr klare Vorteile gehabt. Vier von fünf direkten Duellen endeten mit einem Sieg für Medvedev, der bei den ATP Finals seinen sechsten Titel des Jahres anstrebt.

Zwei der letzten drei Aufeinandertreffen mündeten für den Quoten-Favoriten in einem Sieg ohne Satzverlust. Der „Octopus“ wird von der offiziellen ATP-Seite aktuell mit dem besten Return-Rating aller Profis gelistet (166,3).

Daniil Medvedev - Alexander Zverev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Daniil Medvedev: 2:0 A. Rublev, 1:2 G. Dimitrov, 1:2 J. Sinner, 2:0 S. Tsitsipas, 2:1 K. Khachanov.

Letzte 5 Spiele Alexander Zverev: 2:1 C. Alcaraz, 0:2 S. Tsitsipas, 2:1 U. Humbert, 2:1 M. Fucsovics, 1:2 A. Rublev.

Letzte 5 Spiele Daniil Medvedev vs. A. Zverev: 2:0, 1:2, 2:0, 2:1, 2:1.

Im Gegensatz zu Zverev (2:32 Stunden) stand die russische Nummer 3 der Welt am ersten Spieltag rund eine Stunde weniger auf dem Court (1:31). Darüber hinaus bleibt abzuwarten, ob der Deutsche seinen kurzen Ausrutscher im dritten Satz gegen Alcaraz wirklich unversehrt überstanden hat.

Kommen wir nochmal auf die überragende Performance von Medvedev auf Hartplätzen zu sprechen. In dieser Spielzeit stand der Russe im Finale der US Open und erreichte unmittelbar danach das Finale von Beijing. Des Weiteren marschierte der Quoten-Favorit auch in Wien bis ins Endspiel, sodass die Form auf jeden Fall passt.

Beim Vergleich der Ratings vom ersten Spieltag hat Medvedev (293) gegenüber Zverev (304) einen minimalen Nachteil im Service-Rating, während das Return-Rating des Russen (162) deutlich besser als jenes des deutschen Profis (130) ausfiel. Glaubt ihr, dass der deutsche Olympiasieger mindestens einen Satz gewinnen kann, erwartet euch bei Bwin eine Quote von 1,65. Über diesen Link kommt ihr direkt zur Bwin Anmeldung.

Unser Daniil Medvedev - Alexander Zverev Tipp: Medvedev siegt 2:0

Die Form und der Untergrund sprechen für den russischen Favoriten, der mit einem weiteren Sieg seine Ambitionen auf den sechsten Titel der Saison unterstreichen könnte. Zverev kam als Außenseiter zu den ATP Finals und hat bei den letzten Turnieren nicht unbedingt überzeugen können.