Medvedev - Zverev Tipp, Prognose, Quoten| Australian Open

Unser Medvedev - Zverev Sportwetten Tipp zum Australian Open 2024 Spiel lautet: Im Halbfinale von Melbourne treffen zwei Erzrivalen aufeinander. Die deutsche Nummer 1 darf im Wett Tipp heute durchaus auf den ersten Finaleinzug bei den Australian Open hoffen.

Im Verlauf der Australian Open 2024 hatte Alexander Zverev bisher große Mühe. In Runde 2 und im Achtelfinale musste der Deutsche über fünf Sätze gehen. Nur in Runde 3 ließ er keinen Satz liegen. So war der Hamburger im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz der klare Außenseiter. Doch die deutsche Nummer 1 setzte sich mit einer tollen Leistung in vier Sätzen durch und trifft nun im Halbfinale auf Daniil Medvedev.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,70 bei Betano für die Wette „Sieg Zverev mit HC +1,5″.

Darum tippen wir bei Medvedev vs Zverev auf „Sieg Zverev mit HC +1,5″:

Alexander Zverev überzeugt bei den Australian Open 2024 mit einen guten Aufschlag und viel Kampfgeist

Im Viertelfinale besiegte der Deutsche die Nummer 2 der Welt in 4 Sätzen

Daniil Medvedev musste im laufenden Turnier schon zweimal über 5 Sätze gehen



Medvedev vs Zverev Quoten Analyse:

Für die besten Sportwettenanbieter ist der Russe bei der Medvedev vs Zverev Prognose der leichte Favorit. Schaut man auf die Weltrangliste (ATP Nr. 3 gegen ATP Nr. 6) und den direkten Vergleich macht diese Einschätzung auch Sinn.

So gibt es für einen Sieg von Medvedev Quoten im Schnitt von 1,67. Doch auf der Gegenseite ist die deutsche Nummer 1 aus Sicht der Bookies mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,24 sicher auch nicht chancenlos.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Medvedev vs Zverev Prognose: Wer darf weiter vom ersten Sieg in Melbourne träumen?

Daniil Medvedev gehört aktuell zu den formstärksten Profis auf der Tour. Im Vorjahr stand der Russe in Wimbledon im Halbfinale und zog bei den US Open sogar ins Endspiel ein. Bei den Australian Open erreichte der Mann aus Moskau 2021 und 2022 schon das Finale. In diesem Jahr tat sich die Nummer 3 der Welt aber in Melbourne durchaus schwer. So lag der 27-Jährige in Runde 2 gegen Emil Ruusuvuori schon mit 0:2-Sätzen zurück.

Nur in der dritten Runde gegen Felix Auger-Aliassime blieb der Russe ohne Satzverlust. Auch im Viertelfinale gegen Hubert Hurkacz (ATP Nr. 9) ging es über die volle Distanz. In einem wilden Spiel mit insgesamt 24 Breakbällen nahm sich Medvedev immer wieder Auszeiten, setzte sich am Ende jedoch mit 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 durch. Im Vorjahr kam der Profi aus Moskau auf einen Bestwert von 66 Siegen. 38 dieser Erfolge feierte Medvedev auf Hard Court.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Alexander Zverev musste bei den Australian Open 2024 schon einige Widrigkeiten überstehen. Doch in diesem etwas holprigen Turnierverlauf entwickelte der Deutsche viel Widerstandskraft und ein echtes Kämpferherz. In Melbourne kann sich der Hamburger auf seinen Aufschlag verlassen. Auch beim 6:1, 6:3, 6:7, 6:4 gegen Carlos Alcaraz kam der 26-Jährige auf eine Aufschlag-Quote von 85 Prozent und konnte 69 von 94 Punkten nach seinem ersten Service gewinnen.

Zudem setzte er die Nummer 2 der Welt, die zuvor im Turnier nur einen Satz abgegeben hatte, mit häufigen Netzattacken unter Druck. So machte Zverev 95 Prozent seiner Punkte am Netz. Auch nachdem der Spanier im dritten Satz stärker wurde, bewahrte der Hamburger einen kühlen Kopf. Mit diesem Erfolg hat der Deutsche im elften Versuch bei einem Grand Slam den ersten Sieg gegen einen Top-5-Spieler gefeiert. Zudem steht die Nummer 6 der Welt nach 2020 zum zweiten Mal in Melbourne im Halbfinale.

Medvedev - Zverev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Medvedev: 3:2 Hurkacz, 3:1 Borges, 3:0 Auger-Aliassime, 3:2 Ruusuvuori, 1:0 Atmane

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:1 Alcaraz, 3:2 Norrie, 3:0 Michelsen, 3:2 Klein, 3:1 Koepfer

Letzte 5 Spiele Medvedev vs Zverev: 2:0, 2:0, 1:2, 2:0, 2:1



Beide Spieler kennen sich bestens und trafen auf der Tour schon 19 Mal aufeinander. Der Russe führt die Bilanz mit 12-7 an. Alleine im Vorjahr gab es diese Paarung fünfmal. Alexander Zverev konnte nur eines dieser Duelle für sich entscheiden.

Allgemein kassierte Daniil Medvedev in den vergangenen sieben Vergleichen gegen den Deutschen lediglich eine Pleite. Nun treffen beide Rivalen erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier aufeinander.

Zverev musste bisher in jedem Match des laufenden Turniers mindestens einmal ins Tie-Break. Folgen nun gegen den Erzrivalen sogar zwei Tie-Breaks, bekommt ihr dafür bei Bet-at-home eine Quote von 3,40. Diesen Tipp könnt ihr gut in Kombination mit dem Bet-at-home Gutschein spielen.

Unser Medvedev - Zverev Tipp: Sieg Zverev mit HC +1,5

Beide Spieler haben im Verlauf des Turniers schon einige Körner liegen gelassen. Beide müssen wahrscheinlich auch im Halbfinale wieder an ihre Grenzen gehen. Medvedev ist aufgrund seiner jüngsten Ergebnisse und der Weltrangliste zu Recht der leichte Favorit.

Zudem war der Russe in der jüngsten Vergangenheit eine Art Angstgegner von Zverev. Doch mit dem großen Kampfgeist und der guten Form wird der Deutsche auch am Freitag einen engen Fight abliefern, der gut und gerne auch wieder über fünf Sätze gehen kann.