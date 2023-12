Menzies - Rodriguez Tipp, Prognose & Quoten | 15.12.2023

Unser Menzies - Rodriguez Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 15.12.2023 lautet: Rusty-Jake Rodriguez ist der einzige Österreicher, der dieses Jahr im Ally Pally ran darf. In unserem Wett Tipp heute trauen wir “RJR3″ einen guten Auftakt zu.

Ab Freitag, dem 15. Dezember, ist es endlich wieder soweit: Im Ally Pally beginnt das Highlight des Darts-Jahres! Bis zum 3. Januar 2024 kämpfen 96 Profis um den Titel des Darts-Weltmeisters 2024. Gleich am Auftakt-Abend greift mit Rusty-Jake Rodriguez der einzige Österreicher ins Geschehen ein. “RJR3″ bekommt es in Runde 1 mit dem Schotten Cameron Menzies zu tun.

Wir trauen Rusty-Jake Rodriguez eine gute Leistung zu und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Interwetten den Wett Tipp heute “Sieg Rodriguez mit HC +1,5″.

Darum tippen wir bei Menzies vs Rodriguez auf “Sieg Rodriguez mit HC +1,5″:

“RJR3″ hat das letzte Duell gegen “Cammy” am 1. November gewonnen



Rusty-Jake Rodriguez hat Ende November einen starken PDPA-Qualifier gespielt



Menzies spielt bisher eine schwache Saison 2023



Cameron Menzies vs Rusty-Jake Rodriguez Quoten Analyse:

Rusty-Jake Rodriguez wird aktuell auf Platz 89 der PDC-Weltrangliste geführt. Cameron Menzies hat vor dem Erstrunden-Duell somit auf Rang 63 die Nase vorne. Aus diesem Grund ist der Schotte auch der Favorit der besten Buchmacher, die natürlich auch die besten Sportwetten Apps anbieten.

Für einen Sieg von Cammy gibt es bei der Cameron Menzies vs Rusty-Jake Rodriguez Prognose Quoten im Schnitt von 1,56. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg von “RJR3″ mit durchschnittlichen Quoten von 2,40 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cameron Menzies vs Rusty-Jake Rodriguez Prognose: Kriegt “RJR3″ sein Handgelenk in den Griff?

Cameron Menzies spielte gut ein Jahrzehnt bei der BDO unter dem Radar. Dann machte der ehemalige Fußballspieler ab 2016 durch drei Titel innerhalb von zwei Jahren auf sich aufmerksam, bevor er 2018 zur PDC wechselte. Bei dieser kamen seitdem auf der Challenge-Tour insgesamt vier Siege zustande. Nach vielen verpassten Anläufen holte sich “Cammy” erst 2022 bei der Q-School die lang ersehnte Tourkarte. Im Vorjahr feierte der Mann aus Glasgow sein PDC-WM-Debüt.

In Runde 1 setzte er sich mit 3:1 gegen Diogo Portela durch, verlor aber danach gegen den an Nummer 28 gesetzten Niederländer Vincent van der Voort mit 0:3. In dieser Saison hat sich Menzies auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Mehr als ein Viertelfinale und zwei Achtelfinal-Spiele sprangen nicht heraus. Besondere Aufmerksamkeit genießt der 34-Jährige durch die Tatsache, dass er in einer Beziehung mit Fallon Sherrock lebt.

Rusty-Jake Rodriguez stammt aus einer Darts-Familie. Seine Brüder Roxy-James und Rowby-John verdienen ihr Geld ebenfalls als Profis in der Szene. Eigentlich ist “RJR3″ aktuell nur die österreichische Nummer 3 im PDC-Ranking. Lange Zeit sah es auch so aus, als würde die Alpenrepublik dieses Jahr keinen Spieler ins Ally Pally schicken. Doch der Wiener nutzte beim PDPA-Qualifier Ende November seine letzte Chance. Dort gewann er unter anderem gegen Landsmann Mensur Suljovic und spielte im Endspiel einen Average von knapp 107.

Dabei hatte Rusty-Jake zuvor ein ganz schwaches Jahr gespielt und auch noch mit einer Verletzung am Handgelenk zu kämpfen. Dieses Handicap belastet den 22-Jährigen noch immer. So muss Rodriguez zur Zeit seine Belastung gut steuern. Im Vorjahr hatte “RJR3″ sein Debüt bei der PDC-WM gefeiert. In der ersten Runde ließ er Ben Robb mit einem 3:1-Sieg keine Chance, bevor er dann gegen Chris Dobey einen 2:0-Vorsprung verspielte und mit einem 2:3 die Heimreise antreten musste.

Cameron Menzies - Rusty-Jake Rodriguez Statistik & Bilanz:

Letzte Spiele Cameron Menzies vs Rusty-Jake Rodriguez: 5:6, 6:4, 5:2, 5:2



Beide Spieler sind schon viermal aufeinander getroffen. Die ersten beiden Duelle stammen aus dem Jahr 2019. Hier setzte sich der Schotte auf der Challenge-Tour jeweils im Halbfinale zweimal mit 5-2 durch.

Das erste Kräftemessen auf der Pro-Tour folgte im Vorjahr. Im Players Championship 29 gewann Menzies in Runde 1 mit 6:4. Beim gleichen Turnier spielten beide Profis dann auch in diesem Jahr in der ersten Runde gegeneinander. Nur setzte sich dieses Mal Rusty-Jake Rodriguez am 1. November mit 6:5 durch.

Unser Menzies - Rodriguez Tipp: Sieg Rodriguez mit HC +1,5

Beim Blick auf die Weltrangliste ist der Schotte der Favorit, doch Rusty-Jake Rodriguez wird in einem 50:50-Spiel auch seine Chancen bekommen. Sicher haben beide Profis kein gutes Jahr 2023 gespielt und müssen froh sein, dass sie im Ally Pally überhaupt am Start sind. Doch was “RJR3″ kann, wenn er seine Schmerzen im Handgelenk unter Kontrolle hat, konnte man beim PDPA-Qualifier sehen. Aktuell ist der Österreicher mit einem dosierten Training fast schmerzfrei.

So trauen wir dem Wiener zumindest ein gutes Spiel zu, bei dem er einen hypothetischen Vorsprung von 1,5 Sätzen nach Hause bringt, womöglich reicht es auch zum Einzug in Runde 2 gegen Dave Chisnall.