Mexiko – Costa Rica Tipp, Prognose & Quoten | 09.07.2023

Unser Mexiko - Costa Rica Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 09.07.2023 lautet: Nach dem Misserfolg gegen Katar wird sich die „El Tri“ gegen Costa Rica mit einem Sieg zurückmelden.

Dass Ballbesitz und Torchancen nicht ausreichen, um ein Spiel am Ende auch zu gewinnen, erfuhr Mexikos Interimstrainer Jaime Lozano im Match gegen Katar am eigenen Leib. Trotz 72 Prozent Ballbesitz und deutlich mehr Torchancen stand am Ende eine knappe 0:1-Pleite zu Buche.

Costa Rica feierte trotz zwischenzeitlichem 5:1 kürzlich gegen den Underdog Martinique nach 90 Minuten einen knappen 6:4-Erfolg und löste als Gruppenzweiter das Ticket für die K.o.-Runde.

Ähnlich der Buchmacher-Einschätzung sehen wir Mexiko in der Favoritenrolle und rechnen nach der Pleite gegen Katar mit einer Reaktion. Für eine Handicap-Wette auf die Mexikaner hält Bet-at-home eine Quote von 1,95 bereit.

Darum tippen wir bei Mexiko vs Costa Rica auf „Sieg Mexiko (Handicap -1)“:

Zwei der drei Vorrundenspiele gewann Mexiko mit zwei Toren Unterschied.

Costa Rica legte bereits in der Gruppenphase Probleme an den Tag (1S, 1U, 1N) und qualifizierte sich nur mit viel Mühe für das Viertelfinale.

Spielerisch ist die „El Tri“ den „Ticos“ deutlich überlegen und weist mehr als den 16-fachen Kadermarktwert auf. Zudem trennen beide Teams im FIFA-Ranking 28 Plätze.

Mexiko vs Costa Rica Quoten Analyse:

Am Drei-Wege-Markt zeichnet sich eine sehr deutliche Tendenz zum Sieg der Nordamerikaner ab. Ein Erfolg der „El Tri“ wird mit einer durchschnittlichen Mexiko Costa Rica Quote in Höhe von 1,36 bewertet.

Tippfreunde, die hingegen ihr Augenmerk auf den Underdog geworfen haben, dürfen sich über teilweise mehr als den achtfachen Wetteinsatz freuen. Die Bookies halten einen Triumph der Mittelamerikaner für sehr unwahrscheinlich.

Tore schließen die Buchmacher keineswegs aus und offenbaren für drei oder mehr Treffer in der regulären Spielzeit eine durchschnittliche Quote von 1,70.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mexiko vs. Costa Rica Prognose: Müssen die Mexikaner die Koffer packen?

In Mexiko macht sich der Chancentod breit. Gegen den WM-Gastgeber war die Lozano-Elf das bessere Team und hatte auch Zug zum Tor. Es wurde aber versäumt, das Leder im gegnerischen Kasten unterzubringen.

Neben den USA haben die Mexikaner im laufenden Wettbewerb die meisten Großchancen vergeben. Zehn waren es an der Zahl. Dabei scheiterte die „El Tri“ zweimal am Aluminium. Wenngleich zahlreiche Hochkaräter liegen gelassen wurden, ist nicht zu vergessen, dass die ersten beiden Gruppenspiele gegen Honduras (4:0) und Haiti (3:1) klare Siege mit sich brachten. Mit sieben zu zwei Toren wusste Mexiko zu überzeugen und sicherte sich vor Katar den Gruppensieg.

Trotz der knappen 0:1 Niederlage gegen die Weinroten zum Abschluss der Vorrunde fungiert Mexiko nach wie vor als Topfavorit auf den Titelgewinn. Satte elf Mal setzten sich die Mexikaner bereits im Endspiel durch. 2021 kam im Finale gegen die USA nach der Verlängerung aber eine Niederlage zustande.

In der Gruppe C gestaltete sich das letzte Match in Bezug auf den Kampf um Rang zwei sehr spannend. Am Ende reichte den „Ticos“ im direkten Duell mit Martinique ein 6:4, um Platz zwei dingfest zu machen.

Mexiko - Costa Rica Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mexiko: 0:1 Katar (Gold-Cup, A), 3:1 Haiti (Gold-Cup, A), 4:0 Honduras (Gold-Cup, A), 1:0 Panama (NL, A), 0:3 USA (NL, A).

Letzte 5 Spiele Costa Rica: 6:4 Martinique (Gold-Cup, A), 0:0 El Salvador (Gold-Cup, A), 1:2 Panama (Gold-Cup, A), 1:3 Ecuador (Test, A), 0:1 Guatemala (Test, H).

Letzte Spiele Mexiko vs. Costa Rica: 0:0 (WM-Quali, H), 1:0 (WM-Quali, A), 5:4 n. E. (NL, H), 1:0 (Test, A), 5:4 n. E. (Gold-Cup, A).

Mit vier Punkten zogen die Mannen von Trainer Luis Fernando Suárez ins Viertelfinale ein. Sonderbar überzeugend waren die Leistungen in der Vorrunde aber nicht. Vor allem defensiv gaben die Costa Ricaner keine allzu stabile Figur ab. Sechs Gegentore mussten in drei Gruppenspielen verkraftet werden. Selbst Underdog Martinique schenkte dem FIFA-Weltranglisten-42. zuletzt vier Buden ein.

Wenngleich die „Ticos“ bereits 16-Mal am Gold Cup teilgenommen haben, lässt der erste Titelgewinn weiterhin auf sich warten. Der von uns getestete Wettanbieter Bet-at-home hält diesbezüglich eine Quote von über 20,00 bereit.

Wer seine Mexiko Costa Rica Wetten auf ein neues Level heben möchte, sollte als Kunde aus Deutschland bei einem Wettanbieter ohne Steuer spielen.

Unser Mexiko – Costa Rica Tipp: Sieg Mexiko (Handicap -1)

Ähnlich der Einschätzung der Bookies sehen auch wir den Rekordtitelträger aus Nordamerika in der Favoritenrolle und tendieren zu einem Triumph der „El Tricolor“.

Die Mexikaner verfügen auf sämtlichen Positionen über deutlich mehr Qualität und haben in allen drei Gruppenspielen eine starke Leistung geboten. Wenngleich zuletzt gegen Katar eine Niederlage zu Tage kam. Gerade diese wird „die Dreifarbigen“ aber anspornen, alles gegen die „Ticos“ in die Waagschale zu werfen.