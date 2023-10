Mexiko - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 18.10.2023

Unser Mexiko - Deutschland Tipp zum Freundschaftsspiel am 18.10.2023 lautet: Im ersten Spiel unter Bundestrainer Nagelsmann konnte das deutsche Team überzeugen. Auch gegen Mexiko dürfte es für die DFB-Auswahl mindestens ein Remis geben.

Die deutsche Nationalmannschaft hat am Samstag mit einem verdienten 3:1-Sieg gegen die USA einen gelungenen Einstand unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann gefeiert. Schon nach gerade einmal vier Übungseinheiten war die neue Handschrift des Trainers erkennbar. Im zweiten und letzten Testspiel der USA-Reise geht es für die DFB-Auswahl nun nach Philadelphia, wo man in der Nacht auf Mittwoch auf Mexiko trifft.

Bei diesem Spiel entscheiden wir uns mit einer Quote von 2,05 bei Betano für die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Mexiko vs Deutschland auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

Deutschland hat in 12 Länderspielen gegen Mexiko nur 2 Niederlagen kassiert.

Die DFB-Elf ist mit Siegen gegen Frankreich und die USA im Aufwind.

Mexiko bekam es in den letzten Partien nur mit schwächeren Gegnern zu tun.

Mexiko vs Deutschland Quoten Analyse:

Mexiko wird in der FIFA-Rangliste als Zwölfter drei Plätze vor der DFB-Auswahl geführt. Trotzdem schlagen sich die Bookies, unter denen sich auch einige Sportwetten Anbieter mit PayPal befinden, recht klar auf die Seite der deutschen Auswahl.

So wird bei der Mexiko vs Deutschland Prognose ein Sieg von „El Tri“ mit durchschnittlichen Quoten von 4,38 belohnt. Für einen Erfolg der Nagelsmann-Elf klettern die Quoten nur auf einen Schnitt von 1,71.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mexiko vs Deutschland Prognose: Kann Deutschland auch ohne zahlreiche Stammspieler gewinnen?

Nach sieben Achtelfinal-Teilnahmen in Folge rechnete man in Mexiko auch bei der WM 2022 fest mit der Runde der letzten 16. Doch dieses Mal scheiterte „El Tri“ schon in der Gruppe C hinter Argentinien und Polen. Danach trat Coach Gerardo Martino zurück. Nachfolger Diego Cocca durfte sich nur sieben Spiele lang versuchen. Eine 0:3-Pleite im Halbfinale der CONCACAF-Nations-League gegen Erzrivale USA wurde dem Trainer zum Verhängnis. Seitdem wird die Auswahl von Jaime Lozano betreut.

Da Mexiko unter Lozano den Gold Cup 2023 gewinnen konnte, wurde der Interimscoach zum neuen Cheftrainer befördert. Am Samstag wurde Ghana in einem Testspiel mit 2:0 besiegt. Zuvor gab es zwei Testspiel-Remis gegen Australien (2:2) und Usbekistan (3:3). Der Coach steht in der Kritik, da er sich im Sturm immer wieder gegen den 22-jährigen Santiago Gimenez (Feyenoord, 8 Tore in 12 Ligaspielen) und für den 32-jährigen Raul Jimenez (Fulham) entscheidet. In den letzten 17 Länderspielen kassierte „El Tri“ nur zwei Pleiten.

Julian Nagelsmann schickte in seinem ersten Spiel als Bundestrainer die Nationalmannschaft gegen die USA in einer 4-2-2-2-Formation aufs Feld. Vor allem die Offensive mit Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané und Niclas Füllkrug überzeugte mit viel Variabilität und Kombinationsfreude. Zudem trat das ganze Team beherzt, entschlossen, selbstbewusst und mutig auf. Am Ende standen für das deutsche Team neun Chancen zu Buche.

Mehr Möglichkeiten hatte sich eine DFB-Auswahl in keinem der jüngsten sieben Länderspiele erarbeitet. Die Startelf kam allerdings auf ein Durchschnittsalter von 28,97 Jahren und hatte immer wieder Probleme gegen das Tempo der jungen Soccer-Boys. So ergaben sich vor allem im ersten Durchgang einige Lücken. Bundestrainer Nagelsmann muss auch gegen Mexiko ohne Joshua Kimmich auskommen. Zudem dürften Spieler wie Müller, Brandt, Havertz, Goretzka, Thiaw, Raum und Süle in der Startelf stehen.

Mexiko - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mexiko: 2:0 Ghana (H), 3:3 Usbekistan (H), 2:2 Australien (H), 1:0 Panama (H), 3:0 Jamaika (A)

Letzte 5 Spiele Deutschland: 3:1 USA (A), 2:1 Frankreich (H), 1:4 Japan (H), 0:2 Kolumbien (H), 0:1 Polen (A)

Letzte 5 Spiele Mexiko vs Deutschland: 1:0 (A), 4:1 (H), 4:3 (H), 2:1 (H), 0:0 (A)

An das letzte Duell mit Mexiko hat Deutschland keine guten Erinnerungen. Im ersten Gruppenspiel der WM 2018 verlor der Titelverteidiger mit 0:1 gegen „El Tri“. Diese Niederlage war der Anfang vom Niedergang der DFB-Auswahl.

Das 0:1 bei der Weltmeisterschaft in Russland war im zwölften Duell mit den Mexikanern die zweite Pleite. Die andere Niederlage stammt aus dem Juni 1985 und einem 0:2 in Mexico City. Dem gegenüber stehen fünf Siege und fünf Remis. Auch das Torverhältnis spricht mit 24:11 für die deutsche Nationalmannschaft.

Unser Mexiko - Deutschland Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Die mexikanische Nationalmannschaft darf man sicher nicht unterschätzen. Seit sechs Länderspielen ist „El Tri“ ungeschlagen. Allerdings traf man in diesem Zeitraum nicht auf wirklich starke Gegner. Auf der Gegenseite zeigt die Formkurve der DFB-Elf steil nach oben. So ist der Sportwetten-Tipper geneigt, der Einschätzung der Buchmacher zu folgen. Allerdings wird Julian Nagelsmann einige Stammspieler schonen. So müssen wir in unsere Prognose ein mögliches Unentschieden mit einbeziehen. Da die deutsche Abwehr immer noch etwas wackelt, gehen wir auch von einigen Toren aus.