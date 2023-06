Mexiko - Honduras Tipp, Prognose & Quoten | 26.06.2023

Unser Mexiko - Honduras Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 26.06.2023 lautet: Seit 1991 hat Mexiko den Gold Cup acht Mal geholt. Aktuell machen dem Rekordchampion innere Unruhen zu schaffen. Unter Interimscoach Jaime Lozano soll Ruhe einkehren.

Zum Auftakt duelliert sich El Tri mit Honduras, einem Gegner, den sie in den vergangenen drei direkten Aufeinandertreffen ohne Gegentreffer besiegen konnten. Das führt uns zu unserem Tipp: „Beide treffen: Nein“. In diesem Fall findet ihr die Quote von 1,70 bei Admiralbet.