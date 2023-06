Mexiko – Katar Tipp, Prognose & Quoten | 03.07.2023

Unser Mexiko - Katar Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 03.07.2023 lautet: Die Mexikaner sind bereits für die K.o.-Runde gesetzt, werden aber dennoch gegen Katar im letzten Gruppenspiel siegreich sein.

Mexiko triumphierte auch im zweiten Gruppenspiel gegen Haiti und sackte nach einem souveränen 3:1 drei weitere Punkte ein. Ein Sieg, der hätte höher ausfallen können. Die „El Tri“ präsentierte sich deutlich torgefährlicher und ließ defensiv nur wenig zu.

Katar versäumte kürzlich beim 1:1 gegen Honduras einen entscheidenden Schritt in Richtung Viertelfinale zu vollziehen. Bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit lag der einstige WM-Gastgeber durch den Treffer von Rechtsaußen Tameem Mansour Al-Abdullah in Front, musste sich aber am Ende mit einem 1:1 begnügen.

Wir sehen Mexiko klar als Favoriten und rechnen mit Toren auf beiden Seiten. AdmiralBet hält eine Quote von 2,40 bereit.

Darum tippen wir bei Mexiko vs Katar auf „Sieg Mexiko & beide Teams treffen“:

Mexiko verlor nur eines der letzten zehn Länderspiele (6S, 3U).

Mit nur einem Triumph in den letzten sieben Begegnungen (2U, 4N) befindet sich Katar in der Krise.

Die „El Tri“ zeichnet sich anhand des 20-fachen Kadermarktwertes der Katarer aus und ist qualitativ deutlich besser besetzt.

Mexiko vs Katar Quoten Analyse:

Ein Blick auf den Drei-Wege-Markt zeigt die Mexikaner als klaren Favoriten. Alles andere als ein Sieg der „El Tri“ käme somit einer riesigen Überraschung gleich. Statistische Daten liegen nicht vor, da beide Konkurrenten bisweilen noch nicht aufeinandergetroffen sind.

Mexiko hat das Ticket für die K.o.-Runde bereits gelöst, für Katar geht es hingegen um alles. Mit einem Sieg stünden die Katarer sicher im Viertelfinale. Eine Mexiko Katar Quote in Höhe von durchschnittlich 6,10 verspricht im Erfolgsfall des Underdogs einen attraktiven Gewinn.

In den bisherigen Gruppenspielen legten beide Mannschaften einen ausgeprägten Zug zum Tor an den Tag. Eine Tatsache, die auch den Bookies nicht entgangen ist. Am Markt „Beide Teams treffen“ wird beiden Konkurrenten mindestens ein Treffer zugetraut.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mexiko vs. Katar Prognose: Sorgt Katar für eine große Überraschung?

Mexiko geht als Rekordsieger beim Gold Cup an den Start. Die „El Tri“ gewann das Kontinental-Turnier aus Nord- und Mittelamerika und der Karibik elf Mal. Durch das 3:1 über Haiti feierte die Nationalmannschaft der Mexikaner den zweiten Sieg im zweiten Spiel und qualifizierte sich vorzeitig für das Viertelfinale.

Die Bookies sahen schon vor dem Beginn des Wettbewerbs die Mannen von Interimstrainer Jaime Lozano, der die Elf nach der Entlassung von Diego Cocca derzeit betreut, als Hauptanwärter auf den Titelgewinn. Der 44-jährige Mexikaner betreibt gerade Eigenwerbung und gewann bisweilen beide Spiele unter seiner Federführung. Neben dem souveränen 3:1 gegen Haiti stand zum Auftakt ein 4:0 Kantersieg über Honduras zu Buche.

Gaststarter Katar verspielte beim 1:1 gegen Honduras in der Nachspielzeit den ersten Erfolg im Turnier. Nach der Auftaktniederlage gegen Haiti könnte es für die Katarer in Bezug auf das Erreichen des Viertelfinales eng werden. Selbst zum Tabellenzweiten aus Haiti fehlen mittlerweile zwei Punkte.

Mexiko - Katar Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mexiko: 3:1 Haiti (Gold-Cup, A), 4:0 Honduras (Gold-Cup, A), 1:0 Panama (NL, A), 0:2 USA (NL, A), 2:2 Kamerun (Test, H).

Letzte 5 Spiele Katar: 1:1 Honduras (Gold-Cup, A), 1:2 Haiti (Gold-Cup, A), 2:1 Jamaika (Test, A), 0:1 Kroatien (Test, H), 1:2 Irak (Test, A).

Letzte Spiele Mexiko vs. Katar: -

Für Katar droht bei der zweiten Teilnahme am Gold Cup das Ausscheiden nach der Vorrunde. Zu schwach waren die bisherigen Leistungen. Wenngleich der WM-Gastgeber vor dem Aus steht, ist ein gewisses Maß an offensiver Durchschlagskraft erkennbar. In beiden Gruppenansetzungen netzten „al-Anabbi“ ein.

In erster Linie machen sich aber defensive Probleme breit. Obwohl Coach Carlos Queiroz defensiv mit einer Fünferkette auflaufen lässt, mangelt es an der Abwehr an Stabilität im Gold Cup. Keine der beiden Duelle endete nämlich ohne Gegentor. Wettbewerbsübergreifend steht seit sieben Länderspielen kein „Clean Sheet“ zu Buche.

Um seine Mexiko - Katar Wetten zu optimieren und dabei das eigene Verlustrisiko auf ein Minimum zu reduzieren, bietet sich der Einsatz von Freebets an. Des Öfteren kann der von uns getestete Wettanbieter AdmiralBet mit dem einen oder anderen Gratiswetten Angebot aufwarten.

Unser Mexiko – Katar Tipp: Sieg Mexiko & beide Teams treffen

Spielerisch sind die Nordamerikaner den Schützlingen aus dem Mittleren Osten in sämtlichen Mannschaftsbereichen deutlich überlegen und bestechen mit 163 Millionen Euro zu 8 Millionen Euro anhand des zwanzigfachen Kadermarktwertes.

In den ersten beiden Begegnungen gaben sich die Mexikaner keine Blöße und setzten sich gegen Honduras und Haiti souverän durch.