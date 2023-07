Mexiko - Panama Tipp, Prognose & Quoten | 17.07.2023

Gewonnen haben die Canaleros den Cup noch nie. Nach ihrem Coup gegen Co-Gastgeber USA strotzen sie nur so vor Selbstbewusstsein. Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass sie auch die bärenstarken Mexikaner bezwingen. Wir entscheiden uns für den Tipp „Sieg Mexiko“ mit einer Quote von 1,57 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Mexiko vs Panama auf „Sieg Mexiko“:

Mexiko vs Panama Quoten Analyse:

Nicht nur wir, auch die Top Online-Buchmacher sehen die Mexikaner in der klaren Favoritenrolle. Während man bei einem erfolgreichen Tipp auf Panama seinen Einsatz im besten Fall fast versiebenfachen kann, knacken die Quoten für Wetten auf El Tri die Marke von 1,50 in den meisten Fällen nur geringfügig.

Der Wettanbieter Bwin, der aktuell einen Bwin Gutschein Code im petto hat, ist mit einer Quote von 1,57 für einen mexikanischen Erfolg Spitzenreiter. Noch nicht einmal ein Tor trauen die Bookies den Panamaern zu. Die Wettoption „Beide treffen“ ist mit Quoten bis 2,20 verbunden. In etwa dieselben Werte liefert auch der Tipp auf Über 2,5 Tore im Spiel.

Mexiko vs Panama Prognose: El Tri machens erneut

Das war allerdings am dritten Spieltag der Gruppenphase, als sie bereits mehr oder weniger als Gruppensieger feststanden. Das damalige 0:1 gegen Katar war die einzige Pleite in den letzten sechs Länderspielen. Die anderen fünf wurden gewonnen. Weiter zurückblickend verloren die Mexikaner nur zwei der letzten 13 Partien.

Mit acht Erfolgen beim Gold Cup ist El Tricolor der Rekordhalter. Die letzten drei Titel holten die Mexikaner im Vierjahres-Rhythmus. Nach den Siegen in 2011, 2015 und 2019 würde es also nur allzu gut passen, wenn sie vier Jahre nach dem letzten Triumph mal wieder die Trophäe in die Höhe strecken würden.

Mexiko - Panama Statistik & Bilanz:

Panama steht erst zum dritten Mal überhaupt im Endspiel des Gold Cups. In den beiden Finals 2005 und 2013 zogen sie jeweils gegen die USA den Kürzeren. Am Mittwoch aber behielten die Panamaer gegen die Soccer Boys die Oberhand und setzten sich im Halbfinale mit 6:5 nach Elfmeterschießen durch.

Damit ziehen Los Canaleros ungeschlagen ins Finale. Von den vier Partien zuvor hatten sie drei gewonnen und nur am letzten Spieltag der Gruppenphase, als das Ticket für die K.o.-Phase schon gelöst war, unentschieden gegen El Salvador gespielt. Bis einschließlich dem Viertelfinale konnte Panama in den ersten vier Partien des Turniers stets mindestens doppelt treffen.

Gegen die USA wurden zwei Treffer in der regulären Spielzeit wegen Abseits aberkannt. Erst in der Verlängerung gingen die Panamaer in Führung, konnten diese aber nicht halten. Gegen die Mexikaner lag Panama in den letzten zehn direkten Duellen überhaupt nur ein einziges Mal in Führung. Doch selbst diese konnte La Marea Roja seinerzeit nicht halten.