Middlesbrough - Aston Villa Tipp, Prognose, Quoten|6.1.24

Unser Middlesbrough - Aston Villa Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 06.01.2024 lautet: Unai Emery hat aus Aston Villa einen Titelaspiranten geformt. Die Belastungen der vergangenen Wochen hinterließen aber offensichtliche Spuren. Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute eine enge Begegnung.

Aston Villa beantwortete mit einem 3:2-Sieg gegen Burnley zwei sieglose Spiele in Folge. Unai Emery leistet beim Tabellenzweiten hervorragende Arbeit, der Aufwand hat dennoch seinen Preis. „The Claret and Blue Army“ kassierte in den letzten beiden Pflichtspielen fünf Gegentore. Michael Carrick steht mit Middlesbrough zwar nur im Mittelfeld der Championship, könnte mit seiner Offensive aber eine unterhaltsame Partie forcieren.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Aston Villa & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,80 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Middlesbrough vs Aston Villa auf „Sieg Aston Villa & Beide Teams treffen“:

Aston Villa beendete die letzten 5 Pflichtspiele mit „Beide Teams treffen“.

Middlesbrough erspielte sich in der Championship bereits 42,3 xG (4.)

Aston Villa erzielte in der Premier League bislang 2,2 Tore pro Spiel (2.).

Middlesbrough vs Aston Villa Quoten Analyse:

Vor dem 3:2-Sieg gegen Burnley wartete Aston Villa erstmals in dieser Spielzeit zwei Ligaspiele in Folge auf einen Dreier. Der Erfolg gegen Burnley brachte den überraschenden Meisterschaftskandidaten zurück auf die Siegerstraße. Mit Quoten bis 1,60 gehen die Buchmacher in diesem Duell von einem Auswärtssieg der Löwen aus.

Middlesbrough verlor zwei der letzten drei Pflichtspiele und kassierte in den vergangenen drei Partien jeweils mindestens ein Gegentor. Zu Hause werden die Siegchancen für Michael Carrick und sein Team mit einer Maximalquote von 5,75 versehen. Für beide Siegquoten bieten sich diese Sportwetten Gutscheine an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Middlesbrough vs Aston Villa Prognose: Der Favorit muss sich strecken

Aston Villa ist die Überraschung dieser Premier-League-Saison. Als Tabellenzweiter der englischen Spitzen-Liga ist die klare Favoritenrolle im Vergleich mit Middlesbrough erwartbar. Die Gäste rangieren derzeit im Mittelfeld der Championship, Englands zweiter Spielklasse.

Michael Carrick könnte mit seiner Mannschaft allerdings deutlich besser dastehen, wenn Boro die vielen Chancen effektiver nutzen würde. Im Ligavergleich der Championship gibt es nur drei Mannschaften, die zum jetzigen Zeitpunkt mehr erwartbare Tore als die Hausherren auf dem Zettel haben (42,3 xG).

Pro Spieltag gab die Carrick-Elf 5,5 Torschüsse ab - der drittbeste Wert der Championship. Davon wandelte Boro 7,9 Prozent in Treffer um. Aston Villa gab im englischen Oberhaus durchschnittlich nahezu dieselbe Anzahl an Torschüssen ab (5,4) und blieb dabei effizienter (10,9 Prozent Schussverwandlungs-Quote).

Die Mannschaft von Unai Emery wirkte zuletzt etwas müde und kassierte in den vergangenen beiden Partien insgesamt fünf Gegentore. Um der Favoritenrolle in diesem Vergleich gerecht zu werden, wird Aston Villa an seine Grenzen gehen müssen.

Middlesbrough - Aston Villa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Middlesbrough: 1:3 Coventry City (H), 2:1 Huddersfield (A), 0:1 Rotherham (A), 1:0 West Bromwich (H), 3:0 Port Vale (A).

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 3:2 Burnley (H), 2:3 Manchester United (A), 1:1 Sheffield (H), 2:1 Brentford (A), 1:1 Zrinjski Mostar (A).

Letzte 5 Spiele Middlesbrough vs. Aston Villa: 0:3 (A), 0:3 (H), 0:0 (A), 0:1 (H), 0:1 (H).

Einen Sieg trauen wir den Hausherren am Ende dieser Partie dennoch nicht zu. Middlesbrough kassierte in der Championship bislang 1,5 Gegentore pro Spieltag (16.) und verlor zwei der letzten drei Pflichtspiele. Das letzte Pflichtspiel ging mit 1:3 gegen Coventry City verloren.

Darüber hinaus sammelte Aston Villa in den vergangenen Wochen mehrere Erfahrungen mit Spielen, in denen beide Mannschaften trafen. Jüngst endeten vier Partien der Gäste mit Toren auf beiden Seiten. Dabei verließ „The Claret and Blue Army“ das Feld nur ein einziges Mal als Verlierer.

Ein großer Faktor in dieser Rechnung ist die Qualität im Angriff der Löwen. Aston Villa erzielte pro Premier-League-Spieltag die zweitmeisten Tore (2,2) und hat mit Ollie Watkins den Spieler mit den drittmeistern Scorerpunkten der Liga im Kader (17).

Alternativ lohnt sich in dieser Partie eine Wette auf „Sieg Aston Villa & Über 2,5 Tore“, die ihr bei AdmiralBet mit einer Quote von 2,05 findet. Im Bestfall verwendet ihr für diese Wette den AdmiralBet Gutschein.

Unser Middlesbrough - Aston Villa Tipp: Sieg Aston Villa & Beide Teams treffen

Der Tabellenzweite der Premier League spielt eine beeindruckende Saison und konnte sich am vergangenen Spieltag in einer torreichen Partie gegen Burnley mit 3:2 zurück auf die Siegerstraße befördern. Middlesbrough sammelte die drittmeisten Großchancen der Championship (67). Aston Villa ist in unseren Augen dennoch eine Nummer zu groß.