Middlesbrough - Chelsea Tipp, Prognose, Quoten|09.01.2024

Unser Middlesbrough - Chelsea Sportwetten Tipp zum EFL Cup Spiel am 09.01.2024 lautet: Chelsea kann eine holprige Saison mit dem Titel im League Cup erträglicher gestalten. Im Wett Tipp heute machen die Blues im Halbfinal-Hinspiel einen Schritt in diese Richtung.

In dieser Woche werden im englischen Ligapokal die Halbfinal-Spiele ausgetragen. Die großen Favoriten unter den vier verbliebenen Teams heißen Liverpool und Chelsea.

Während es die Reds mit Fulham zu tun bekommen, treffen die Blues auf Zweitligist Middlesbrough. Die Blauen aus London müssen am Dienstagabend zunächst auswärts im Riverside Stadium antreten. Das Rückspiel steigt dann am 23. Januar an der Stamford Bridge. Schon im ersten Duell sind die Gäste die klaren Favoriten.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,95 bei Bet3000 für die Wette „Sieg Chelsea & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Middlesbrough vs Chelsea auf „Sieg Chelsea & Unter 4,5 Tore“:

Middlesbrough liegt in der Heimtabelle der Championship nur auf Platz 16

Im laufenden Wettbewerb musste Boro noch gegen keinen Erstligisten ran

Chelsea gewann 5 der letzten 6 Pflichtspiele

Middlesbrough vs Chelsea Quoten Analyse:

Wenn ein Zweitligist einen Erstligisten empfängt, ist die Ausgangslage meistens klar. Vor allem, wenn die Gäste auch noch so viel Qualität im Kader mitbringen wie die Blues aus London.

So wird bei der Middlesbrough vs Chelsea Prognose ein Sieg des Favoriten mit durchschnittlichen Quoten von 1,58 bezahlt. Auf der Gegenseite gibt es für ein Weiterkommen von Boro Quoten im Schnitt von 5,51. Wetten auf einen Überraschungssieg des Außenseiters lassen sich gut mit Freiwetten absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Middlesbrough vs Chelsea Prognose: Kann Boro den Favoriten ärgern?

Im Oktober 2022 hatte Ex-Profi Michael Carrick den Middlesbrough FC übernommen und von Platz 21 auf Rang 4 der zweiten Liga geführt. 16 der ersten 23 Spiele unter dem neuen Trainer konnte Boro gewinnen.

Das reichte für die Teilnahme an den Aufstiegs-Playoffs, wo die Mannschaft aber im Halbfinale an Coventry City scheiterte. In dieser Saison hofften die Fans auf einen direkten Aufstiegsplatz. Bisher tut sich der Verein aber schwer. Nach 26 Spieltagen steht der MFC nur auf Rang 12.

Der erste Playoff-Rang ist immerhin nur vier Zähler entfernt. Doch Middlesbrough kassierte in dieser Saison schon zwölf Niederlagen. Vor allem die sechs Heimpleiten in 13 Partien vor den eigenen Fans bei 14:14 Toren tun weh. In der Fremde ist Boro mit 24 Toren viel treffsicherer. Im Ligapokal trat der Verein aus North Yorkshire in dieser Spielzeit fünfmal auswärts an und setzte sich fünfmal durch. Ein wirkliches Schwergewicht hat man bisher aber nicht aus dem Wettbewerb gekegelt.

Die Blauen aus London haben bisher keine gute Saison 2023/24 gespielt. Platz 10 nach 20 Spieltagen und ein Rückstand von zwölf Punkten auf den ersten Champions-League-Rang sind viel zu wenig für die Ansprüche des Vereins. Sicher gab es im Sommer einen großen Umbruch, zudem hat mit Mauricio Pochettino ein neuer Coach auf dem Trainerstuhl Platz genommen. Bisher gingen die Blues aber nur achtmal als Sieger vom Feld. Kein Team in den Top 12 der Tabelle kommt hier auf einen geringeren Wert.

Demgegenüber stehen schon acht Niederlagen. Die jüngste Tendenz macht aber etwas Hoffnung. Fünf der letzten sechs Pflichtspiele konnte der CFC gewinnen. In der Premier League gab es ein 2:1 gegen Crystal Palace und ein 3:2 bei Luton Town.

Dann kam am Samstag im FA Cup ein 4:0 daheim gegen Preston North End (2. Liga) dazu. Im Ligapokal stand Chelsea im Viertelfinale gegen Newcastle schon kurz vor dem Aus und konnte sich erst durch einen Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit ins Elfmeterschießen retten.

Middlesbrough - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Middlesbrough: 0:1 Aston Villa (H), 1:3 Coventry City (H), 2:1 Huddersfield Town (A), 0:1 Rotherham United (A), 1:0 West Brom Albion (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 4:0 Preston North End (H), 3:2 Luton Town (A), 2:1 Crystal Palace (H), 1:2 Wolverhampton (A), 4:2 Newcastle (H)

Letzte 5 Spiele Middlesbrough vs Chelsea: 0:2 (H), 0:3 (A), 0:1 (H), 0:2 (H), 0:2 (A)

Beide Teams standen sich schon 114 Mal gegenüber. Chelsea hat in der Bilanz mit 55 Siegen zu 30 Niederlagen die Nase vorne. Auch in Middlesbrough spricht die Statistik mit 25 Erfolgen zu 16 Pleiten für die Gäste aus der Hauptstadt.

Die letzten neun Duelle hat Boro alle verloren und blieb dabei immer ohne einen eigenen Treffer. Verliert der MFC auch dieses Mal zu Null, wird dies von AdmiralBet mit einer Quote von 2,75 bezahlt. Neu- und Bestandskunden können wir den aktuellen Admiralbet Gutschein empfehlen.

Unser Middlesbrough - Chelsea Tipp: Sieg Chelsea & Unter 4,5 Tore

Sicher hat auch der englische Pokal seine eigenen Gesetze. Doch Middlesbrough ist aus unserer Sicht kein Kandidat für eine Überraschung. Dazu ist der Zweitligist in dieser Saison viel zu heim- und formschwach. Zudem hat Boro im Laufe des Wettbewerbs großes Losglück gehabt.

Nun wartet die erste richtig harte Nuss. Diese wird für den Außenseiter eine Nummer zu groß werden. Denn ein Titel im EFL Cup wäre für Chelsea in der aktuellen Situation sehr wichtig. So stellen die Blues unserer Meinung nach schon im Hinspiel die Weichen in Richtung Finaleinzug. Allzu viele Tore dürften bei diesem Hinspiel allerdings nicht fallen.

Unser Middlesbrough Chelsea Sportwetten Tipp lautet: „Sieg Chelsea & Unter 4,5 Tore“ mit einer Wettquote bei Bet3000 von 1,95.

