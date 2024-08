Midtjylland - Slovan Bratislava Tipp, Prognose & Quoten

Sechs nationale Meisterschaften in Folge gingen in der Slowakei zuletzt an Slovan Bratislava. Nach drei Siegen aus drei Liga-Spielen gehört die Tabellenführung erneut den Belasi. Bevor der Vorsprung an der Spitze ausgebaut werden kann, führt die Reise von Vladimir Weiss und seiner Mannschaft in der Midtjylland Slovan Bratislava Prognose nach Skandinavien.