Molde - Brügge Tipp, Prognose & Quoten | 07.03.2024

Unser Molde - Brügge Sportwetten Tipp zum Europa Conference League Spiel am 07.03.2024 lautet: Beide Vereine treffen im ECL-Achtelfinale erstmals aufeinander. Im Wett Tipp heute sehen wir die Gäste aus Belgien in einem engen Spiel leicht vorne.

Im Achtelfinale der UEFA Europa Conference League greifen die acht Gruppensieger aus der Saison 2023/24 nun erstmals ins Geschehen ein. Dazu gehört auch Club Brügge. Der belgische Verein bekommt es in der Runde der letzten 16 mit dem Molde FK zu tun. Bevor man sich in der kommenden Woche in Brügge zum Rückspiel trifft, steht an diesem Donnerstag das Hinspiel in Norwegen an. Die Wettanbieter rechnen mit einer engen Partie auf Augenhöhe.

Wir entschieden uns mit einer Quote von 1,85 bei AdmiralBet für die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Molde vs Brügge auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Brügge ist seit 10 Spielen in der ECL ungeschlagen (8S, 2U)

Der Club hat die letzten 5 ECL-Gastspiele mit einem Torverhältnis von 16:3 allesamt gewonnen

Bei der Spielpraxis und dem Marktwert haben die Belgier die Nase vorne



Molde vs Brügge Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Belgier mit 125 zu 25 Millionen Euro die Nase vorne. Der Heimvorteil spricht im Hinspiel für die Norweger. Dafür befindet sich der MFK eigentlich noch in der Winterpause. So können sich die Bookies, die für euch auch die besten Sportwetten Apps parat haben, bei der Molde vs Brügge Prognose auf keinen Favoriten einigen.

Die Gäste liegen mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,52 in der Gunst der Wettanbieter leicht vorne. Doch auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Hausherren auch nur Quoten im Schnitt von 2,76.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Molde vs Brügge Prognose: Molde hofft auf gute Heimbilanz gegen belgische Teams

2022 gewann Molde die fünfte Meisterschaft in Norwegen und qualifizierte sich damit für die Königsklasse in der Saison 2023/24. Nach dem Aus in den CL-Playoffs gegen Galatasaray ging der MFK in der Europa-League-Gruppenphase an den Start. Dort wurden die Männer von Coach Erling Moe Dritter in der Gruppe H hinter Bayer Leverkusen und Qarabag. So ging es für den „Fotballklubb“ nach der Winterpause in der Conference League in den K.o.-Playoffs gegen Legia Warschau weiter.

Hier setzten sich die Blau-Weißen mit einem 3:2-Heimsieg und einem 3:0-Auswärtserfolg souverän durch. Zum zweiten Mal nach 2020/21 steht der Verein in einem Achtelfinale. Die neue Saison beginnt in Norwegen erst Ende März. Im vergangenen Jahr musste sich Molde in den Eliteserien am Ende mit einem fünften Platz begnügen. Trösten konnte man sich mit dem Gewinn des Pokals, nach einem 1:0-Sieg im Endspiel gegen Meister Bodö/Glimt.

Zwischen 2020 und 2022 wurde Club Brügge dreimal in Folge Meister in Belgien. Der vierte Platz vergangene Saison bedeutete dann aber das schlechteste Abschneiden seit zwölf Jahren. Auch in diesem Jahr muss der Club den Ligatitel abschreiben. Nach 28 Spieltagen steht Brügge auf Rang 3 und hat schon 20 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Union St. Gilloise. Auch im Pokal-Halbfinale bekam man es in der Vorwoche mit Saint Gilloise zu tun.

Hier schieden die „Blauw-Zwart“ nach einem 2:1-Heimsieg und einer 0:2-Niederlage im Rückspiel aus. International hatte Brügge in den letzten fünf Spielzeiten jeweils die Champions-League-Gruppenphase erreicht. Diese Saison reichte es aber nur für einen Platz in der Europa Conference League. Hier sicherte sich der Club in der Gruppe D mit fünf Siegen und einem Remis bei 15:3 Toren den ersten Platz. In der Gruppenphase feierte die KV schon zwei Siege gegen den norwegischen Meister Bodö/Glimt (1:0, 3:1).

Molde - Brügge Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Molde: 1:1 Rosenborg Trondheim (H), 3:0 Legia Warschau (A), 3:2 Legia Warschau (H), 1:3 FC Kopenhagen (A), 2:1 FC Midtjylland (H)

Letzte 5 Spiele Brügge: 3:0 KRC Genk (A), 0:2 Union Saint-Gilloise (A), 1:2 RSC Anderlecht (H), 1:1 Cercle Brügge (A), 4:0 KAS Eupen (H)

Letzte Spiele Molde vs Brügge: -



Beide Vereine treffen am Donnerstag erstmals aufeinander. Molde bekam es schon sechs Mal mit Mannschaften aus Belgien zu tun. Während der MFK hier daheim noch ohne Niederlage und ohne Gegentor ist (1S, 2U), haben die Norweger alle drei Gastspiele auf belgischem Boden verloren (2:12 Tore).

Bleiben die Hausherren auch am Donnerstag ohne Gegentor, bekommt ihr dafür bei Crazybuzzer eine Quote von 3,45. Mit dem Crazybuzzer Bonus, der euch einen 100-Prozent-Einzahlungsbonus bis zu 100 Euro bietet, bekommt die Wette mehr Value. Club Brügge kommt dagegen auf eine Bilanz von sechs Siegen, zwei Remis und drei Niederlagen gegen norwegische Teams. In der Fremde ist die Statistik hier ausgeglichen (2S, 2U, 2N).

Unser Molde - Brügge Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Die fehlende Spielpraxis bereitete Molde gegen Legia Warschau keine großen Probleme. Brügge kann sich nach dem Aus im Pokal und dem großen Rückstand in der Liga auf Rang 1 den Rest der Saison auf die Conference League konzentrieren. Nach drei Pflichtspielen in Serie ohne Sieg gewann man in der Liga 3:0 bei KRC Genk. Am Ende geht es uns ähnlich wie den Buchmachern. Wir erwarten ein enges Duell auf Augenhöhe. In der Conference League haben sich die Belgier aber zuletzt sehr wohl gefühlt und sind seit zehn Spielen ungeschlagen (8S, 2U). Aus diesem Grund trauen wir den Gästen mindestens ein Remis zu.