Molde - Galatasaray Tipp, Prognose & Quoten | 23.08.2023

Unser Molde - Galatasaray Tipp zum Champions League Playoff Spiel am 23.08.2023 lautet: Molde befindet sich mitten in der Saison und blieben in sechs der letzten neun Spiele ohne Gegentor. Galatasaray hat in dieser Spielzeit ebenfalls mit guter Defensive überzeugt.

Der Startschuss in die Eliteserien fiel bereits Anfang April. Damals blieb Molde vier Spiele in Folge sieglos und legte einen Fehlstart hin. Mittlerweile sind diese Sorgen beseitigt und die Formkurve des MFK stimmt: Seit neun Ligaspielen ist die Mannschaft von Erling Moe ungeschlagen. Dabei hielten die Bla-hvit in sechs von neun Partien den Kasten sauber.

Ihre türkischen Gäste haben einen runden Saisonstart hingelegt. Gala hat keines der vier absolvierten CL-Quali-Spiele verloren und blieb in drei von vier internationalen Auftritten ohne Gegentor. Beide Mannschaften haben somit das Potenzial, ohne Gegentor vom Feld zu gehen. Unser Tipp: „Beide treffen: Nein“ mit einer Quote von 2,15 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Molde vs Galatasaray auf „Beide treffen: Nein“:

Gala ist seit 5 Pflichtspielen ohne Gegentor.

Molde hat in den letzten 9 Heimspielen insgesamt nur 2 Gegentore zugelassen.

Gala hat in 3 von 4 Qualifikationsspielen unter 0,60 erwartbare Gegentore zugelassen.

Molde vs Galatasaray Quoten Analyse:

Molde FK ist mittlerweile seit neun Ligaspielen ungeschlagen. Besonders beeindruckend ist die Heimstärke der Norweger: Durchschnittlich holen die Gastgeber 2,22 Punkte pro Ligaspiel im eigenen Stadion. Verhilft die gute Form dem MFK zu einem Heimsieg gegen Gala, reichen auch die Wettquoten der neuen Wettanbieter von 2,63 bis 2,89.

Gala wird schon im Hinspiel mit Siegquoten von 2,34 bis 2,50 leicht favorisiert. Das erscheint mit Hinweis auf die individuelle Qualität im Kader der Gäste nachvollziehbar. Unter anderem bestand die Offensive am vergangenen Wochenende aus Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoglu und Baris Yilmaz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Molde vs Galatasaray Prognose: Gala schützt das eigene Tor sehr effektiv

Galatasaray hat in der vergangenen Saison die türkische Meisterschaft geholt. Trainer Okan Buruk hat eine Mannschaft geformt, die herausragende Arbeit gegen den Ball leistet. Letztes Jahr hat Gala die wenigsten Gegentore (27) und die wenigsten erwartbaren Gegentore (29,2 xGA) kassiert.

Zudem blieb in der Süper Lig kein Team häufiger ohne Gegentor (16) als die „Aslanlar“. Zur neuen Saison hat sich wenig verändert und Gala macht genau dort weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben: Mit brillanter Defensive!

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Der türkische Meister hat fünf seiner bisherigen sechs Pflichtspiele ohne Gegentor beendet. In der Champions-League-Qualifikation hielt Gala seine Gegner in drei von vier Partien bei unter 0,6 erwartbaren Toren.

Gepaart mit einer individuell sehr starken Offensive ist das Grundrezept für erfolgreichen Fußball gelegt. Mauro Icardi ist einer dieser hoch veranlagten Spieler. Er erzielte beim letzten Ligaspiel einen Doppelpack und führte seine Farben zu einem souveränen 2:0-Erfolg gegen Trabzonspor.

Molde - Galatasaray Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Molde: 0:0 Valerenga Oslo (H), 2:0 Klaksvik (H), 2:2 Sandefjord (A), 1:2 Klaksvik (A), 2:0 Helsinki (H).

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 2:0 Trabzonspor (H), 1:0 NK Olimpija (H), 0:0 Kayserispor (A), 3:0 NK Olimpija (A), 1:0 Zalgiris (H).

Letzte Spiele Molde vs. Galatasaray: -

Die norwegischen Gastgeber haben in beiden vorherigen Qualifikationsrunden das Auswärtsspiel verloren. Dank ihrer großartigen Heimstärke und zwei 2:0-Erfolgen vor heimischer Kulisse haben die Hoffnungen auf eine Teilnahme an der CL-Gruppenphase weiterhin Bestand.

Inklusive der beiden Heimspiele in der Qualifikation hat das Team von Erling Moe nur zwei Gegentore in den letzten neun Partien im heimischen Aker Stadion zugelassen. Mit 2,22 Punkten pro Liga-Heimspiel hat das Hinspiel in der eigenen Arena höchste Priorität.

Im Gegensatz zu Galatasaray hat Molde in der abgelaufenen Spielzeit internationale Luft geschnuppert. Nach erfolgreicher Qualifikation und natürlich zwei zu Null-Siegen im eigenen Stadion war nach der Gruppenphase der Conference League Schluss. Immerhin behielt der MFK auch dort in zwei von drei Heim-Auftritten die weiße Weste.

Schätzt ihr die Favoritenrolle der Gäste höher ein, als die Quoten vermuten lassen, könnt ihr bei AdmiralBet folgende Wette abgeben: „Sieg Galatasaray“ mit einer Quote von 2,40. Unter diesem Link bringen wir euch zusätzlich den AdmiralBet Gutschein näher.

Unser Molde - Galatasaray Tipp: „Beide treffen: Nein“

Die beste Defensive der abgelaufenen Süper-Lig-Saison gastiert bei der zweitbesten Defensive der aktuellen norwegischen Spielzeit. Beide Mannschaften unterstrichen in den vorherigen Pflichtspielen ihre Qualitäten in der Verteidigung und lassen eine Defensiv-Schlacht erahnen.