Molde - Legia Warschau Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2024

Unser Molde - Legia Warschau Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 15.02.2024 lautet: Der norwegische Spitzenclub Molde FK empfängt den polnischen Rekordmeister Legia Warschau im Hinspiel um den Einzug ins Achtelfinale. Wir sehen in unserem Wett Tipp heute die Gastgeber im Vorteil.

Molde FK konnte die Erwartungen in der diesjährigen Europa League nicht erfüllen und erreichte nur den dritten Platz in der Gruppe. Nun treffen die Norweger in der Conference League auf den Gruppenzweiten der Gruppe E. Legia Warschau wurde knapp hinter Aston Villa Tabellenzweiter und muss somit in der Zwischenrunde um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen.

Wir sehen den Kader von Molde FK als etwas hochwertiger an und erwarten eine stärkere Offensive der Gastgeber. Unser Wett-Tipp heute lautete daher: „Sieg Molde“-Wette mit einer Quote von 2,30 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Molde vs Legia Warschau auf „Sieg Molde“:

Molde FK steht vor dem ersten Spiel in diesem Jahr und dürfte daher vollkommen ausgeruht auflaufen.

Legia Warschau verlor zwei der drei Auswärtsspiele in der Gruppenphase der Conference League.

Molde stand in den Heimspielen in der abgelaufenen Saison bei einer starken Torbilanz von 37:16.



Molde vs Legia Warschau Quoten Analyse:

Der norwegische Spitzenklub geht in den Augen der Buchmacher als leichter Favorit in das Duell mit Legia Warschau, was eine Quote von 2,30 für einen Sieg der Gastgeber unterstreicht. Sollten die Polen im hohen Norden Europas gewinnen, könnte man den Wetteinsatz verdreifachen.

Die Wettanbieter gehen dabei von einer munteren Partie aus und erwarten ein Tor von beiden Mannschaften. So liegt die Quote auf eine „Beide Teams treffen“-Wette mit 1,65 ein gutes Stück tiefer als die Quote für eine Wette dagegen. Wer ebenfalls eine torreiche Partie erwartet, könnte z.B. eine entsprechende „Über Tore“-Wette mit dem tollen Tipwin Sportwetten Bonus verbinden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Molde vs Legia Warschau Prognose: Kann Warschau den Schwung aus der Liga mitnehmen?

Die Saison der norwegischen ersten Liga ist seit gut zwei Monaten beendet und verlief am Ende recht enttäuschend für die Mannen von Molde FK. Mit 51 Punkten landete man nur auf dem fünften Rang und verpasste somit die Möglichkeit, auch im kommenden Jahr im internationalen Geschäft vertreten zu sein. Umso wichtiger dürfte den Norwegern daher das Weiterkommen in der Conference League sein.

In der Gruppenphase landeten die Blau-Weißen mit zwei Siegen und einem Remis bei drei Niederlagen nur auf dem dritten Rang in der Leverkusen-Gruppe und mussten somit den Gang in die unterklassige Conference League antreten. Vor heimischem Publikum erfolgte die einzige Niederlage in einem 1:2 gegen den Tabellenführer der Bundesliga.

Legia Warschau steht momentan auf dem vierten Rang der polnischen Ekstraklasa und hat sechs Punkte Rückstand auf das aktuelle Spitzenduo und somit auch eine Chance auf die Teilnahme an der nächsten Champions League. In der Liga zeigt die Formkurve des Rekordmeisters nach einer schwachen Phase zuletzt definitiv in die richtige Richtung. So blieb man in den letzten sieben Spielen ohne Niederlage.

In der Gruppenphase der Conference League konnte man vier der sechs Partien gewinnen, musste sich jedoch in den zwei Auswärtsspielen geschlagen geben. Der portugiesische Angreifer Josue konnte in den letzten drei Partien mit zwei Vorlagen sowie einem Treffer überzeugen und könnte auch gegen Molde zu einem wichtigen Faktor werden.

Molde - Legia Warschau Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Molde: 1:3 Kopenhagen (A), 2:1 Midtjylland (H), 3:1 Kristiansund (H), 1:5 Leverkusen (A), 1:0 Bodo/Glimt (A).

Letzte 5 Spiele Legia Warschau: 1:0 Chorzow (A), 2:0 Cracovia (H), 2:0 Alkmaar (H), 1:1 Lodz (A), 1:2 Kielce (A).

Letzte 2 Spiele Molde vs. Legia Warschau: 0:0 (A), 1:1 (H).



Die beiden Teams trafen bisher in zwei Spielen im Rahmen der Champions-League-Qualifikation aufeinander und trennten sich dabei jeweils mit einer Punkteteilung. Diese Duelle liegen jedoch schon zehn Jahre zurück und dürften daher nur mäßig aussagekräftig für die anstehende Begegnung sein.

Im Ligabetrieb fielen in den Spielen des polnischen Rekordmeisters in der laufenden Saison im Schnitt 2,7 Tore. In den Spielen von Molde FK in der abgelaufenen Saison wurden im Schnitt 3,5 Tore erzielt, was vor allem an der starken Offensive der Blau-Weißen lag, die im Schnitt für 2,2 dieser Tore verantwortlich war.

So könnte sich auch eine Wette auf viele Tore im kommenden Duell in der Conference League anbieten. Bei einem „Über 2,5 Tore“-Tipp winkt schon fast die Verdopplung des Wetteinsatzes. Eine solche Wette könnte auch ganz bequem über die übersichtliche Tipwin Sportwetten App abgegeben werden.

Unser Molde - Legia Warschau Tipp: Sieg Molde

Molde zeigt sich traditionell als recht heimstarkes Team und kam auch in der abgelaufenen Saison auf eine deutlich positive Bilanz im eigenen Stadion. Zudem schätzen wir die norwegische Liga im Vergleich zur polnischen Ekstraklasa etwas stärker ein und gehen auch aufgrund des Heimvorteils in der kommenden Begegnung mit den Gastgebern aus Molde.