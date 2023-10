Molde – Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 05.10.2023

Ähnlich der Buchmacher-Einschätzung sehen auch wir den Bundesligisten in der Favoritenrolle und tendieren zu einem Auswärtssieg mit Über 2,5 Toren zu einer Quote von 1,77 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Molde vs Leverkusen auf „Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore“:

Molde vs Leverkusen Quoten Analyse:

Tipp-Freunde, die hingegen die Hausherren aus Norwegen in der Favoritenrolle sehen, dürfen sich im Gewinnfall über den bis zu siebenfachen Wetteinsatz freuen. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ schlägt das Pendel sehr deutlich zu drei oder mehr Toren aus. Zudem ist mit Treffern auf beiden Seiten zu rechnen. In der Interwetten App findet der Wett-Interessierte für diesen Spielausgang eine Quote von 1,63 vor.