Monaco – PSG Tipp, Prognose & Quoten | 01.03.2024

Unser Monaco - PSG Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 01.03.2024 lautet: Nur knapp sind die Hauptstädter gegen Stade Rennes einer Blamage entgangen (1:1). In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einer Reaktion gegen die Monegassen.

AS Monaco zeigte sich kürzlich beim 3:2 in Lens eiskalt im Torabschluss. Als Matchwinner ging Linksaußen Takumi Minamino mit seinem Doppelpack hervor. Trotz der schwachen Leistung gegen Rennes ist Paris St. Germain nach wie vor in der Ligue 1 seit 18 Spieltagen ungeschlagen (14S, 4U). Der Vorsprung auf Konkurrent Brest beträgt weiterhin elf Punkte.

Nach der Fast-Niederlage gegen Rennes rechnen wir in unserem Wett Tipp heute mit einer Reaktion des Tabellenführers und räumen diesem in einem torreichen Match Vorteile ein. Für „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ bietet AdmiralBet eine Quote von 1,85.

Darum tippen wir bei Monaco vs PSG auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Die Monegassen trafen in 7 der jüngsten 8 Liga-Heimspiele und erzielten zu Hause insgesamt 18 Tore.

PSG übernimmt die Rolle des stärksten Auswärtsteams der Liga (8S, 3U).

Nach dem ernüchternden 1:1 vor heimischer Kulisse gegen Rennes ist mit einer Reaktion des Tabellen-Primus zu rechnen.



Monaco vs PSG Quoten Analyse:

Wer sein Augenmerk zum Markt „1x2″ richtet, wird recht schnell erkennen, dass dieser keinen klaren Favoriten zum Vorschein bringt. Die Gäste aus der französischen Hauptstadt werden mit einer durchschnittlichen Quote von 2,00 bewertet.

In der Hinrunde feierte PSG auf heimischem Boden einen 5:2-Erfolg und gab sich keine Blöße. Im Stade Louis II setzte es hingegen zuletzt zwei deutliche Niederlagen. Wer von einer dritten Pleite ausgeht, darf sich bei NEObet über den 3,25-fachen Wetteinsatz freuen. Weitere Informationen zu den Quoten und zum Willkommensbonus sind unserer NEObet Bewertung zu entnehmen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Monaco vs. PSG Prognose: Bleiben die Pariser in der Ferne weiter ungeschlagen?

Bei den Recken aus dem Fürstentum steht mit zwei Siegen aus den vergangenen drei Liga-Duellen ein Aufwärtstrend zu Buche. Aufgrund des 3:2 in Lens konnte der dritte Tabellenplatz erklommen werden. Somit dürfen die Schützlinge von Trainer Adi Hütter sogar von der Königsklasse träumen.

Trotzdem waren die Leistungen zu Hause alles andere als überzeugend. Lediglich ein Punkt aus den vergangenen vier Heimspielen deutet auf eine eklatante Heimschwäche hin. Obwohl die letzten Ergebnisse nicht stimmten, verpassten die Monegassen nur in zwei der elf Begegnungen auf heimischem Boden einen eigenen Treffer.

Defensiv stand die Hütter-Elf zu Hause auf wackeligen Beinen und hielt nur in zwei der letzten neun Ansetzungen im Stade Louis II einen „Clean Sheet“.

Für offensive Momente sorgen bei der AS Monaco Kapitän Wissam Ben Yedder (11 Tore), Takumi Minamino (7 Tore) und Aleksandr Golovin (6 Tore).

Monaco - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monaco: 3:2 RC Lens (A), 1:2 FC Toulouse (H), 3:2 OGC Nizza (A), 5:6 n.E. FC Rouen (A), 1:1 Le Havre (H).

Letzte 5 Spiele PSG: 1:1 Stade Rennes (H), 2:0 FC Nantes (A), 2:0 Real Sociedad (H), 3:1 OSC Lille (H), 3:1 Stade Brest (H).

Letzte Spiele Monaco vs. PSG: 2:5 (A), 3:1 (H), 1:1 (A), 3:0 (H), 0:2 (A).



PSG stellt im französischen Oberhaus nach wie vor das Maß aller Dinge dar und musste im Laufe der gesamten Saison nur eine Niederlage akzeptieren. Dem 2:3 gegen Nizza stehen auf der anderen Seite 16 Siege und sechs Remis gegenüber.

Dennoch brachten die letzten fünf Kräftemessen neben drei Erfolgserlebnissen zwei weitere Remis mit sich. Bei den Wettanbietern fungieren die Pariser weiterhin als haushoher Favorit auf den Gewinn der Meisterschaft.

Auswärts sind die Mannen von Trainer Luis Enrique in der Ligue 1 nach wie vor ungeschlagen und holten acht Siege und drei Remis. Nur in einem der elf Auswärtsspiele ging der Angriff von PSG leer aus. Die Offensive ist mit 23 Auswärtstoren brandgefährlich. Nur Monaco zeigte in der Ferne mehr Zug zum Tor (26).

Kylian Mbappé ist mit 21 Treffern der beste Angreifer in der obersten französischen Spielklasse. An zwei der vergangenen drei Spieltage blieb dem 25-jährigen Neuner, der vermutlich in der kommenden Saison zu Real Madrid wechselt, ein Treffer verwehrt. Winamax gewährt für ein Tor des Mittelstürmers eine Quote von 1,92. Zudem erhalten Neukunden einen zusätzlichen Winamax Willkommensbonus.

Unser Monaco – PSG Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Mit Paris St. Germain und AS Monaco stehen sich die beiden teuersten Kader gegenüber. Dennoch zeichnet sich PSG mit knapp über einer Milliarde Euro anhand des mehr als dreifachen Kader-Marktwertes der Hausherren (333,2 Mio.) aus. Nach dem ernüchternden 1:1 gegen Rennes ist mit einer Reaktion zu rechnen. Luis Enrique wird vermutlich am 4-3-3 mit offensiver Grundausrichtung festhalten. In einem knappen Match trauen wir beiden Konkurrenten einen Treffer zu und sehen die Gäste leicht im Vorteil.