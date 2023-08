Monfils - Rublev Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Monfils - Rublev Tipp zum US Open Spiel lautet: Schon in der zweiten Runde hat Andrey Rublev eine große Aufgabe vor der Brust. Gael Monfils hat schon mehrfach herausragende Leistungen im „Big Apple“ gezeigt.

Über weite Strecken der Saison war Andrey Rublev in fantastischer Verfassung, gewann das ATP Masters 1000 in Monte Carlo und stand im Viertelfinale der Australian Open. Bisher blieb dem Russen eine Teilnahme an einem Grand-Slam-Halbfinale verwehrt. Beim letzten Grand Slam des Jahres musste er bereits drei Mal im Viertelfinale die Segel streichen.

Möglicherweise ist in diesem Jahr schon früher Schluss. Gael Monfils ist zwar 36 Jahre alt, hat aber immer noch großes Tennis im Blut. Das stellte er bei seinem unvergesslichen Erstrunden-Sieg in Roland Garros gegen Sebastian Baez unter Beweis. Unser Tipp: „Sieg Monfils“ mit einer Quote von 2,50 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Monfils vs Rublev auf „Sieg Monfils“:

Rublev ist außer Form: Der Russe verlor in Hamburg in der 2. Runde gegen Altmaier und schied sowohl in Kanada als auch Cincinnati in Runde 1 aus.

Monfils hingegen stand beim ATP Masters 1000 in Kanada im Viertelfinale und beeindruckte mit Siegen gegen Eubanks und Tsitsipas.

Monfils legte in der 1. Runde 1,15 Asse pro Game auf, Rublev hingegen nur 0,33.

Monfils vs Rublev Quoten Analyse:

Wäre Andrey Rublev in den vergangenen Wochen nicht eingebrochen, hätten wir vermutlich niedrigere Quoten für einen Sieg des Russen gesehen. So verteilen die Buchmacher für einen Favoritensieg Wettquoten bis 1,57.

Zum einen liegt das an der durchwachsenen Formkurve von Rublev, zum anderen aber auch an den zuletzt gezeigten Leistungen von Monfils. Der Franzose ist ein Kämpfer, das hat er beim letzten Grand Slam in Frankreich gezeigt. Somit sind Siegquoten von 2,35 bis 2,50 in unseren Augen einen Versuch wert. Für dieses Risiko lohnt es sich, bei einem der folgenden Buchmacher das Angebot von Gratiswetten & Freebets zu nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Monfils vs Rublev Prognose: Talent-Level und Kämpferherz

Viele Zuschauer werden sich gerne an das Erstrunden-Match der diesjährigen French Open zwischen Sebastian Baez und Gael Monfils erinnern. Der Franzose bot in diesem Duell all sein Können und das vorhandene Kämpferherz auf und holte sich trotz vieler Krämpfe einen Sieg nach fünf Sätzen.

Spätestens dieses Match sollte der Konkurrenz gezeigt haben: Der Franzose ist weiterhin ein schweres Los. Die vergangenen Wochen haben den Wert einer Wette auf den 36-jährigen Außenseiter in die Höhe schnellen lassen. Angefangen mit dem Viertelfinal-Einzug beim ATP Masters 1000 in Kanada, gefolgt von brillanten Leistungen beim anschließenden ATP Masters 1000 in Cincinnati - Gael Monfils ist zurück!

Mit seinem hohen Unterhaltungswert kann der Altstar das Publikum schnell auf seine Seite ziehen. Zudem hat er mit seinen Siegen über Christopher Eubanks (2:1), Stefanos Tsitsipas (2:0), Cameron Norrie (2:1) und Alex de Minaur (2:0) zuletzt mehrfach Spieler aus den Top 30 geschlagen.

Außerdem hat Gael Monfils bei seinen vergangenen Auftritten bei den US Open mehrfach überzeugt. 2019 stand die ehemalige Nummer 6 der Welt im Viertelfinale, 2016 erreichte Monfils sogar das Halbfinale. Ganz so weit wird es in diesem Jahr vermutlich nicht gehen, doch seine 1,15 Asse pro Game in der ersten Runde lassen Potenzial für eine Überraschung erkennen.

Monfils - Rublev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monfils: 3:1 T. Daniel, 0:2 N. Djokovic, 2:0 A. de Minaur, 2:1 C. Norrie, 1:2 J. Sinner.

Letzte 5 Spiele Rublev: 3:0 A. Cazaux, 1:2 E. Ruusuvuori, 0:2 M. McDonald, 0:2 D. Altmaier, 2:1 B. Zapata-Mirabelles.

Letzte Spiele Monfils vs. Rublev: 0:2, 2:0.

Die Bilanz zwischen den beiden Profis ist nach zwei Spielen ausgeglichen. 2021 gewann Andrey Rublev den Vergleich in Cincinnati, doch 2018 entschied Gael Monfils das Aufeinandertreffen in Doha für sich.

Trotz der Quotenvorteile für Rublev peilen wir in dieser Begegnung eine Außenseiter-Wette an. Die russische Nummer 8 der ATP-Weltrangliste hat vor dem Turnier einen Leistungseinbruch erlebt und drei Matches in Folge verloren. Die Misere startete mit einem Zweitrunden-Aus gegen Daniel Altmaier in Hamburg.

Danach bekam Rublev den Dreh nicht mehr und verlor 0:2 gegen McDonald und 1:2 gegen Ruusuvuori. Der Finne sollte auch sein Gegner in der ersten Runde der US Open sein, musste jedoch absagen. Als Ersatz trat Rublev gegen Cazaux an, holte sich einen 3:0-Sieg.

Im direkten Vergleich zu Monfils brachte der schnellste Rublev-Aufschlag in der ersten Runde 207 km/h auf den Tacho - der Franzose hämmerte die Filzkugel mit maximal 217 km/h über das Netz. Zudem ist Monfils (durchschnittlich 155 km/h) bereit, bei seinem zweiten Aufschlag mehr Risiko als Rublev zu gehen (140 km/h). Geht dieses Match über genau vier Sätze, könnt ihr bei Bet365 eine Quote von 2,50 finden.

Unser Monfils - Rublev Tipp: Sieg Monfils

In den frühen Runden eines Grand-Slam-Turniers gibt es selten so eine gute Möglichkeit, auf ein Upset zu setzen, wie in diesem Spiel. Die Formkurven unterscheiden sich massiv und der alternde Franzose hat als ehemalige Nummer 6 der Welt definitiv das Talent, um für den formschwachen Russen zum Stolperstein zu werden.